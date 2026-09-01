संस्कृती

मंगळ-बुधाचा विशेष योग! करिअर अन् पैशांच्या बाबतीत चमकणार ‘या’ राशींचे नशीब?

Horoscope Mangal-Budh Yog : वैदिक ज्योतिषानुसार मंगळ-बुधाचा शुभ संबंध काही राशींसाठी करिअर, व्यवसाय आणि आर्थिक बाबतीत सकारात्मक ठरू शकतो. जाणून घ्या कोणत्या ४ राशींना लाभाच्या संधी मिळू शकतात.
Horoscope Mangal-Budh Yog

Horoscope Mangal-Budh Yog

Sakal

Aarti Badade
Updated on

Mangal Budh Yuti 2026 : आज ज्योतिषशास्त्रानुसार मंगळ आणि बुध यांच्यात विशेष संबंध निर्माण होत असून, याला लाभदृष्टी योग किंवा त्रिएकादश राजयोग म्हटले जात आहे. या योगाचा काही राशींवर सकारात्मक प्रभाव पडण्याची शक्यता आहे.

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