संस्कृती

चेहऱ्यावर नाही, ‘या’ गोष्टींवरून ओळखा माणसाचा स्वभाव; चाणक्य नीती काय सांगते?

Chanakya Niti Human Nature : माणूस आतून कसा आहे हे ओळखायचं असेल तर त्याच्या काही प्रसंगातील वागणुकीकडे लक्ष द्या. चाणक्य नीतीतील माणसाचा स्वभाव ओळखण्याचे महत्त्वाचे संकेत जाणून घ्या.
Chanakya Niti Human Nature

Chanakya Niti Human Nature

Sakal

Aarti Badade
Updated on

Chanakya Niti : एखाद्या व्यक्तीचा स्वभाव केवळ तिच्या गोड बोलण्यावरून किंवा पहिल्या भेटीतील वागणुकीवरून समजणे नेहमीच शक्य नसते. व्यक्ती कठीण परिस्थितीत, अधिकार मिळाल्यानंतर किंवा इतरांशी वागताना कशी प्रतिक्रिया देते, यावरून स्वभावाची काही संकेत मिळू शकतात. चाणक्य नीतीतही व्यक्तीचे मूल्यमापन कृतींवरून करण्यावर भर दिला जातो.

Loading content, please wait...
body
Chanakya
personal disputes
human impact of mining disasters
Marathi News Esakal
www.esakal.com