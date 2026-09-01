मंगळ-बुधाचा विशेष योग! करिअर अन् पैशांच्या बाबतीत चमकणार ‘या’ राशींचे नशीब?

Mangal Budh Yuti 2026 : आज ज्योतिषशास्त्रानुसार मंगळ आणि बुध यांच्यात विशेष संबंध निर्माण होत असून, याला लाभदृष्टी योग किंवा त्रिएकादश राजयोग म्हटले जात आहे. या योगाचा काही राशींवर सकारात्मक प्रभाव पडण्याची शक्यता आहे..मंगळ-बुध योग का महत्त्वाचा?ज्योतिषशास्त्रानुसार, मंगळ मेष राशीत प्रवेश करणार असून बुध आधीपासूनच मेष राशीत आहे. त्यामुळे बुध-मंगळाची युती तयार होऊन करिअर आणि धनलाभा योग निर्माण होत आहेत. मंगळ धैर्य आणि ऊर्जेचा, तर बुध बुद्धी, व्यवसाय आणि वाणीचा कारक मानला जातो. मेष ही मंगळाची स्वराशी असल्याने ही युती अधिक प्रभावी मानली जात असून चार राशींसाठी हा काळ विशेष शुभ ठरण्याची शक्यता आहे..मेष : उत्पन्नाच्या नव्या संधीमेष राशीच्या व्यक्तींना या काळात उत्पन्नाचे नवे मार्ग मिळण्याची शक्यता आहे. नोकरीत पदोन्नती, पगारवाढ किंवा नवीन जबाबदारी मिळू शकते. अडकलेले पैसे परत मिळण्याचीही शक्यता असून गुंतवणुकीत लाभाच्या संधी निर्माण होऊ शकतात..मिथुन : करिअरमध्ये प्रगतीमिथुन राशीसाठी हा योग कार्यक्षेत्रात सकारात्मक ठरू शकतो. मेहनतीची दखल घेतली जाऊ शकते आणि वरिष्ठांकडून कौतुक मिळण्याची शक्यता आहे. घर किंवा प्रॉपर्टीशी संबंधित रखडलेली कामे मार्गी लागू शकतात..सिंह : मेहनतीला मिळेल यशसिंह राशीच्या जातकांना आर्थिक आणि व्यावसायिक क्षेत्रात चांगले परिणाम मिळू शकतात. मेहनतीचे योग्य फळ मिळण्यासोबतच कामाच्या ठिकाणी वेगळी ओळख निर्माण होऊ शकते. आर्थिक निर्णय घेताना योग्य नियोजन फायदेशीर ठरेल..तुळा : नोकरी-व्यवसायात संधीतुळा राशीच्या व्यक्तींना व्यवसायात नवीन संधी मिळू शकतात. महत्त्वाची डील किंवा करार फायदेशीर ठरण्याची शक्यता आहे. नोकरीच्या शोधात असणाऱ्यांना चांगली ऑफर मिळू शकते, तर पदोन्नतीची प्रतीक्षा करणाऱ्यांना सकारात्मक बातमी मिळण्याची शक्यता आहे..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.