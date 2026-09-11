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Budh Gochar 2026 : बुध ग्रहाचे कन्या राशीत स्वगृही संक्रमण; 'या' ५ राशींना पुढील १६ दिवसांत प्रचंड धनलाभाचा योग, नोकरीतही पगारवाढीसह आर्थिक भरभराट

Budh Gochar 2026 : बुधाच्या या गोचरामुळे काही राशींच्या आर्थिक आणि व्यावसायिक बाबतीत चांगले बदल होण्याची शक्यता आहे. ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्र उपाध्याय यांच्या मते, या गोचराचा विशेष फायदा पाच राशींना मिळू शकतो.
Budh Gochar 2026 :

Budh Gochar 2026 :

esakal

Shubham Banubakode
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ज्योतिषशास्त्रानुसार ग्रहांच्या राशीबदलाचा परिणाम वेगवेगळ्या राशींवर होत असतो. याच दरम्यान बुध ग्रहाने आपली रास बदलली असून तो आता स्वतःच्या कन्या राशीत दाखल झाला आहे. याआधी बुध सिंह राशीत होता. बुधाच्या या गोचरामुळे काही राशींच्या आर्थिक आणि व्यावसायिक बाबतीत चांगले बदल होण्याची शक्यता आहे. ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्र उपाध्याय यांच्या मते, या गोचराचा विशेष फायदा पाच राशींना मिळू शकतो.

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