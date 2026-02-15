Horoscope Prediction : यंदाचा शिमगा 5 राशींना जाणार अत्यंत सुखात ! होळीपूर्वीच येणार सोन्याचे दिवस, पैशांची भरभराट

Rashi Bhavishya News : भविष्यात घडणाऱ्या घटनांचा योग्य वेध घेण्यासाठी ज्योतिषशास्त्र हे प्रभावी माध्यम आहे. येणारा होळीचा सण अत्यंत महत्त्वाचा आहे. अवघ्या काही दिवसांवर होळी येऊन ठेपली असताना काही राशींचं नशीब फळफळणार आहे. कोणत्या आहेत या राशी जाणून घेऊया. .ज्योतिषशास्त्रानुसार 6 फेब्रुवारीपासून शुक्र ग्रह कुंभ राशीत भ्रमण करत आहे तो आता 2 मार्चला कुंभ राशी सोडून मीन राशीत प्रवेश करणार आहे. मीन ही शुक्र ग्रहाची उच्चीची रास आहे. इथे तो अत्यंत प्रभावी असतो. त्यामुळे तो शुभ फळे प्रदान करतो. या शुभ संयोगाचा फायदा पाच राशींना होणार आहे. .वृषभ रास : ज्योतिषशास्त्रानुसार शुक्र हा वृषभ राशीचा स्वामी ग्रह आहे. त्यामुळे या राशीच्या लोकांना हे संक्रमण अतिशय फायद्याचे ठरणार आहे. उत्पन्नाचे नवे स्रोत तयार होतील. आर्थिक लाभ होईल. गुंतवणुकीतून लाभ होईल. करिअरमध्ये नवीन उंची गाठाल. कला, डिझायनिंग आणि मीडियामध्ये काम करणाऱ्या लोकांना नवीन संधी मिळतील. प्रेमसंबंधात यश मिळेल. वैवाहिक जीवनात आनंद असेल. होळीपूर्वी आर्थिक स्थिती सुधारेल. मन आनंदी असेल..मिथुन रास : ज्योतिषशास्त्रानुसार, शुक्राच्या संक्रमणाचा परिणाम तुमच्या कुंडलीच्या कर्मभावावर होणार आहे. नोकरदार वर्गाला पदोन्नती मिळेल. वरिष्ठ तुमची मदत करतील. अडकलेले पैसे परत मिळतील. समाजात तुम्हाला मानसन्मान मिळेल. कौटुंबिक जीवन आनंदी असेल. एखादे नवीन वाहन किंवा घर खरेदी कराल. तुमच्या मेहनतीचे योग्य फळ तुम्हाला मिळेल..कर्क रास :कर्क राशीच्या कुंडलीतील भाग्यस्थानात शुक्र प्रवेश करतोय. त्यामुळे नशिबाची साथ मिळेल. अनेक अडकलेली कामे पूर्ण होतील. परदेश प्रवासाशी संबंधित प्रयत्नांमध्ये यश मिळेल. विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षेत यश मिळेल. धार्मिक यात्रा कराल. वडील किंवा गुरु पाठीशी उभे राहतील. आयुष्यात सकारात्मक बदल घडतील. या काळात तुमचं मन समाधानी असेल. .तूळ रास :ज्योतिषशास्त्रानुसार, तूळ राशीचा स्वामी शुक्र आहे. मीन राशीच्या संक्रमणाचे तुम्हाला विशेष फायदे मिळणार आहेत. नोकरी बदलण्याची इच्छा असेल तर हा काळ उत्तम आहे. उत्पन्नात वाढ होईल. भागीदारीतील काम फायद्याचे ठरेल. आरोग्यात सुधारणा होईल. दैनंदिन उत्पन्नाचे स्रोत बळकट कराल. जोडीदाराची साथ मिळेल. जुन्या कर्जातून मुक्त व्हाल. कुटूंबात आनंद असेल..मकर रास :ज्योतिषशास्त्रानुसार हे संक्रमण तुम्हाला धैर्य प्रदान करेल. तुमच्या संवादकौशल्यात सुधारणा होईल. नवीन संपर्क फायद्याचे ठरतील. एखादा छोटा प्रवास कराल. भावंडांची साथ मिळेल. आर्थिक योजनेतून फायदा होईल. बुद्धीचा वापर करून नवीन गुंतवणूक करा. आत्मविश्वासात वाढ होईल . संपत्ती आणि मान सन्मानात लक्षणीय वाढ होईल. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.