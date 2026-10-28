बेडची दिशा चुकली तर? बेडरूम अन् बाथरूमसाठी जाणून घ्या वास्तुशास्त्रातील नियम!

Vastu shastra : घराची सजावट करताना फर्निचरची मांडणी, प्रकाशयोजना आणि स्वच्छतेकडे विशेष लक्ष दिले जाते. वास्तुशास्त्रानुसार घरातील बेडरूम, बाथरूम आणि टॉयलेटची रचना करतानाही काही नियम पाळण्याचा सल्ला दिला जातो. या टिप्समुळे घराची मांडणी अधिक सुटसुटीत आणि आरामदायी ठेवण्यास मदत होऊ शकते..बेड कोणत्या दिशेला ठेवावा?वास्तुशास्त्रानुसार बेडरूममध्ये पलंग नैऋत्य दिशेला ठेवणे शुभ मानले जाते. झोपताना डोके दक्षिण किंवा पूर्व दिशेला ठेवण्याचा सल्ला दिला जातो. तसेच डोके उत्तर दिशेला ठेवून झोपू नये, अशी पारंपरिक समजूत आहे. मात्र, या दिशांचा नशीब किंवा आरोग्यावर ठरावीक परिणाम होतो, याला ठोस वैज्ञानिक पुरावा उपलब्ध नाही.पलंग ठेवताना खोलीत सहज वावरता येईल, याची काळजी घ्यावी. पलंगाच्या दोन्ही बाजूंना शक्य तितकी जागा ठेवल्यास स्वच्छता करणे आणि दैनंदिन वापर सोपा होतो..बाथरूम आणि टॉयलेटची दिशावास्तुशास्त्रानुसार बाथरूमचा दरवाजा उत्तर किंवा पूर्व दिशेला असणे योग्य मानले जाते. टॉयलेट सीटची दिशा उत्तर-दक्षिण असावी, असेही काही वास्तुनियम सांगतात. प्रत्यक्षात बाथरूमची रचना करताना पाण्याचा योग्य निचरा, गळती रोखणे आणि पुरेसे वायुवीजन यांना प्राधान्य देणे आवश्यक आहे..घराचा जिना कोणत्या दिशेला असावा? वास्तुशास्त्र काय सांगते? .बाथरूमसाठी कोणते रंग निवडावेत?बाथरूममध्ये पांढरा, फिकट निळा किंवा इतर हलक्या रंगांचा वापर केल्यास जागा स्वच्छ आणि प्रशस्त दिसू शकते. वॉश बेसिन, शॉवर आणि इतर फिटिंग्जची मांडणी करताना पाण्याचा निचरा आणि वापरातील सोय लक्षात घ्यावी..स्वच्छता बाथरूममध्ये खिडकी किंवा योग्य एक्झॉस्ट फॅन असणे गरजेचे आहे. त्यामुळे ओलावा आणि दुर्गंधी कमी करण्यास मदत होते. फरशी घसरडी नसावी आणि पाणी साचणार नाही, अशी व्यवस्था असावी..वास्तुशास्त्र! बाथरुममध्ये ठेवलेल्या 'या' गोष्टीमुळे वाढू शकते आर्थिक संकट .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.