बाबा वेंगांनी सांगितलं होतं? नोव्हेंबरमध्ये 'या' ५ राशींचं नशीब चमकणार? पैसा, नोकरी अन् प्रेमात मोठे बदल

BABA VANGA VIRAL PROPHECY GEMINI VIRGO SCORPIO CAPRICORN PISCES: बल्गेरियन भविष्यवक्ता बाबा वेंगा यांच्या अनेक भविष्यवाण्या चर्चेत असतात. त्यांनी केलेली भविष्यवाणी खरी ठरते असा अनेकांचं म्हणणं आहे. अशातच काही राशींसाठी नोव्हेंबर २०२६ हा महिना कसा असेल याबाबत बाबा वेंगांनी काही भाकितं केली होती. कोणत्या आहेत त्या राशी आणि काय आहे भाकित जाणून घेऊया....बाबा वेंगा यांनी नोव्हेंबर महिन्याचं केलेलं भाकित सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होतय. या महिन्यातील ग्रहस्थितीमुळे काही राशींना मोठा फायदा होणार आहे. करिअर, प्रेम, व्यावसायात त्यांना उत्तम प्रगती मिळणार आहे. .मिथूननोव्हेंबर महिना मिथुन राशीसाठी खूप लाभदायक ठरणार आहे. या राशींच्या लोकांकडे अनेक संधी चालून येणार आहे. तसंच नोकरी-व्यवसायात सुद्धा फायदा होणार आहे. तसंच कुटुंबातील ताण कमी होऊन घरात आनंदी वातावरण राहण्यास मदत होणार आहे. असं बाबा वेंगा यांनी सांगितलं. .कन्याबाबा वेंगाच्या भविष्यवानीनुसार नोव्हेंबर महिना हा कन्या राशींच्या व्यक्तींसाठी करिअर, घर, संपत्तीच्या दृष्टिनं फायदेशीर ठरु शकतो. तसंच एखादा घराचा किंवा फ्लॅटचा व्यवहार होण्यीच सुद्धा शक्यता आहे. तसंच नोकरी व्यवसायात वरिष्ठांकडून कौतूक आणि मानसन्मान वाढेल. .वृश्चिकवेंगा यांच्या भविष्यवाणीनुसार हा महिना त्यांच्या करिअरसाठी फायदेशीर ठरू शकतो. नवीन व्यवसाय सुरु करणाऱ्या लोकांसाठी हा महिना खूप उपयोगी ठरणार आहे. तसंच शिक्षण घेणाऱ्या मुलांसाठी सुद्धा हा महिना एक नवीन आशा घेऊन येणार आहे. .मकर बाबा वेंगाच्या भविष्यवाणीनुसार मकर राशीचे या महिन्यात आर्थिक संकंट दूर होणार आहे. तसंच कुटुंबामध्ये आनंदी वातावरण राहणार आहे. कुटुंबासोबत धार्मिक स्थळाला भेट देण्याची सुद्धा शक्यता आहे. .मीनमीन राशीसाठी हा महिना उत्पन्नवाढ होण्यासाठी, तसंच व्यावसायिक दृष्टीने महत्त्वाचा ठरणार आहे. परदेशी प्रवास, उच्च शिक्षण आणि जमिनी संबंधीत गोष्टी मार्गी लागण्याची शक्यता आहे. तसंच वैवाहिक नात्यात गोडवा निर्माण होणार आहे. .डिस्क्लेमरही फक्त सामान्य माहिती आहे. सकाळ समूह या लेखाबाबत कोणताही दावा करत नाही..SHUKRA UDAY 2026 ASTRO PREDICTIONS: नोव्हेंबरच्या सुरुवातीलाच ‘या’ ३ राशींचं नशीब चमकणार? शुक्राच्या उदयाने धनलाभासह करिअरमध्येही येणार प्रगतीचे योग!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.