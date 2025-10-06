Diwali 2025 Home Makeover: दिवाळीपूर्वी घराला रंग देताय? मग वास्तूनुसार 'या' शुभ रंगांची करा निवड

दिवाळीच्या आधी घर सजवताना शुभ रंगांची निवड करणे महत्त्वाचे आहे. वास्तु आणि फेंगशुईच्या तत्त्वांनुसार योग्य रंग निवडल्यास घरात सकारात्मकता येते. .how to choose lucky paint colors for Diwali home decor: दिव्यांचा सण म्हणजे दिवाळी यंदा 17 ऑक्टोबरपासून साजरी केली जाणार आहे. पहिला दिवस वसुबारस असणार आहे. हिंदू धर्मात दिवाळी सणाला खास महत्व आहे. तसेच दिवाळी जवळ आली की घरात स्वच्छता , रंगकामाला वेग येतो. अशावेळी तुम्हीही यंदा दिवाळीला नवा लूक देण्यासाठी रंग देत असाल तर पुढील वास्तूटिप्सनुसार घरातील प्रत्येत खोलीला रंग देऊ शकता. यामुळे केवळ घराची शोभा वाढणार नाही तर घरात सकारात्मक ऊर्जा देखील येईल. .हॉलसाठी शुभ रंगघरातील हॉलसाठी रंग निवडणे गरजेचे आहे. कारण तिथे पाहुण्यांचे स्वागत केले जाते. या खोलीच्या भिंतींसाठी पांढरा, क्रीम, हलका तपकिरी किंवा गुलाबी रंग शुभ मानले जातो. तुमची इच्छा असल्यास, तुम्ही या रंगांमध्ये पडदे किंवा कुशन कव्हर निवडून रंगसंगती योग्य करू शकता. .बेडरूमसाठी शुभ रंगबेडरूम ही विश्रांतीची जागा आहे. म्हणून हलके आणि सौम्य रंग निवडणे चांगले असते. आकाशी निळा, हलका हिरवा, गुलाबी आणि क्रीम रंग खोलीत शांततापूर्ण भावना निर्माण करतातच पण सकारात्मक ऊर्जा देखील वाढवतात. हे रंग वैवाहिक जीवनात सुसंवाद आणि आनंद राखण्यास मदत करतात..किचनसाठी शुभ रंगस्वयंपाकघर हे कौटुंबिक उर्जेचे केंद्र मानलं जातं. येथे पांढऱ्या रंगाला प्राधान्य दिले पाहिजे. जरी हा रंग लवकर घाणेरडा होऊ शकतो, परंतु नियमित साफसफाई केल्याने स्वयंपाकघरात स्वच्छता आणि सकारात्मकता टिकून राहते. पांढऱ्या रंगाचा वापर घरात संपत्ती आणि आरोग्य दोन्ही राखण्यास मदत करतो. .Diwali 2025: यंदा दिवाळी 20 कि 21 ऑक्टोबर? जाणून घ्या 5 दिवसांच्या दिपत्सोवसाची संपूर्ण यादी .बाथरूमसाठी शुभ रंगगुलाबी रंग सकारात्मकतेला प्रेरणा देतो आणि आरोग्याच्या समस्या कमी करण्यास मदत करतो असे मानले जाते. हे रंग बाथरूममध्ये लाइट आणि फ्रेशपणाची भावना निर्माण करतात..पुढील गोष्टी ठेवा लक्षातजास्त डार्क रंग वापरणे टाळावे. रंग देण्यापूर्वी खोलीच्या भितींवर ओल आली असेल तर ते दुरूस्त करावे. पर्यावरणपूरक रंगाची निवड करावी. दिवाळीच्या १० ते १२ दिवसांपूर्वींच रंगाचे काम पूर्ण करून घ्यावे. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.