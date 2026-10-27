संस्कृती

बाबा वेंगांनी सांगितलं होतं? नोव्हेंबरमध्ये 'या' ५ राशींचं नशीब चमकणार? पैसा, नोकरी अन् प्रेमात मोठे बदल

BABA VANGA NOVEMBER 2026 ZODIAC SIGN PREDICTIONS : बल्गेरियाच्या प्रसिद्ध अंध भविष्यवक्ता बाबा वेंगा यांनी केलेल्या अनेक भविष्यवाणींची नेहमीच जगभरात चर्चा असते. सध्या सोशल मीडियावर नोव्हेंबर महिन्याबाबत त्यांनी केलेले एक भाकीत प्रचंड व्हायरल होत आहे.
BABA VANGA NOVEMBER 2026 ZODIAC SIGN PREDICTIONS

BABA VANGA NOVEMBER 2026 ZODIAC SIGN PREDICTIONS

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

BABA VANGA VIRAL PROPHECY GEMINI VIRGO SCORPIO CAPRICORN PISCES: बल्गेरियन भविष्यवक्ता बाबा वेंगा यांच्या अनेक भविष्यवाण्या चर्चेत असतात. त्यांनी केलेली भविष्यवाणी खरी ठरते असा अनेकांचं म्हणणं आहे. अशातच काही राशींसाठी नोव्हेंबर २०२६ हा महिना कसा असेल याबाबत बाबा वेंगांनी काही भाकितं केली होती. कोणत्या आहेत त्या राशी आणि काय आहे भाकित जाणून घेऊया...

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