Vastu Tips: घरात उंटाची मूर्ती ठेवावी की नाही? वास्तूशास्त्रानुसार जाणून घ्या योग्य दिशा, फायदे आणि नियम

Vastu Tips for Career Growth: अनेकदा कठोर परिश्रम, प्रामाणिकपणा आणि क्षमता असूनही नोकरीमध्ये अपेक्षित प्रमोशन मिळत नाही, पगारवाढ थांबते किंवा व्यवसायात सातत्याने मंदीचा सामना करावा लागतो. अशा वेळी वास्तुशास्त्र आणि फेंगशुईमधील सोपे उपाय अत्यंत प्रभावी ठरतात. वास्तुशास्त्रामध्ये उंटाच्या मूर्तीला (Camel Statue) प्रगती आणि स्थिरतेचे प्रतीक मानले गेले आहे. मान्यतेनुसार, घरामध्ये उंटाची मूर्ती योग्य दिशेला आणि योग्य ठिकाणी ठेवल्यास घरातील नकारात्मक ऊर्जा दूर होऊन करिअरमध्ये स्थिर प्रगतीचा मार्ग सुकर होतो. .उंटाच्या मूर्तीचे प्रतीकात्मक महत्त्ववास्तुशास्त्रानुसार, उंट हा कठीण प्रसंगातही धैर्याने पुढे जाणाऱ्या प्रवासाचे प्रतीक आहे. वाळवंटासारख्या अत्यंत आव्हानात्मक आणि प्रतिकूल परिस्थितीतही उंटाचे संतुलन, सहनशीलता आणि सातत्य प्रेरणादायी ठरते. याच कारणामुळे घरामध्ये उंटाची मूर्ती ठेवल्यास व्यक्तीमध्ये सहनशीलता, मानसिक स्थिरता आणि सातत्याने पुढे जाण्याची ऊर्जा निर्माण होते..Vastu shastra: धावणारा घोडा की हत्तीची मूर्ती? वास्तूनुसार घरात काय ठेवल्याने होईल जास्त फायदा! जाणून घ्या नियम... .मूर्ती ठेवण्यासाठी कोणती दिशा ठरते शुभ?वास्तु तज्ज्ञांच्या मते, उंटाची मूर्ती ठेवताना दिशेचे नियम पाळणे अत्यंत आवश्यक आहे-उत्तर-पश्चिम (वायव्य) दिशा: उंटाची मूर्ती ठेवण्यासाठी घराची उत्तर-पश्चिम (North-West) दिशा सर्वात शुभ मानली जाती. ही दिशा सहकार्य, नवीन संपर्क आणि सामाजिक संबंधांशी जोडलेली असते.उत्तर किंवा पूर्व दिशा: उत्तर-पश्चिम दिशेत जागा उपलब्ध नसेल, तर उत्तर (North) किंवा पूर्व (East) दिशा हा देखील एक उत्तम पर्याय मानला जातो. या दिशेला ठेवलेली मूर्ती सकारात्मक ऊर्जेचा प्रवाह वाढवण्यास मदत करते..घरातील योग्य स्थान आणि काही महत्त्वाचे नियमउंटाची मूर्ती घराच्या लिव्हिंग रूम (Living Room) किंवा ड्रॉइंग रूममध्ये ठेवणे सर्वात योग्य ठरते, कारण या ठिकाणी कुटुंबातील सर्व सदस्य एकत्र येतात. पण, मूर्ती ठेवताना खालील गोष्टींची विशेष काळजी घ्यावी-मूर्तीचे मुख: उंटाच्या मूर्तीचे तोंड नेहमी घराच्या आतील बाजूला असावे, बाहेरच्या बाजूला नाही.कुठे ठेवू नये?: बेडरूम, बाथरूमजवळ, पायऱ्यांच्या खाली किंवा मुख्य दरवाजाच्या अगदी समोर उंटाची मूर्ती ठेवणे टाळावे.जोडीने ठेवणे फायदेशीर: वास्तूनुसार उंटाची मूर्ती नेहमी जोडीने (In Pairs) ठेवणे जास्त लाभदायक मानले जाते.योग्य साहित्य: पितळ (Brass) किंवा तांब्याची (Copper) मूर्ती अत्यंत शुभ मानली जाते. याशिवाय लाकूड किंवा दगडाची मूर्तीदेखील चालते.स्वच्छता आणि काळजी: मूर्ती खूप मोठी किंवा कुठेही फुटलेली/खंडित नसावी. तसेच त्यावर धूळ साचू न देता नियमित स्वच्छता राखणे आवश्यक आहे..उंटाची मूर्ती ठेवण्याचे मुख्य फायदेयोग्य नियमांचे पालन करून घरात उंटाची मूर्ती ठेवल्यास नोकरी आणि व्यवसायातील अडथळे हळूहळू कमी होतात. यामुळे व्यक्तीचा आत्मविश्वास वाढतो आणि जीवनात स्थिर यशाची वाटचाल सुरू होते. सातत्यपूर्ण प्रगती आणि करिअरला नवीन गती देण्यासाठी हा एक अत्यंत सोपा आणि प्रभावी वास्तु उपाय मानला जातो.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..Vastu Tips: कपाटाच्या वर चुकूनही ठेवू नका 'या' ५ गोष्टी; घरात येऊ शकते गरिबी आणि नकारात्मक ऊर्जा! जाणून घ्या वास्तुनियम... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.