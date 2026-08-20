Chanakya Niti: कुठे दान केल्यावर घरात येईल समृद्धी? चाणक्य नीतीनुसार 'या' ४ ठिकाणी केलेले दान कधीच वाया जात नाही!

Chanakya Explains 4 Best Places to Donate Money: आचार्य चाणक्य यांनी त्यांच्या 'नीतीशास्त्र' या ग्रंथात मानवी आयुष्याला दिशा देणारे अनेक महत्त्वाचे विचार मांडले आहेत. त्यांची ही शिकवण आजही तितकीच उपयुक्त आणि प्रासंगिक मानली जाते. नीतीशास्त्रात फक्त पैसे कसे कमवावेत हेच नाही, तर ते कुठे गुंतवावेत आणि कुठे दान करावेत याबद्दलही मार्गदर्शन करण्यात आले आहे.चाणक्य नीतीनुसार, ठराविक ४ ठिकाणी दान केल्याने व्यक्तीला फक्त मानसिक समाधानच मिळत नाही, तर समाजात मोठा मान-सन्मानही मिळतो. तसेच अशा दानामुळे घरात धन-धान्याची कमतरता भासत नाही आणि पिढ्यानपिढ्या सुख-समृद्धी टिकून राहते..मुलांचे शिक्षण अन् ज्ञानदानआचार्य चाणक्य यांच्या मते, शिक्षणावर पैसे खर्च करण्यास किंवा मुलांच्या शिक्षणात गुंतवणूक करण्यास कधीही मागे हटले नाही पाहिजे. स्वतःच्या मुलांप्रमाणेच समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ आणि गरजू बालकांना शिक्षण मिळवून देण्यासाठी मदत करणे हे सर्वात मोठे दान मानले जाते. योग्य शिक्षण मिळालेली मुले पुढे जाऊन कुटुंब आणि समाज या दोन्हीचे नाव उज्ज्वल करतात. शिक्षणात गुंतवणूक न करणारे लोक भविष्यात अनेक अडचणींना सामोरे जातात..Vastu Tips: घराच्या मुख्य दरवाज्यावर तांब्याचा सूर्य लावावा की नाही? वास्तुनुसार जाणून घ्या योग्य दिशा, महत्त्व आणि फायदे.समाजसेवेसाठी कमाईचा काही भागआपल्या कमाईतील काही ठराविक हिस्सा नेहमी समाजसेवेच्या कार्यासाठी समर्पित केला पाहिजे. सार्वजनिक हिताच्या आणि समाजोपयोगी कामांसाठी दिलेले दान भविष्यात कोणत्या ना कोणत्या रुपात आपल्याला परत मिळते, असा विश्वास चाणक्य व्यक्त करतात. समाजकार्यात गुंतवलेल्या पैशांमुळे आत्मिक शांती मिळते आणि सामाजिक प्रतिष्ठा वाढते..गरजू लोकांना मदतआर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ किंवा अडचणीत सापडलेल्या गरजू व्यक्तींना केलेली मदत हे अत्यंत पुण्यकर्म मानले जाते. धार्मिक दृष्टिकोनातूनही अशा प्रकारच्या दानाला खूप महत्त्व आहे. जेव्हा तुम्ही एखाद्या निष्पाप किंवा असहाय व्यक्तीला योग्य वेळी आर्थिक मदत करता, तेव्हा त्या बदल्यात मिळणारे शुभाशीर्वाद तुमच्या आयुष्यात प्रगतीचे नवे मार्ग खुले करतात..आरोग्यदानजर तुमच्याकडे पुरेसे पैसे असतील आणि एखाद्या आजारी व्यक्तीला उपचारासाठी पैशांची गरज असेल, तर त्यांना मदत करण्यात अजिबात संकोच करू नका. आजारी आणि पीडित व्यक्तीला केलेली मदत ही ईश्वराच्या सेवेसारखीच मानली जाते. या दयाळूपणामुळे व्यक्तीला समाजात आदर मिळतो आणि ईश्वराच्या आशीर्वादाने संपत्ती व सुख-शांतीचा लाभ होतो..Vastu Tips: पाकिटात काय ठेवावे आणि काय ठेवू नये? वास्तुशास्त्राचे 'हे' उपाय दूर करू शकतात पैशांची अडचण!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.