Navratri Aarti : नवरात्री स्पेशल श्री दुर्गा मातेच्या 5 खास आरत्या, खरे भक्त असाल तर नक्की वाचा

आज घटस्थापना झाली असून, नवरात्री उत्सव सुरू झाला आहे. नवरात्री उत्सवात श्री दुर्गा मातेला प्रसन्न करण्यासाठी आपण पूजा अर्चा करतो. आरती म्हणतो. ही आरती घरातील, समबंधीत वातावरणातील नकारात्मक ऊर्जा दूर करते आणि सकारात्मक शक्ती घरात आणते. तर आज आम्ही तुम्हाला अशा ५ आरत्याबद्दल सांगणार आहोत ज्या तुम्ही पूजेत म्हणू शकता. ज्याने वातावरण भक्तीमय आणि सकारात्मक होऊन जाईल..१. जय अम्बे गौरी आरतीजय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी।तुमको निसिदिन ध्यातो, हरि हर ब्रह्मा शिव।जय अम्बे गौरी...मंगलमूर्ति मोरनी, धनलक्ष्मी रूपिणी।बिग्रह विग्रह विनाशिनि, दानव दल वधिनी।रक्तबीज दानव हरणी, महिषासुर घातीनी।अजय अजेय आर्या, रक्षा करो तुम्हारी।जय अम्बे गौरी...स्तोत्र लगु भजन तुम्हारे, भवताप भंजन तुम्हारे।माता तुम्हें नमस्कार, पूजा करूं दिन रात।(ही आरती मातेच्या गौरी रूपाची स्तुती करते, पहिल्या दिवशी शुभ.).२. दुर्गे दुर्घट भारी आरतीदुर्गे दुर्घट भारी तुजविण संसारी।अनाथ नाथे अम्बे करुणा विस्तारी।वारी वारी जन्म मरणांते वारी।हारी पडलो आता संकट निवारी॥जय देवी जय देवी महिषासुरमथिनी।सुरवर ईश्वर वरदे तारक संजीवनी॥ त्रिभुवन-भुवनी पाहता तुज ऐसी नाही।चारी श्रमले परन्तु न बोलवे काही।साही विवाद करिता पडले प्रवाही।ते तू भक्तालागी पावसि लवलाही॥जय देवी जय देवी महिषासुरमथिनी।सुरवर ईश्वर वरदे तारक संजीवनी॥ प्रसन्न वदने प्रसन्न होसी निजदासा।क्लेशांपासुनि सोडवि तोडी भवपाशा।अम्बे तुजवाचून कोण पुरविल आशा।नरहरी तल्लिन झाला पदपंकजलेशा॥जय देवी जय देवी महिषासुरमथिनी।सुरवर ईश्वर वरदे तारक संजीवनी॥.३. ॐ जय जगदीश्वरी आरतीॐ जय जगदीश्वरी, नारायणी त्रिपुरारी।भक्तनाश करणारी, शत्रु संहारिणी।सिंह वाहिनी दुर्गे, चंड मुंड वधारी।काली रूप धारण करी, भक्त जन रक्षा करी।लक्ष्मी रूप सर्वंग सुंदर, सरस्वती रूप विद्या दायिनी।ॐ जय जगदीश्वरी...(विश्वपालक रूपाची ही आरती जीवनातील अडथळे दूर करते.).४. दुर्गा चालीसा आरतीनमो नमो दुर्गे सुख करे, तात्कालिक दुख भंजे।वीर भोग्यो महिषासुर मद, घमंड हरणे।शत्रु नाश करे महावीर, भक्त जन रक्षा करे।चंड मुंड संहारिणी, रक्तबीज वधारी।जय जय हे दुर्गे, जय भवानी मां।(चालीस ओळींच्या या आरतीत मातेची संपूर्ण कथा सांगितली जाते.).