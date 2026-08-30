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Relationship Numerology: 'या' मूलांकांच्या नणंद-भावजयीची जोडी असते सुपरहीट; पाहा अंकशास्त्रातील ३ सर्वात बेस्ट कॉम्बिनेशन्स!

Best Sister-in-Law Pairs Based on Birth Numbers: अंकशास्त्रानुसार खास मूलांक असलेल्या नणंद आणि भावजयीमध्ये राहते सख्या बहिणींसारखे प्रेम; जाणून घ्या कोणत्या मूलांकांची जोडी मानली जाते सर्वात लकी...
Numerology Compatibility: Best Sister-in-Law Pairs Based on Birth Numbers

Numerology Compatibility: Best Sister-in-Law Pairs Based on Birth Numbers

esakal 

Srushti Marathe
Updated on

Nanand-Bhabhi Relationships in Numerology: सामान्यतः नणंद आणि भावजयीच्या (Sister-in-law) नात्यात थोडी फार खटखट किंवा मतभेद पाहायला मिळतात. पण, अंकशास्त्रानुसार (Numerology) काही विशिष्ट मूलांकांच्या महिला जेव्हा नणंद-भावजयीच्या नात्यात बांधल्या जातात, तेव्हा त्यांच्यात कमालीचे प्रेम, विश्वास आणि मैत्री पाहायला मिळते.

प्रत्येक मूलांकावर एका विशिष्ट ग्रहाचे आधिपत्य असते. ग्रहांच्या या शुभ योगामुळे काही मूलांकांच्या नणंद-भावजयीची जोडी एकमेकांना उत्तम प्रकारे सांभाळून घेते. पाहा कोणत्या आहेत त्या ३ सर्वोत्तम जोड्या-

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