Dasara 2025 : दसरा आणि ‘सीमोल्लंघन’... फक्त सण नाही, तर जीवनाचा एक महत्त्वाचा धडा!

तान्ह्या बाळाला सूर्यदर्शन आणि सीमोल्लंघन करण्यास नेण्याची आपल्याकडे प्रथा आहे. जिजाऊ आईसाहेबांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांनासुद्धा नेल्याचा उल्लेख पुस्तकात परवाच वाचला. सूर्याच्या तेजाने तळपणाऱ्या आपल्या शिवबाला अश्वमेधाच्या गतीनं सीमोल्लंघन करण्याची सवय तेव्हापासूनच लागली असणार. .माझ्या लहानपणी माझे बाबा आम्हाला दसऱ्याच्या दिवशी नागपूरजवळच्या कोराडीच्या देवीचं दर्शन करायला त्यांच्या 'लॅम्ब्रेटा' स्कूटरवरून न्यायचे. देवीचं दर्शन करायला जायचं सीमोल्लंघन करून तेही 'लॅम्ब्रेटा'वर समोर उभं राहून, म्हणजे घोडेस्वारीपेक्षा कमी रोमांचक नव्हतं. आता मात्र कामानिमित्त सीमोल्लंघन दर आठवड्यात असल्यानं त्याचं अप्रूप राहिलं नाही मला. टोल मात्र बसतो. पैसे कटतात. अर्थात यात दुःख नाही, आनंदच आहे, कारण गावाची हद्द ओलांडली, की माझ्या स्वप्नांची कक्षा रुंदावते आणि 'त्या तिथे पलीकडे' काय आहे ते दिसायला लागतं. दृष्टीआड सृष्टी आहे का, याची फक्त कल्पना करत बसावं लागत नाही. लडाखच्या पँगाँग तलावाच्या एका टोकाला मी उभी असताना तिथल्या लोकांनी मला सांगितलं, की तलावाचा अर्धा भाग चिनी लोकांना हवा आहे. जमिनीवरची सीमारेषा आपण आखू शकतो; पण पाण्यावर कशी आखणार! त्यामुळे चिन्यांना काही जमलेलं नाही..'सीमोल्लंघन' या शब्दाला गती आहे, त्याला परिवर्तनाची झालर आहे, भावनांचा पदर आहे, विचारांनी सजलेला असा काठही आहे. त्याला परिसीमा नाही. मनाच्या गतिशील प्रवासाला आपण थांबवू शकत नाही तसंच…'सीमोल्लंघन' म्हटलं की कशाचं, कुठे असे प्रश्न मनात उद्भवतात. जोपर्यंत पृथ्वीवर आहोत तोपर्यंत सीमोल्लंघन अनिवार्य आहे. विश्वगुरू स्वामी विवेकानंदांनीसुद्धा विद्यार्थ्याला देशाबाहेर जाऊन ज्ञानार्जन करण्याचा आग्रह धरला आहे. उल्लंघन, लंघन करण्यास मन धजावणं स्वाभाविक आहे- कारण त्यात संकटांचा सामना करणं आलं. अज्ञातवासात भीती वाटतेच; पण भीतीवर मात केल्यावरच विजय निश्चित असतो हेही तितकंच खरं!.हल्ली सीमेवरच्या भांडणांनी अधिक जोर पकडलेला दिसतो आहे. 'ये हमारा इलाका है,' अशी गुर्मी करणाऱ्यांना अधिक जोर येण्याअगोदर, अटकेपार झेंडा फडकवणं गरजेचं. दिशा निवडणं आपल्या हातात असतं. मार्ग तर आपले पूर्वज कधीच सांगून मोकळे झाले आहेत. दसऱ्याच्या दिवशी 'दुर्जनांचा नाश आणि सज्जनांचा विजय' करणाऱ्या श्रीरामाचं नाव घ्या आणि एक पाऊल पुढे टाकत सीमोल्लंघन कराच..