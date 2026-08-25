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Bedroom Vastu Tips: बेडरूममध्ये काय ठेवावे अन् काय टाळावे? 'या' ३ चुकांमुळे वाढते नकारात्मक ऊर्जा; जाणून घ्या महत्त्वाचे नियम!

Bedroom vastu shastra: दिवसभराच्या थकव्यानंतर मनःशांती देणाऱ्या बेडरूममध्ये तुमची चिडचिड होते का? कामात अडथळे आणि आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी बेडरूम कशी असावी? पाहा वास्तुशास्त्रानुसार सोपे उपाय...
Bedroom Vastu Tips: Avoid These 3 Mistakes for Peace & Prosperity

Bedroom Vastu Tips: Avoid These 3 Mistakes for Peace & Prosperity

esakal 

सकाळ डिजिटल टीम
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Simple Vastu Rules for Better Sleep and Happiness: हिंदू संस्कृतीत वास्तुशास्त्राला विशेष महत्त्व दिले जाते. वास्तुशास्त्र फक्त घराची रचना कशी असावी हे सांगत नाही, तर घरातील नकारात्मक ऊर्जा दूर करून सकारात्मकता कशी वाढवावी, याचेही मार्गदर्शन करते.

दिवसभराच्या धावपळीनंतर आणि थकव्यानंतर आराम करण्याचे मुख्य ठिकाण म्हणजे आपली बेडरूम. आपण दिवसातील महत्त्वपूर्ण वेळ या ठिकाणी घालवत असल्याने बेडरूममधील ऊर्जेचा थेट परिणाम आपल्या मानसिक आणि शारीरिक आरोग्यावर होतो.

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