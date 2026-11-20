ग्रहांच्या हालचालींचा परिणाम सर्व १२ राशींवर होत असतो. डिसेंबर महिन्याच्या सुरुवातीलाच बुध ग्रह आपली राशी बदलणार आहे. २ डिसेंबर २०२६ रोजी बुध वृश्चिक राशीत प्रवेश करेल. बुध ग्रहाला बुद्धी, वाणी, व्यापार आणि तर्कशक्तीचा कारक मानलं जातं. त्यामुळे या गोचराचा परिणाम नोकरी, व्यवसाय, आर्थिक व्यवहार आणि शिक्षणावर होऊ शकतो. विशेष म्हणजे या बदलाचा पाच राशींना चांगला फायदा मिळण्याची शक्यता आहे..ज्योतिषीय मान्यतेनुसार, बुधाची स्थिती अनुकूल असेल तर निर्णयक्षमता सुधारते. कामाच्या ठिकाणी प्रगतीच्या संधी मिळतात. व्यवसायात नवीन व्यवहार होण्यासोबतच आर्थिक अडचणीही कमी होऊ शकतात. चला तर जाणून घेऊया, बुधाच्या या गोचराचा कोणत्या पाच राशींना फायदा होऊ शकतो..मेष राशी : मेष राशीच्या लोकांसाठी बुधाचं गोचर अनुकूल ठरू शकतं. नोकरीत केलेल्या कामाचं कौतुक होण्याची शक्यता आहे. वरिष्ठांकडून नवीन जबाबदारी मिळू शकते. व्यावसायिकांना नवीन सौदे आणि कामाच्या संधी मिळू शकतात. त्यामुळे आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा होण्याचे संकेत आहेत..Mercury Transit 2025: बुध मार्गी गोचरमुळे वृषभ, कन्यासह 'या' राशींना मिळणार यश, वाचा तुमचं आजचं राशिभविष्य.वृषभ राशी : वृषभ राशीच्या लोकांसाठी कामाच्या दृष्टीने हा काळ चांगला राहू शकतो. नोकरी बदलण्याचा विचार करणाऱ्यांना संधी मिळण्याची शक्यता आहे. व्यवसायात नवीन लोकांशी ओळखी होतील. या संपर्कांचा भविष्यात फायदा होऊ शकतो. कुटुंबात आनंदाचं वातावरण राहण्याची शक्यता आहे..कर्क राशी : कर्क राशीच्या लोकांची रखडलेली कामं मार्गी लागू शकतात. नोकरीत वरिष्ठांचं सहकार्य मिळेल. व्यावसायिकांना आर्थिक लाभाच्या संधी मिळू शकतात. विद्यार्थ्यांसाठीही हा काळ अनुकूल ठरण्याची शक्यता आहे. अभ्यासात अपेक्षित यश मिळू शकतं..कन्या राशी : कन्या राशीच्या लोकांना आर्थिक बाबतीत दिलासा मिळू शकतो. अडकलेले पैसे परत मिळण्याची शक्यता आहे. नोकरीत नवीन जबाबदारी मिळेल. व्यवसायातही चांगली बातमी मिळण्याचे संकेत आहेत. कुटुंबासोबत वेळ घालवण्याची संधी मिळेल..Aquarius Mercury Retrograde: कुंभ राशीत बुध वक्री; 26 फेब्रुवारीपासून मेषसह 4 राशींनी आर्थिक बाबतीत सावध राहावे.मकर राशी : मकर राशीच्या लोकांसाठी करिअरच्या दृष्टीने हा बदल महत्त्वाचा ठरू शकतो. नोकरीत प्रगतीचे मार्ग खुले होतील. उत्पन्न वाढवण्याच्या नवीन संधी मिळू शकतात. व्यवसायातील प्रयत्नांना यश मिळण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.