जोडीदारासोबत रोमान्स चांगला होत नाही? वास्तुशास्त्रानुसार लगेच बदला बेडरूममधील चादरी, नातं होईल घट्ट

Vastu Tips for Bedroom : अनेक लोक वास्तुशास्त्रानुसार घराची रचना करतात. काही व्यक्तींच्या घरात प्रत्येक वस्तू ही वास्तुशास्त्रानुसार ठेवलेली असते. परंतु तुम्हाला माहिती आहे का? तुमच्या घरातील बेडशीट आणि बेडची जागा तुमच्या लव्ह लाईफमध्ये अडचण निर्माण करु शकते. .वास्तु शास्त्रानुसार तुमच्या बेडरुमधील बेडशीटचा रंग सुद्धा तुमच्या नात्यावर परिणाम करु शकतो. नात्यात प्रेम, विश्वास आणि रोमान्स आणण्याचं काम पांढऱ्या गोष्टींमध्ये असल्याचं म्हटलं जातं. तसंच पांढरा रंग हा शांततेचं प्रतिक असल्यानं वैवाहिक जीवनामध्ये तुमचं तुमच्या पार्टनरसोबत नातं अधिक दृढ होतं. .बेडरुममध्ये काय असावं?वास्तुशास्त्रानुसार बेड दक्षिण आणि पश्चिम दिशेला म्हणजेच तुमचं डोकं दक्षिण दिशेला येईल असा ठेवा. तसंच बेडवरील बेडशीट शक्यतो पांढरे ठेवण्याचा प्रयत्न करा. त्यामुळे तुमच्या नात्यात प्रेम, सुख आणि समृद्धी वाढेल. बेडच्या खाली अडगळ वस्तू ठेऊ नका. त्या तुमच्या नात्यात अडचण निर्माण करु शकतात..बेडवर पांढरं सुती बेडशीट असावं. पांढरं बेडशीट हे चंद्र आणि शुक्र यांची ऊर्जा वाढवतं. जे प्रेम, विश्वास आणि रोमांस वाढवण्याचा प्रयत्न करतं. जर तुम्ही डार्क आणि कलकफुल रंगाचे बेडशीट वापरले तर ते वादचं कारण ठरू शकतं. पांढरा रंग तुमचं नातं अधिक मजबुत बनवण्याबरोबरच तुम्हाला शांत झोप, सुखकर झोप देण्यासाठी सुद्धा मदत करतं..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.