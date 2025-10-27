संस्कृती

Global Respect For Bhagavad Gita: ‘भगवद्‌गीता’ म्हणजे संस्कृतीचा लघुइतिहास! चीनमधील अभ्यासकांचे मत; परिसंवादात व्यक्त केली आदराची भावना

Chinese Academics Praise the Bhagavad Gita: चीनमधील अभ्यासकांनी ‘भगवद्‌गीते’ला भारतीय संस्कृतीचा लघुइतिहास मानत आदरभाव व्यक्त केला.
Global Respect For Bhagavad Gita

Global Respect For Bhagavad Gita

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

Bhagavad Gita: 'भगवद्गीता हा ग्रंथ ज्ञानामृत असून, तो भारतीय संस्कृतीच्या इतिहासाचा लघुइतिहास आहे. आधुनिक काळातील लोकांना भेडसावणाऱ्या आध्यात्मिक आणि भौतिक द्विधामनःस्थितींची उत्तरे हा ग्रंथ देतो,' असे चीनमधील अभ्यासकांनी म्हटले आहे. या भारतीय ग्रंथाबद्दल सार्वजनिकपणे आदराची भावना त्यांनी व्यक्त केली आहे.

Loading content, please wait...
culture
Bhagavad Gita

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com