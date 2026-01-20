Basant Panchai 2026: वसंत पंचमीला 'या' राशींच्या लोकांची नशीब चमकतांना दिसेल अन् नोकरीत मिळेल यश

Vasant Panchami astrology career success: माघ महिन्याच्या शुभ पंधरवड्याच्या पाचव्या दिवशी वसंत पंचमी साजरी केली जाते. यंदा २३ जानेवारीला हा सण साजरा केला जाणार आहे. या दिवशी माता सरस्वतीची पूजा करणे शुभ मानले जाते. तसेच यावर्षी वसंत पंचमीचा सण आणखी खास असणार आहे, कारण या शुभ तिथीला शनीची राशी असलेल्या मकर राशीत एक दुर्मिळ ग्रह युती होत आहे.ज्योतिषांच्या मते, आनंद आणि सौभाग्याचा कारक सूर्य, बुध, मंगळ आणि शुक्र मकर राशीत आहेत. या ग्रह युतीमुळे चतुर्ग्रही योग निर्माण होत आहे, ज्यामुळे पुढील राशीच्या लोकांना करिअर आणि बिझनेसमध्ये फायदा होऊ शकतो. या भाग्यशाली राशी कोणत्या आहेत हे जाणून घेऊया. .मिथूनमिथुन राशीच्या लोकांसाठी हा काळ शुभ राहणार आहे. कारण तुम्हाला परीक्षेत चांगले निकाल मिळतील. नवीन गोष्टी शिकायच्या आणि तुमची कौशल्ये सुधारायची असतील. शिक्षण आणि अभ्यासाच्या क्षेत्रातही यश मिळण्याची शक्यता आहे. दीर्घकाळापासूनच्या चिंता दूर होतील आणि तुम्हाला मानसिक शांती मिळेल. यावेळी, तुम्ही तुमच्या करिअरला एक नवीन दिशा देण्यात यशस्वी व्हाल. संपत्ती आणि भौतिक सुखाच्या बाबतीत परिस्थिती तुमच्यासाठी अनुकूल असेल..Panchgrahi Yog 2026: मकर राशीत पंचग्रही राजयोग; 'या' 3 राशींचे जीवन बदलणार, एकदा वाचा नाहीतर संधी हातातून निसटेल! .मकरकोणत्याही नवीन प्रकल्पात यश मिळण्याची शक्यता वाढेल. या राशीच्या लोकांना नवीन नोकरी मिळणार आहे. करिअर आणि व्यवसायात आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता आहे. प्रवास किंवा नवीन संपर्कातून नफा मिळण्याची शक्यता आहे. जोडीदारासोबत गोड संबंध निर्माण होतील. तसेच आदर मिळेल. परीक्षेत चांगले निकाल दिसतील..सिंहसिंह राशीच्या लोकांना आर्थिक लाभ होतील आणि तुम्हाला आध्यात्मिक आणि धार्मिक कार्यात रस असेल. पूजेशी संबंधित कामांमध्ये वेळ घालवल्याने मानसिक समाधान मिळेल. मुलांशी किंवा तरुण पिढीशी नाते अधिक दृढ होईल. आर्थिक लाभ होईल आणि तुम्ही अनेक नवीन सहलींवर जाल. यश आणि आदर मिळेल. कौटुंबिक वातावरण आनंददायी असेल आणि प्रियजनांचा सहवास मनाला शांती देईल. आर्थिक परिस्थिती मजबूत राहील..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.