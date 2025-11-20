Bhagvad Gita: भगद्गीतेतील 'हे' 5 श्लोक देतात मानसिक शांती अन् रागावर ठेवतात नियंत्रण

Best Gita verses for mental peace and stress relief: आजकालच्या धावपळीच्या जीवनात आपण सर्वजण ताणाव, चिंता आणि राग यांना सामाेरे जात आहोत. मोबाईल फोनवरील नोटीफिकेशन, करिअरचा दबाव, नातेसंबंधातील ताणतणाव आणि अंतर्गत असुरक्षितता हे सर्व आपल्या मनाला नियंत्रणाबाहेर नेत आहेत. झोप कमी होत चालली आहे, शांती नाहीशी होत आहे आणि राग जीवनाच्या प्रत्येक कोपऱ्यात प्रवेश करत आहे. पण मानसिक ताण आणि रागावर फक्त ध्यान करणे किंवा औषधे घेणे पुरेसे नाही. .भगवद्गीता ही हजार वर्षे जुनी ग्रंथ, केवळ धर्म किंवा युद्धाची कथा नाही, तर ती एका अंतर्गत युद्धावर उपाय आहे. जेव्हा अर्जुन युद्धभूमीवर मानसिकदृष्ट्या खचतो, तेव्हा श्रीकृष्णाने त्याला दिलेले ज्ञान आजच्या माणसासाठी मानसिक आरोग्य उपचार बनू शकते. गीतेतील पाच श्लोक तणाव, चिंता आणि राग शांत करू शकतात आणि मनाला आत्म्याशी पुन्हा जोडू शकतात. या श्लोकांचा अर्थ देखील जाणून घेऊया. .1. 'उद्धरेदात्मनात्मनम् नात्मानमवासदायेत् । आत्मैव हयात्मनो बंधुरातमैव रिपुरात्मनः । अर्थ- माणूस स्वतःचा मित्र आणि स्वतःचा शत्रू असतो. जर मनावर नियंत्रण ठेवले तर आत्मा मोक्ष मिळवतो; जर नसेल तर तो विनाश घडवून आणतो. 2. 'संगात्संजयते कामः, कामत्क्रोधोभिजयते...' अर्थ- आसक्ती इच्छा निर्माण करते, इच्छा क्रोधाकडे नेते, क्रोध भ्रमाकडे नेतो, भ्रमामुळे स्मृती नष्ट होते, स्मृती नष्ट झाल्यामुळे बुद्धीचा नाश होतो आणि शेवटी व्यक्ती पतन पावते..Bhagavad Gita Mantra: कामात सतत अडथळे येतायत? भगवद्गीतेतील ‘हा’ मंत्र 21 वेळा जपा, मिळेल यशाचा मार्ग .3. 'मातृस्पर्शस्तु कौंतेय शितोष्णसुखदुःखदाः। अगामापायिनोऽनित्यास्तांस्तिक्ष्व भारत ॥'अर्थ- गीतेतील एका श्लोकात स्पष्ट केले आहे की सुख आणि दुःख, उष्णता आणि थंडी, हे सर्व क्षणिक आहेत. त्यांना सहन करण्याचा सराव हा जीवनातील स्थिरतेचा पाया आहे..4. यतो यतो निश्चराति मनश्चचालम्स्थिरम् । ततस्ततो नियमयितदात्मान्येव वश्म न्युयेत् । अर्थ: जेव्हा जेव्हा चंचल मन भटकते तेव्हा ते आत्म्याकडे परत आणले पाहिजे आणि स्थिर केले पाहिजे..5. योग: कर्मसु कौशलम् अर्थ: जो आपल्या कृतींमध्ये कार्यक्षमता आणि संतुलन राखतो तो खरा योगी असतो.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.