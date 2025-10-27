Bhagavad Gita: 'भगवद्गीता हा ग्रंथ ज्ञानामृत असून, तो भारतीय संस्कृतीच्या इतिहासाचा लघुइतिहास आहे. आधुनिक काळातील लोकांना भेडसावणाऱ्या आध्यात्मिक आणि भौतिक द्विधामनःस्थितींची उत्तरे हा ग्रंथ देतो,' असे चीनमधील अभ्यासकांनी म्हटले आहे. या भारतीय ग्रंथाबद्दल सार्वजनिकपणे आदराची भावना त्यांनी व्यक्त केली आहे..शनिवारी (ता. २५) भारतीय दूतावासाने येथे आयोजित केलेल्या 'भारतीय तत्त्वज्ञान परंपरांचा संगम' या परिसंवादात चीनमधील तज्ज्ञांनी भगवद्गीतेवर भाष्य केले असून, या ग्रंथाला त्यांनी भारताचा तत्त्वज्ञानविषयक ज्ञानकोश म्हटले आहे. अभ्यासकांनी भौतिक आणि आध्यात्मिक जीवनात समतोल साधण्यावरील गीतेच्या शाश्वत संदेशावर भर दिला आहे. या परिसंवादातील मुख्य वक्ते ८८ वर्षीय प्राध्यापक झांग बाओशेंग होते. त्यांनी भगवद्गीतेचे चीनी भाषेत भाषांतर केले आहे..बाओशेंग म्हणाले, "गीता एक आध्यात्मिक महाकाव्य असून, हा ग्रंथ भारतीय तत्त्वज्ञानाचा ज्ञानकोश आहे. कर्तव्य, कर्म आणि वैराग्य यावरील भारतीय दृष्टिकोनाचा उलगडा करणाऱ्या या ग्रंथाचे भाषांतर करणे आवश्यक होते, कारण ही तत्त्वे आजही भारतीय जीवनाला आकार देत आहेत. गेली अनेक वर्षे मी यातील तत्त्वज्ञान जगभरातील नागरिकांना सांगण्याचे काम करीत आहे.".१९८४-८६ दरम्यान दक्षिणेतील कन्याकुमारी ते उत्तरेतील गोरखपूरपर्यंत भारतात अनुभवलेल्या प्रवासाचे स्मरण करताना प्रा. झांग म्हणाले, "सर्वत्र मला भगवान कृष्णांचा साक्षात्कार झाला. ते एक नैतिक आणि आध्यात्मिक आदर्श आहेत. गीता हा केवळ एक प्राचीन ग्रंथ नसून भारतीय मनोविज्ञान, नीतिशास्त्र आणि सामाजिक जीवनावर प्रभाव टाकणारा महत्त्वाचा मार्गदर्शक आहे. भगवद्गीतेला भारतीय संस्कृतीचा लघु इतिहास असून, त्यातील संवादात्मक रचना अतिशय प्रभावी आहे. या ग्रंथाने चीनसह जगभरातील लोकांच्या मनावर खोलवर परिणाम केला आहे." .झेजियांग विद्यापीठातील 'ओरिएंटल फिलॉसॉफी रिसर्च सेंटर'चे संचालक प्राध्यापक वांग झी-चेंग म्हणाले, "सन ५,००० वर्षांपूर्वीच्या एका प्राचीन भारतीय रणभूमीवरील हा संवाद, कालाच्या मर्यादा ओलांडून आजच्या पिढीतील मानवालाही त्यांच्या चिंता आणि गोंधळांवर मार्गदर्शन करतो. गीता हे ज्ञानरूपी अमृत असून, भगवान श्रीकृष्णांनी सांगितलेले सर्व श्लोक केवळ कालबाह्य सूत्रे नसून, आध्यात्मिक जीवनाची किल्ली आहेत. कर्मयोग आणि भक्तियोगाद्वारे कृष्णांनी जे मांडले आहे ते मनुष्याला दिशादर्शक आहे. जेव्हा जेव्हा धर्माचा ऱ्हास होईल आणि अधर्म वाढेल तेव्हा मी पृथ्वीवर अवतार धारण करतो, असे श्रीकृष्णांनी सांगितले आहे. गीतेचे ज्ञान हा तो प्रकाश आहे, जो आपण मार्ग चुकलो तेव्हा प्रकट होतो.".'भारतीय संस्कृतीचा प्रसार व्हावा'शेन्ज़ेन विद्यापीठातील 'सेंटर फॉर इंडियन स्टडीज्'चे संचालक प्राध्यापक यू लोंगयू म्हणाले, "विविध चिनी तज्ज्ञांद्वारे केलेल्या अभ्यासातून एक महत्त्वाचा मुद्दा अधोरेखित करण्यात आला आहे. भारत एक महान संस्कृती असून, त्याचा सखोल अभ्यास आणि प्रसार केला पाहिजे." भारताचे चीनमधील राजदूत प्रदीपकुमार रावत म्हणाले, "गेल्या वर्षी दूतावासातर्फे रामायणावरील परिसंवाद आयोजित करण्यात आला होता. यंदा आपण श्रीमद्भगवद्गीतेचे तत्त्वज्ञान समजावून घेणार असून, चीनमधील प्राध्यापकांनी या ग्रंथाचे सार अतिशय प्रभावीपणे मांडले आहे.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.