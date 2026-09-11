Budh Gochar 2026 : बुध ग्रहाचे कन्या राशीत स्वगृही संक्रमण; 'या' ५ राशींना पुढील १६ दिवसांत प्रचंड धनलाभाचा योग, नोकरीतही पगारवाढीसह आर्थिक भरभराट

ज्योतिषशास्त्रानुसार ग्रहांच्या राशीबदलाचा परिणाम वेगवेगळ्या राशींवर होत असतो. याच दरम्यान बुध ग्रहाने आपली रास बदलली असून तो आता स्वतःच्या कन्या राशीत दाखल झाला आहे. याआधी बुध सिंह राशीत होता. बुधाच्या या गोचरामुळे काही राशींच्या आर्थिक आणि व्यावसायिक बाबतीत चांगले बदल होण्याची शक्यता आहे. ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्र उपाध्याय यांच्या मते, या गोचराचा विशेष फायदा पाच राशींना मिळू शकतो..बुध हा बुद्धिमत्ता, संवाद, व्यापार, व्यवहार आणि पैशांशी संबंधित ग्रह मानला जातो. त्यामुळे बुधाची स्थिती बदलली की त्याचा परिणाम या क्षेत्रांमध्ये दिसून येतो. बुध कन्या राशीत २६ सप्टेंबरपर्यंत राहणार असून या काळात काही राशींना आर्थिक फायदा आणि करिअरमध्ये प्रगतीच्या संधी मिळू शकतात..Weekly Rashi Bhavishya Horoscope News in Marathi : कसा असेल तुमचा आठवडा..? ग्रहमान : २२ ऑगस्ट २०२६ ते २८ ऑगस्ट २०२६ - मराठी राशी भविष्य.वृषभ : वृषभ राशीच्या लोकांसाठी बुधाचं हे गोचर फायदेशीर ठरू शकतं. नोकरी असो किंवा व्यवसाय, कामाच्या ठिकाणी चांगल्या संधी मिळण्याची शक्यता आहे. आधी कुठेतरी अडकलेला पैसा परत मिळू शकतो. शिवाय, तुमचं बोलणं आणि संवाद साधण्याची पद्धत अधिक प्रभावी होईल. त्यामुळे अनेक रखडलेली कामं चर्चेतून मार्गी लागू शकतात..मिथुन : मिथुन राशीसाठीही हा काळ चांगला मानला जात आहे. कमाईचे एकापेक्षा जास्त मार्ग तयार होण्याची शक्यता आहे. कामात केलेल्या मेहनतीची दखल घेतली जाऊ शकते. वरिष्ठांकडून नवीन जबाबदारी मिळू शकते. व्यवसाय करणाऱ्यांना एखादी नवीन डील मिळण्याची शक्यता आहे..कन्या : बुध हा कन्या राशीचा स्वामी ग्रह असल्याने या राशीला गोचराचा विशेष फायदा मिळू शकतो. नोकरीच्या शोधात असलेल्यांना चांगली संधी मिळू शकते. रखडलेली कामं पूर्ण झाल्याने आत्मविश्वास वाढेल. व्यवसायातही फायदा होण्याची शक्यता असून आर्थिक स्थिती सुधारू शकते..Luck Zodiac Signs: फक्त ४ दिवस थांबा! शुक्राच्या गोचराने ‘या’ ७ राशींचं नशीब उघडणार; पैसा, प्रेम अन् करिअरमध्ये होणार मोठा फायदा.मकर : मकर राशीच्या लोकांना आर्थिक बाबतीत काहीसा दिलासा मिळू शकतो. नोकरीत कामाचा ताण वाढला तरी मेहनतीचं चांगलं फळ मिळू शकतं. व्यवसायात नवीन योजना आखण्यासाठी आणि नवीन काम सुरू करण्यासाठी हा काळ अनुकूल ठरू शकतो. .तुळ : तुळ राशीसाठी बुधाचं गोचर कमाईच्या दृष्टीने फायदेशीर ठरू शकतं. नोकरी करणाऱ्यांना अपेक्षित लाभ मिळण्याची शक्यता आहे. वरिष्ठांचं सहकार्य मिळेल. शिवाय, संवादकौशल्य अधिक प्रभावी झाल्याने कामाच्या ठिकाणी त्याचा फायदा होऊ शकतो. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.