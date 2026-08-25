Bedroom Vastu Tips: बेडरूममध्ये काय ठेवावे अन् काय टाळावे? 'या' ३ चुकांमुळे वाढते नकारात्मक ऊर्जा; जाणून घ्या महत्त्वाचे नियम!

Simple Vastu Rules for Better Sleep and Happiness: हिंदू संस्कृतीत वास्तुशास्त्राला विशेष महत्त्व दिले जाते. वास्तुशास्त्र फक्त घराची रचना कशी असावी हे सांगत नाही, तर घरातील नकारात्मक ऊर्जा दूर करून सकारात्मकता कशी वाढवावी, याचेही मार्गदर्शन करते. दिवसभराच्या धावपळीनंतर आणि थकव्यानंतर आराम करण्याचे मुख्य ठिकाण म्हणजे आपली बेडरूम. आपण दिवसातील महत्त्वपूर्ण वेळ या ठिकाणी घालवत असल्याने बेडरूममधील ऊर्जेचा थेट परिणाम आपल्या मानसिक आणि शारीरिक आरोग्यावर होतो..बेडरूममध्ये सकारात्मक ऊर्जा असल्यास मनात प्रसन्नता राहते, कामात प्रगती होते आणि मनःशांती लाभते. याउलट, तेथे नकारात्मक ऊर्जा असल्यास चिडचिड वाढणे, कामात अडथळे येणे आणि अस्वस्थता जाणवणे अशा समस्या उद्भवू शकतात. त्यामुळे वास्तुशास्त्रानुसार बेडरूमशी संबंधित खालील ३ चुका टाळणे अत्यंत गरजेचे आहे-.Vastu shastra: घरात लाकडी देवघर ठेवताय? वास्तुनुसार जाणून घ्या देवघर ठेवण्याची योग्य दिशा,उंची अन् स्वच्छतेचे नियम! .अस्वच्छता आणि विस्कळीतपणाझोपेतून उठल्यानंतर अंथरूणाच्या नीट घड्या न घालणे किंवा कपडे बेडवर अस्ताव्यस्त पसरवून ठेवणे या गोष्टी वास्तुदोष निर्माण करतात. बेडरूम नेहमी स्वच्छ आणि नीटनेटकी ठेवावी. यामुळे सकाळी उठल्यानंतर मन प्रसन्न राहते आणि दिवसभरात ताजेतवाने वाटते..बेडरूममध्ये जेवण करणे बेडरूममध्ये किंवा बेडवर बसून जेवण्याची सवय अनेक जणांना असते. मात्र, वास्तुशास्त्रानुसार बेडवर जेवल्याने घरात मोठा वास्तुदोष निर्माण होतो, ज्याचा वाईट प्रभाव आरोग्यावर आणि आर्थिक स्थितीवर पडू शकतो..बेडखाली जड किंवा लोखंडी सामान ठेवू नकाअनेकदा जागेच्या अभावामुळे बेडखाली जुने, जड किंवा लोखंडी सामान ठेवले जाते. वास्तुशास्त्रानुसार बेडखाली अशा वस्तू ठेवल्याने नकारात्मक ऊर्जा निर्माण होते. यामुळे झोपेत अडथळा येतो, मनात सतत अस्वस्थता राहते आणि चिडचिड वाढते.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..Numerology: तुमच्या जन्मतारखेनुसार खिशात किंवा पर्समध्ये ठेवा 'या' वस्तू; वाढेल यश अन् सकारात्मक ऊर्जा! वाचा मूलांकानुसार खिशात काय ठेवावे?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.