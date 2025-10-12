Bhaubeej 2025 Date: 22 कि 23 ऑक्टोबर कधी आहे भाऊबीज? वाचा एका क्लिकवर शुभ मुहूर्त अन् तारिख

भाऊबीज कधी साजरी केली जाणार आहे. या दिवशी बहिण भावाला ओवाळते आणि त्याच्या दीर्घायुष्यासाठी प्रार्थना करते. या दिवशी कोणत्या गोष्टी लक्षात ठेवाव्या हे जाणून घेऊया. .Bhau Beej 2025 Date and Muhurat: भाऊबीज अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपला आहे. भावा-बहिणीच्या नात्यातील गोडवा वाढवणारा हा सण होय. या दिवशी बहिण आपल्या भावाला ओवाळते आणि त्याच्या दीर्घआयुष्यासाठी प्रार्थना करते. हिंदू धर्मात या दिवसाला खुप महत्व आहे. यंदा भाउबीज कधी आहे आणि शुभ मुहर्त काय आहे हे जाणून घेऊया. .शुभ तारिखभाऊबीज दरवर्षी कार्तिक महिन्याच्या शुल्क पक्षाच्या दुसऱ्या दिवशी साजरा करण्यात येतो. या दिवशी भावाला ओवाळतात, टिळा लावतात बदल्यात भाऊ आपल्या बहिणीला भेटवस्तू देतात. यंदा कार्तिक महिन्यातील शुल्क पक्षाचा दुसरा दिवस 22 ऑक्टोबरला रात्री 8 वाजून 16 मिनिटांनी सुरू होतो आणि 23 ऑक्टोबरला 10 वाजून 46 मिनिटांनी संपतो. यामुळे 23 ऑक्टोबरला भाऊबीज साजरी केली जाणार आहे. भावाला ओवाळण्यासाठी दुपारी 1 वाजून 13 मिनिटे तर 3 वाजून 28 मिनिटांपर्यंत असणार आहे. .Diwali 2025 Faral Recipe: दिवाळी फराळात आणा ट्विस्ट, घरच्या घरी बनवा बिकानेरी शेव, जाणून घ्या साहित्य अन् कृती.भाऊबीजच्या दिवशी कोणत्या गोष्टी लक्षात ठेवाव्याभावाला पूर्वेकडे तोंड करून बसावे. टिळा लावण्यापूर्वी भावाच्या डोक्यावर रूमाल ठेवावा. सुपारी किंवा सोन्याच्या दागिण्याने ओवाळावे. शेवटी साखर किंवा मिठाईने तोंड गोड करावे. पौराणिक कथापौराणिक कथेनुसार एकेकाळी यमुनेने तिचा भाऊ यमराजला घरी बोलावले होते. तेव्हा यमराज बहिणीच्या घरी गेला तेव्हा तिच्या आदराने तो प्रसन्न झाला. भावाला परत निरोप देतांना तिने नारळ भेट दिले. तेव्हा नारळ देण्याचे कारण विचारले तेव्हा यमुना म्हणाली की हा नारळ तुम्हाला माझी आठवण देत राहील. यामुळे अनेक भागांमध्ये भाऊबीजला भावाला नारळ देण्याची परंपरा आहे. .Diwali 2025 Saree Shopping: दिवाळीसाठी साडी खरेदी कराताय? मग 'या' गोष्टी लक्षात ठेवा , कमी वेळेत अन् बजेट फ्रेंडली होईल शॉपिंग.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.