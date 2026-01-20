संस्कृती

Basant Panchai 2026: वसंत पंचमीला 'या' राशींच्या लोकांची नशीब चमकतांना दिसेल अन् नोकरीत मिळेल यश

Basant Panchami 2026 zodiac prediction for job: या वर्षी वसंत पंचमीला चतुर्ग्रही योग तयार होत आहे. यामुळे १२ राशींपैकी पुढील राशीच्या लोकांना करिअर आणि बिझनेसमध्ये फायदा होणार आहे.
Vasant Panchami astrology career success:  माघ महिन्याच्या शुभ पंधरवड्याच्या पाचव्या दिवशी वसंत पंचमी साजरी केली जाते. यंदा २३ जानेवारीला हा सण साजरा केला जाणार आहे. या दिवशी माता सरस्वतीची पूजा करणे शुभ मानले जाते. तसेच यावर्षी वसंत पंचमीचा सण आणखी खास असणार आहे, कारण या शुभ तिथीला शनीची राशी असलेल्या मकर राशीत एक दुर्मिळ ग्रह युती होत आहे.

ज्योतिषांच्या मते, आनंद आणि सौभाग्याचा कारक सूर्य, बुध, मंगळ आणि शुक्र मकर राशीत आहेत. या ग्रह युतीमुळे चतुर्ग्रही योग निर्माण होत आहे, ज्यामुळे पुढील राशीच्या लोकांना करिअर आणि बिझनेसमध्ये फायदा होऊ शकतो. या भाग्यशाली राशी कोणत्या आहेत हे जाणून घेऊया.

