फक्त गोड बोलण्यावर जाऊ नका! चाणक्य नीती सांगते व्यक्ती ओळखण्याचे संकेत

Chanaky Niti : जीवनात अनेकदा गोड बोलणाऱ्या आणि सतत कौतुक करणाऱ्या व्यक्तींवर आपण सहज विश्वास ठेवतो. केवळ चांगले बोलणे म्हणजे समोरची व्यक्ती आपली हितचिंतक आहे, असे नाही. आचार्य चाणक्य यांच्या नीतीविचारांनुसार, एखाद्या व्यक्तीचे खरे व्यक्तिमत्त्व तिच्या शब्दांपेक्षा कृतीतून अधिक स्पष्ट होते. त्यामुळे कोणावरही आंधळेपणाने विश्वास ठेवण्याऐवजी त्याच्या वागणुकीचे निरीक्षण करणे महत्त्वाचे आहे..गोड बोलण्यामागे असू शकतो स्वार्थकाही व्यक्ती स्वतःचा हेतू साध्य करण्यासाठी इतरांचे सतत कौतुक करतात. अशा वेळी त्यांच्या बोलण्याने प्रभावित होऊन लगेच विश्वास ठेवणे टाळावे. एखादी व्यक्ती खरोखर तुमचे हित इच्छित असेल, तर ती तुमच्या चुकाही योग्य पद्धतीने दाखवून देईल. केवळ खुश करण्यासाठी स्तुती करणाऱ्या व्यक्तीच्या बोलण्यापेक्षा तिच्या कृतींकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे..संकटाच्या काळात दिसते खरी ओळखएखाद्या व्यक्तीचा स्वभाव समजून घेण्यासाठी कठीण प्रसंगातील तिची वागणूक महत्त्वाची ठरते. आनंदाच्या क्षणी सोबत असणारी व्यक्ती संकटाच्या वेळीही मदतीसाठी उभी राहते का, हे पाहणे आवश्यक आहे. अडचणीच्या काळात मिळणारी साथ नात्यांमधील विश्वास अधिक स्पष्ट करते..इतरांविषयी बोलताना ठेवा लक्षतुमच्यासमोर सतत इतरांची निंदा करणारी व्यक्ती तुमच्याबद्दलही अशाच प्रकारे बोलू शकते. त्यामुळे अशा व्यक्तींसोबत वैयक्तिक माहिती किंवा महत्त्वाची गुपिते शेअर करताना सावध राहणे योग्य ठरते..गरज असेल तेव्हाच संपर्क करणाऱ्यांना ओळखाकाही लोक स्वतःचे काम असताना प्रेमाने बोलतात; मात्र तुम्हाला मदतीची गरज असताना दूर राहतात. अशा वागणुकीचा वारंवार अनुभव आल्यास त्या नात्याचे स्वरूप समजून घेणे आवश्यक आहे..लक्षात ठेवाप्रत्येक गोड बोलणारी व्यक्ती स्वार्थी नसते. मात्र, केवळ शब्दांवर विसंबून न राहता व्यक्तीच्या कृती, प्रामाणिकपणा आणि अडचणीच्या काळातील वागणुकीवरून विश्वास निर्माण करणे अधिक योग्य ठरते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.