Chanakya Niti: हितशत्रूंशी लढताना उपयोगी ठरणाऱ्या चाणक्यनीतीतील 3 खास रणनीती

Chanakya Niti: चाणक्यनीती ही केवळ राजकारण, सत्ता आणि राज्यकारभारापुरती मर्यादित नाही, तर दैनंदिन जीवनातही ती तितकीच उपयुक्त ठरते. आपल्या अवतीभवती अनेक हितशत्रू लपलेले असतात. अशा लोकांना ओळखणे, त्यांच्याशी योग्य अंतर ठेवणे आणि वेळ आल्यास त्यांचा सामना करण्यासाठी योग्य रणनीती वापरणे हे अत्यंत महत्त्वाचे असते. चाणक्यांनी आपल्या नीतिशास्त्रात अशा गुप्त शत्रूंचा वेध घेण्यासाठी आणि त्यांच्यावर मात करण्यासाठी काही प्रभावी उपाय सांगितले आहेत. या चाणक्यनीतीतील 3 खास रणनीती तुमच्या विवेक, मानसिक ताकद आणि निर्णयक्षमता वाढवतात. .शत्रुचा बौद्धिकरित्या सामना चाण्यक्यनितीनुसार शत्रुला तात्पुरते दाबून ठेवणे किंवा कमकुवत करणे पुरेसे नाही. जोपर्यंत शत्रू पूर्णपणे नाहीसा होत नाही, तोपर्यंत तो पून्हा उलटून नुकसान करु शकतो. शत्रुवर असा उपाय करावा ज्यामुळे तो भविष्यात कधाही तुम्हाला त्रास देऊ शकणार नाही. जसेकी शत्रुला तुमचे वीक पॉइट्स माहीत असतात त्याप्रमाणे त्याचेही पॉइट्स ओळखून त्यावर घाव घालता आला पाहिजे. पण हा घाव शारीरिक नाही तर बौद्धिक लढा देणारा असावा..मानसिक आणि भावनिकदृष्ट्या गुंतवून ठेवाचाणक्य एका प्रसिद्ध श्लोकात सांगतात की शत्रुला नेहमी अशा कामात गुंतवून ठेवावे. ज्यामुळे तो मानसिक आणि भावनिकदृष्टया कमजोर पडेल. शत्रू स्वत:च्या कामात अडकलेला असेल तर तुमचे काम करणे सोपे होईल..Kanya Career Rashifal 2026: विदेश प्रवासाची संधी! गुरुच्या कृपेने कन्या राशीच्या करिअरला मिळेल नवे वळण .परिस्थीतनुसार रणनीती बदलाप्रत्येक शत्रुशी एका पद्धतीने वागणे योग्य नाही, असे चाणक्य सांगत. हितशत्रुचा स्वभाव आणि त्याची ताकद पाहूनच रणनीती बदलावी..आधुनिक महत्वचाण्यक्य निती सांगते की हितशत्रुवर बौद्धीकरित्या केलेला वार हा शारीरिक ताकदीपेक्षा शक्तीशाली असतो. यासाठी योग्य वेळ आणि रणनीती वापरणे गरजेचे आहे. वैयक्तिक जीवन असो किंवा व्यावसायिक धोरणे चाणक्याचे हे नियम आजही लागू आहे..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.