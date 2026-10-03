चेहऱ्यावर नाही, ‘या’ गोष्टींवरून ओळखा माणसाचा स्वभाव; चाणक्य नीती काय सांगते?

Chanakya Niti : एखाद्या व्यक्तीचा स्वभाव केवळ तिच्या गोड बोलण्यावरून किंवा पहिल्या भेटीतील वागणुकीवरून समजणे नेहमीच शक्य नसते. व्यक्ती कठीण परिस्थितीत, अधिकार मिळाल्यानंतर किंवा इतरांशी वागताना कशी प्रतिक्रिया देते, यावरून स्वभावाची काही संकेत मिळू शकतात. चाणक्य नीतीतही व्यक्तीचे मूल्यमापन कृतींवरून करण्यावर भर दिला जातो..कमजोर व्यक्तींशी कशी वागते?एखादी व्यक्ती प्रभावशाली किंवा श्रीमंत लोकांशी कशी वागते, यापेक्षा तिच्यापेक्षा कमजोर किंवा गरजू व्यक्तींशी तिचे वर्तन कसे आहे, हे पाहणे महत्त्वाचे मानले जाते. वेटर, ड्रायव्हर, घरकाम करणारी व्यक्ती किंवा गरजू व्यक्तीशी ती आदराने बोलते का, हे पाहणे खूप गरजेचे असते..संकटाच्या काळात कोण साथ देतो?चांगल्या काळात अनेक जण सोबत असतात; मात्र अडचणीच्या वेळी कोण प्रत्यक्ष मदतीला उभे राहते, यावरून नात्यांची खरी बाजू समजू शकते. आर्थिक, कौटुंबिक किंवा वैयक्तिक संकटात स्वार्थाशिवाय साथ देणाऱ्या व्यक्तीचे वर्तन विशेष लक्षात घेण्यासारखे असते. तिच व्यक्तिी तुमच्यासाठी योग्य ठरू शकते..पैसा आणि पद मिळाल्यानंतर काय बदलते?एखाद्याला अचानक पैसा, पद किंवा अधिकार मिळाल्यानंतर त्याच्या वागण्यात बदल होतो का, हेही पाहता येते. परिस्थिती बदलल्यानंतरही जुन्या नात्यांचा आणि इतर व्यक्तींचा आदर कायम ठेवणे स्थिर स्वभावाचे संकेत मानले जातात..स्वातंत्र्य मिळाल्यावर निर्णय कसे घेतो?कोणतेही बंधन किंवा सतत तुम्ही रोकटोक करत नसाल तेव्हा एखादी व्यक्ती आपल्या स्वातंत्र्याचा वापर कसा करते, तिच्या जबाबदारीची भावना दाखवू शकते. नियम, मर्यादा आणि इतरांच्या अधिकारांचा आदर केला जातो का, हे लक्षात घेता येते..चूक समोर आल्यानंतर प्रतिक्रिया काय असते?एखाद्याची जुनी चूक समोर आल्यावर तो जबाबदारी स्वीकारतो की कारणे देऊन दोष दुसऱ्यावर टाकतो, हेही महत्त्वाचे आहे. चूक मान्य करून ती सुधारण्याचा प्रयत्न करणारी व्यक्ती आणि जबाबदारी टाळणारी व्यक्ती यांच्यातील फरक या प्रसंगातून दिसू शकतो..एखाद्या व्यक्तीचा स्वभाव जाणून घेण्यासाठी समोरच्याची कृती आणि वागणूक पाहणे महत्त्वाचे आहे. जेवढा त्या व्यक्तिसोबत वेळ जातो तसच हळूहळू समजत जाते की ती व्यक्ति तुमच्या हितासाठी योग्य आहे की नाही. म्हणूनच वेळ द्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.