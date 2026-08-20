संस्कृती

Chanakya Niti: कुठे दान केल्यावर घरात येईल समृद्धी? चाणक्य नीतीनुसार 'या' ४ ठिकाणी केलेले दान कधीच वाया जात नाही!

Chanakya's 4 Rules of Charity: पैशांच्या गुंतवणुकीपासून ते दानधर्मापर्यंत; आचार्य चाणक्यांनी सांगितलेले नीतीशास्त्रातील महत्त्वाचे रहस्य...
Want Financial Success & Social Status? Follow Chanakya's 4 Rules of Charity

Want Financial Success & Social Status? Follow Chanakya's 4 Rules of Charity

esakal 

सकाळ डिजिटल टीम
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Chanakya Explains 4 Best Places to Donate Money: आचार्य चाणक्य यांनी त्यांच्या 'नीतीशास्त्र' या ग्रंथात मानवी आयुष्याला दिशा देणारे अनेक महत्त्वाचे विचार मांडले आहेत. त्यांची ही शिकवण आजही तितकीच उपयुक्त आणि प्रासंगिक मानली जाते. नीतीशास्त्रात फक्त पैसे कसे कमवावेत हेच नाही, तर ते कुठे गुंतवावेत आणि कुठे दान करावेत याबद्दलही मार्गदर्शन करण्यात आले आहे.

चाणक्य नीतीनुसार, ठराविक ४ ठिकाणी दान केल्याने व्यक्तीला फक्त मानसिक समाधानच मिळत नाही, तर समाजात मोठा मान-सन्मानही मिळतो. तसेच अशा दानामुळे घरात धन-धान्याची कमतरता भासत नाही आणि पिढ्यानपिढ्या सुख-समृद्धी टिकून राहते.

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