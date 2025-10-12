संस्कृती

Bhaubeej 2025 Date: 22 कि 23 ऑक्टोबर कधी आहे भाऊबीज? वाचा एका क्लिकवर शुभ मुहूर्त अन् तारिख

Bhau Beej 2025 Date and Muhurat: हिंदू पंचांगानुसार भाऊबीज दरवर्षी कार्तिक महिन्यातील शुल्क पक्षाच्या दुसऱ्या दिवशी साजरा केला जातो. हा दिवस भावा-बहिणीसाठी खुप खास मानला जातो. पण यंदा कोणत्या तारखेला साजरा केला जाणार आहे हे जाणून घेऊया.
Bhaubeej 2025 Date

Bhaubeej 2025 Date

Sakal

पुजा बोनकिले
Updated on
Summary

भाऊबीज कधी साजरी केली जाणार आहे. या दिवशी बहिण भावाला ओवाळते आणि त्याच्या दीर्घायुष्यासाठी प्रार्थना करते. या दिवशी कोणत्या गोष्टी लक्षात ठेवाव्या हे जाणून घेऊया.

Bhau Beej 2025 Date and Muhurat: भाऊबीज अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपला आहे. भावा-बहिणीच्या नात्यातील गोडवा वाढवणारा हा सण होय. या दिवशी बहिण आपल्या भावाला ओवाळते आणि त्याच्या दीर्घआयुष्यासाठी प्रार्थना करते. हिंदू धर्मात या दिवसाला खुप महत्व आहे. यंदा भाउबीज कधी आहे आणि शुभ मुहर्त काय आहे हे जाणून घेऊया.

Loading content, please wait...
brother
festival
Brothers
Time
culture
Twin sisters
Bhau Beej

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com