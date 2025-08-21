संस्कृती

Bajbaras Festival: बजबारस का साजरी केली जाते? जाणून घ्या या पूजेचा अर्थ आणि हेतू

Significance of Bajbaras in Hindu Culture: माहेश्वरी समाजात पूर्वापार परंपरागत विशेषतः महिला संकटाच्या वेळी आपल्या मुलांचे रक्षण करण्यासाठी तपस्येची आठवण व देवाचे पूजन म्हणून ‘बजबारस’ सण साजरा करतात.
सकाळ वृत्तसेवा
प्रभूलिंग वारशेट्टी

Bajbaras Puja: माहेश्वरी समाजात पूर्वापार परंपरागत विशेषतः महिला संकटाच्या वेळी आपल्या मुलांचे रक्षण करण्यासाठी तपस्येची आठवण व देवाचे पूजन म्हणून ‘बजबारस’ सण साजरा करतात. बुधवारी सोलापुरात माहेश्वरी समाजातील महिलांनी मोठ्या भक्तिभावे सकाळच्या रम्य प्रहरी ‘बजबारस’ सण साजरा करत आपल्या मुलांच्या रक्षणाचे व दीर्घायुष्याचे साकडे देवाला घातले.

