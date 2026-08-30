Relationship Numerology: 'या' मूलांकांच्या नणंद-भावजयीची जोडी असते सुपरहीट; पाहा अंकशास्त्रातील ३ सर्वात बेस्ट कॉम्बिनेशन्स!

Nanand-Bhabhi Relationships in Numerology: सामान्यतः नणंद आणि भावजयीच्या (Sister-in-law) नात्यात थोडी फार खटखट किंवा मतभेद पाहायला मिळतात. पण, अंकशास्त्रानुसार (Numerology) काही विशिष्ट मूलांकांच्या महिला जेव्हा नणंद-भावजयीच्या नात्यात बांधल्या जातात, तेव्हा त्यांच्यात कमालीचे प्रेम, विश्वास आणि मैत्री पाहायला मिळते.प्रत्येक मूलांकावर एका विशिष्ट ग्रहाचे आधिपत्य असते. ग्रहांच्या या शुभ योगामुळे काही मूलांकांच्या नणंद-भावजयीची जोडी एकमेकांना उत्तम प्रकारे सांभाळून घेते. पाहा कोणत्या आहेत त्या ३ सर्वोत्तम जोड्या- .मूलांक २ आणि मूलांक ६ (चंद्र आणि शुक्र)स्वभाव आणि वैशिष्ट्ये: मूलांक २ चा स्वामी ग्रह चंद्र आहे, जो काळजीवाहू आणि संवेदनशील स्वभावाचे प्रतीक आहे. तर मूलांक ६ चा स्वामी ग्रह शुक्र आहे, जो कुटुंबात प्रेम आणि सामंजस्य टिकवून ठेवतो.नात्यातील बॉन्डिंग: या दोन्ही मूलांकांच्या महिला एकत्र येऊन घरात अत्यंत आल्हाददायक आणि प्रेमळ वातावरण निर्माण करतात. त्या एकमेकांच्या भावनांचा नेहमी आदर करतात..Relationship Numerology: 'या' मूलांकांच्या लोकांना का मानतात 'पॉवर कपल'? जाणून घ्या सगळ्यात बेस्ट जोडी! .मूलांक ३ आणि मूलांक ५ (गुरू आणि बुध)स्वभाव आणि वैशिष्ट्ये: मूलांक ३ चा स्वामी गुरू आहे, तर मूलांक ५ चा स्वामी बुध आहे. या दोन्ही मूलांकांच्या महिला अत्यंत आशावादी, जिव्हाळ्याच्या आणि संवादप्रिय असतात.नात्यातील बॉन्डिंग: या जोडीमध्ये भांडण-तंट्यांपेक्षा समजूतदारपणा जास्त असतो. त्या एकमेकांना भावनिक पाठबळ देतात आणि सुरक्षिततेची भावना निर्माण करतात..मूलांक १ आणि मूलांक ३ (सूर्य आणि गुरू)स्वभाव आणि वैशिष्ट्ये: मूलांक १ चा स्वामी सूर्य आहे, जो आत्मविश्वास आणि जबाबदारी दर्शवतो. तर मूलांक ३ च्या महिला खुल्या विचारांच्या आणि मार्गदर्शक असतात.नात्यातील बॉन्डिंग: या मूलांकाची नणंद आणि भावजय एकमेकींशी स्पर्धा करण्याऐवजी नेहमी पाठीशी खंबीरपणे उभ्या राहतात. त्या एकमेकांच्या व्यक्तित्वाचा आणि अस्तित्वाचा पूर्ण आदर करतात..Numerology: क्षणात राग, क्षणात प्रेम!\n'या' मूलांकांच्या मुलींचे 'मूड स्विंग्स' सांभाळणे असते कठीण! जन्मतारखेवरून ओळखा स्वभाव!.मूलांक कसा ओळखावा?तुमचा जन्म कोणत्याही महिन्याच्या १ ते ९ या तारखेला झाला असेल, तर तोच तुमचा मूलांक असतो. जर जन्म तारीख दोन अंकी असेल (उदा. २५ तारीख), तर दोन्ही अंकांची बेरीज करून (२ + ५ = ७) मूलांक काढला जातो.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.