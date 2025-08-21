Bajbaras Festival: बजबारस का साजरी केली जाते? जाणून घ्या या पूजेचा अर्थ आणि हेतू

प्रभूलिंग वारशेट्टीBajbaras Puja: माहेश्वरी समाजात पूर्वापार परंपरागत विशेषतः महिला संकटाच्या वेळी आपल्या मुलांचे रक्षण करण्यासाठी तपस्येची आठवण व देवाचे पूजन म्हणून ‘बजबारस’ सण साजरा करतात. बुधवारी सोलापुरात माहेश्वरी समाजातील महिलांनी मोठ्या भक्तिभावे सकाळच्या रम्य प्रहरी ‘बजबारस’ सण साजरा करत आपल्या मुलांच्या रक्षणाचे व दीर्घायुष्याचे साकडे देवाला घातले..श्रावण महिन्यातील पौर्णिमेनंतर १२ दिवसांनी गोगानवमी झाल्यानंतर बजबारस सण साजरा केला जातो. आई आपल्या मुलावर संकट येऊ नये म्हणून व त्याच्या दीर्घायुष्यासाठी मनोकामना करते. आईसह आजी मुलगा व नातवासाठी हा सण साजरा करते. माहेश्वरी समाजात साजरा केला जाणारा हा एक महत्त्वाचा सण आहे. याशिवाय या सणाच्या वेळी संतती कल्याणासोबतच गाय-वासरांच्या कल्याणासाठी पूजन करून हा सण साजरा केला जातो. या सणाला काही ठिकाणी ‘बच्छबारस’ असेही म्हटले जाते. .12th Board Students: १२वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी खुशखबर! आता एनसीईआरटीकडून मिळणार मोफत गणिताचे ‘ट्युशन’.सोलापुरातील माहेश्वरी समाजाच्या बुधवार पेठेतील सर्वच महिलांनी बुधवारी उपवास करून सणाशी संबंधित कथा श्रवण करून बजबारस सणाचे महत्त्व समजावून घेतले. गोवत्स द्वादशीला हा सण साजरा करण्याची शेकडो वर्षांची परंपरा माहेश्वरी समाजाने यंदाच्या वर्षीही मोठ्या भक्तिभाव जपली..गाय-वासराचे एकत्र पूजनमाहेश्वरी समाजातील महिलांकडून या सणाला गाय-वासरू दोघांचेही पूजन केले जाते. तसेच गायीच्या शेणाचेही पूजन करतात. त्याला ‘गोघडा’ म्हणतात. गाय-वासराचे पूजन करण्यापूर्वी गोघडयावर पान सुपारी ठेवून हळद कुंकू वाहून पूजन केले जाते. त्यानंतर पानावर सुपारी ठेवून गणेशपूजन म्हणून त्यावर हळदकुंकू वाहून महिला पूजतात. गाय-वासरांचे एकत्र पूजन केल्यानंतर गोघड्यावर एका वाटीत प्रत्येक महिला बेसनाचा लाडू ठेवतात. तो लाडू मुलाला किंवा नातवाला उचलून खाण्यास सांगतात. यामुळे मुलाचे व नातवाचे आयुष्यातून संकट दूर होऊन ते दीर्घायुषी होतात, असे मानले जाते..Kashmir Travel 2025: काश्मीरला फिरायला जात आहत? मग 'खेलो इंडिया वॉटर स्पोर्ट्स फेस्टिव्हल' चा अनुभव नक्की घ्या!.गहू, तळलेले पदार्थ खाणे वर्ज्यबजबारस सणाच्या दिवशी माहेश्वरी समाजात गहू खाल्ले जात नाही. केवळ बाजरीची भाकरी, भिजवलेले कडधान्य विशेषतः मोड आलेले मूग, मटकी किंवा चणे खाण्याची परंपरा आहे. काहीही चिरले जात नाही. तळलेले पदार्थ व अन्नपदार्थ व भाज्या खाणे आजच्या दिवशी टाळले जाते..मुलाला संकटातून वाचवण्यासाठी गोमाता-वासराचे एकत्र पूजन केले जाते. लक्ष्मी म्हणून नाण्याने मुलांच्या कपाळावर नाम ओढला जातो. गोघड्यावर ठेवलेला लाडू खाल्ल्याने मुलावरचे संकट व दु:ख दूर होते, म्हणून माहेश्वरी समाजाच्या महिला आज उपवास करतात. गहू व काही धान्याचे प्रकार खाणे टाळतात. पूर्वजांपासून चालत आलेली परंपरा आजही माहेश्वरी समाज जपतो आहे.- संतोषी भट्टड.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.