Dasara 2025 : दसरा आणि ‘सीमोल्लंघन’... फक्त सण नाही, तर जीवनाचा एक महत्त्वाचा धडा!

Meaning of 'Seemollanghan' on Dussehra : ‘सीमोल्लंघन’ म्हणजे केवळ गावाची हद्द ओलांडणे नाही, तर आपल्या मनातील आणि जीवनातील मर्यादा ओलांडणे होय. या परंपरेचा खरा अर्थ आणि महत्त्व जाणून घ्या.
सकाळ वृत्तसेवा
तान्ह्या बाळाला सूर्यदर्शन आणि सीमोल्लंघन करण्यास नेण्याची आपल्याकडे प्रथा आहे. जिजाऊ आईसाहेबांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांनासुद्धा नेल्याचा उल्लेख पुस्तकात परवाच वाचला. सूर्याच्या तेजाने तळपणाऱ्या आपल्या शिवबाला अश्वमेधाच्या गतीनं सीमोल्लंघन करण्याची सवय तेव्हापासूनच लागली असणार.

