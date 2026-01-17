प्लेबॉय वृत्तीचे असतात 'या' जन्मतारखेवर जन्मलेले लोक, सतत पडतात प्रेमात; तुमचाही पार्टनर यात नाही ना ?

Marathi Rashi Fal News : आपल्या रोजच्या आयुष्यात आपण विविध प्रकारच्या लोकांना भेटतो. काही लोक अतिशय प्रेमळ असतात तर काही खडूस. पण काही लोक असेही असतात जे सतत प्रेमात पडत असतात किंवा चंचल वृत्तीचेही असतात. जाणून घेऊया अशाच मूलांकाविषयी जे सतत प्रेम मिळवण्याच्या शोधात असतात. .तुमची जन्मतारीख हा तुमचा मूलांक असते. उदाहरणार्थ तुमचा जन्म कोणत्याही महिन्याच्या 1,10,19,28 तारखेला झाला आहे तर तुमचा मूलांक 1 आहे. आज जाणून घेऊया अशा मूलांकाविषयी जो सतत प्रेमात पडतो. .मूलांक 5 वर जन्मलेल्या व्यक्ती : हा मूलांक आहे 5. ज्या व्यक्तींचा जन्म कोणत्याही महिन्याच्या 5,14,23 तारखेला झाला आहे त्यांचा मूलांक 5 आहे. या लोकांना सतत दुसऱ्यांना आकर्षित करून घ्यायला आणि इम्प्रेस करायला आवडतं. हे पटकन प्रेमात पडतात आणि त्या व्यक्तीचं प्रेम मिळवण्यासाठी कोणत्याही थराला जाऊ शकतात. .हे लोक अतिशय चंचल असतात. त्यामुळे सतत नवीन व्यक्तींचाही हे प्रेमात पडतात. इतकंच नाही तर यांना प्रेमातही तितकाच धोकाही मिळतो. हे कोणतंही नातं जबाबदारीने निभावत नाहीत. शक्यतो त्यातून पळ काढण्याचा प्रयत्न करतात. .हे लोक स्वतंत्र वृत्तीचे असतात. यांना जर त्यांना हवं असलेलं स्वातंत्र्य मिळालं तर ते नातं गंभीरपणे घेतात. एखाद्याची आयुष्यभर साथ देतात. पण हे कधी कुणाला धोका देतील हे सांगणं मात्र कठीण आहे. .Horoscope 2026 : येत्या फेब्रुवारी महिन्यात बदलणार 'या' 4 राशींचं नशीब ; सूर्य-बुध-शुक्राच्या युतीने होणार पैशांची बरसात.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.