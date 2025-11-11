Today Horoscope: भौम-पुष्य योगाचा संयोग! कर्क, कन्या आणि इतर राशींवर बजरंगबलींची विशेष कृपा; वाचा आजचं राशीभविष्य

Bhau-Pushya Yoga in Astrology: आज ११ नोव्हेंबर, मंगळवार. मार्गशीर्ष मासाच्य कृष्ण पक्षाची सप्तमी तिथी. अशा परिस्थितीत हनुमानजी दिवसाचे देव आहेत. चंद्राचे भ्रमण दिवस आणि रात्री कर्क राशीत असेल..फक्त चंद्र आणि गुरु यांच्या युतीमुळे गजकेसरी योग्य तयार होतो. त्याच वेळ गुरु वक्री राहील. तसेच, पुष्य नक्षत्राच्या वेळी भौम पुष्य योग, सर्वार्थ सिद्धी योग, रवि योग इत्यादी अनेक शुभ योग तयार होतात. यामुळे वृषभ, कर्क, कन्या, तुला आणि मकर राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस अत्यंत लाभदायक ठरणार आहे..TET Latest News: टीईटीच्या निर्णयाने शिक्षकांमध्ये खळबळ; १.६२ लाख नोकऱ्यांवर संकटाचे सावट.वृषभआजचा दिवश वृषभ राशींच्या लोकनासाठी व्यवसाय आणि आर्थिक बाबतीत विशेष फायदेशीर ठरेल. कामातील सजगता आणि निर्णयक्षमता यामुळे मोठा फायदा होईल. कौटुंबिक जीवनात समाधानी असाल. मुलांसोबत घालवलेला वेळ आनंददायी राहील. अचानक नफा किंवा चांगली बातमी मिळण्याची शक्यता आहेउपाय:यादिवशी गव्हाचे दान करा.गाईला गूळ खाऊ घाला..कर्क राशीकर्क राशीच्या लोकांसाठी प्रेम, आर्थिक लाभ आणि नोकरीत प्रगतीसाठी आजचा दिवस अनुकूल राहील. जर जुने प्रश्न सुटतील आणि अडकलेले पैसे पार्ट मिळतील. वैद्यकीय, अध्यापन किंवा सेवा क्षेत्रातील लोकांसाठी हा दिवस विशेषतः फायदेशीर आहे.उपाय:श्रीसूक्ताचा पाठ करा.कन्या राशीकन्या राशीच्या लोकांना आर्थिक योजनांमध्ये यश मिळेल. कठोर परिश्रमाचे फळ मिळेल, विरोधक शांत राहतील. नोकरीत बदल होण्याची किंवा व्यवसायात नफा वाढण्याची शक्यता आहे. प्रेमसंबंध आणि कौटुंबिक जीवन आनंददायी राहील.उपाय: गणेशजींना सिंदूर आणि दुर्वा अर्पण करा..Indian Railways App: प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! भारतीय रेल्वेने लाँच केले ‘रेलवन’ सुपर अॅप; कसे वापराल? जाणून घ्या.तूळ राशीतूळ राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस नवीन युती आणि सर्जनशील कार्यासाठी अनुकूल आहे. नोकरी किंवा व्यवसायातील प्रयत्न यशस्वी होतील. कला, फॅशन, अध्यापन किंवा सरकारी कामात तुम्हाला लाभ मिळेल.उपाय: हनुमानजींनी बुंदीखाली प्रसाद अर्पण करा आणि रात्री हनुमान चालिसाचे पठण करा.मकर राशीमकर राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस त्यांच्या कुटुंबासाठी, नोकरीसाठी आणि आर्थिक व्यवहारांसाठी शुभ राहील. कोणताही प्रकल्प यशस्वी होईल. तुमच्या गुंतवणुकीनुसार तुम्हाला आर्थिक लाभ मिळतील. घरात सुसंवाद आणि आनंद राहील.उपाय: हनुमान मंदिरात लाल वस्त्र अर्पण करा.संकटातून बाहेर पडण्यासाठी हनुमान मंत्राचा जप करा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.