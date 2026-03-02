Chandra Grahan Date and Time In India: उद्या भारतात वर्षातील पहिले चंद्रग्रहण दिसणार, जाणून घ्या सुतक वेळ अन् महत्त्व

first Chandra Grahan 2026 sutak timing details: वर्षातील पहिले चंद्रग्रहण उद्या 3 मार्च रोजी होणार आहे. हे खंडग्रास (आंशिक) चंद्रग्रहण असणार आहे. हे ग्रहण सिंह राशीत आणि पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्रात होईल. हे चंद्रग्रहण भारतात दिसेल. ग्रहणामुळे होलिका दहनाच्या विधीवरही परिणाम होईल. चंद्रग्रहण दुपारी सुरू होईल आणि संध्याकाळी संपेल. ग्रहणाच्या नऊ तास आधी देशात सुतक काळ सुरू होईल, ज्या दरम्यान शुभ कार्ये करण्यास मनाई आहे. तर, ग्रहणाची वेळ आणि सुतक काळ कधी सुरू होईल, महत्व काय हे सर्व सविस्तरपणे समजून घेऊया. .चंद्रग्रहण कधी सुरू होईल?भारतीय प्रमाण वेळेनुसार (IST) ते 3 मार्च रोजी दुपारी 3:20 वाजता सुरू होईल आणि संध्याकाळी 6:46 वाजता संपेल. या वर्षीचे पहिले चंद्रग्रहण 3 तास 27 मिनिटे चालेल.सुतक काळ कधी सुरू होईल?चंद्रग्रहणाच्या नऊ तास आधी सुतक काळ सुरू होतो. या आधारे 3 मार्च रोजी सकाळी 6:20 वाजता सुतक काळ सुरू होईल. ग्रहणानंतर सुतक संपेल. शास्त्रांमध्ये सुतक काळाचे विशेष महत्त्व असल्याचे वर्णन केले आहे. या काळात शुभ कार्ये करण्यास मनाई आहे..सुतक काळात काय करू नये?सुतक काळात सर्व शुभ आणि अशुभ कार्ये थांबवली जातात. सुतक काळात कोणीही मूर्ती किंवा पवित्र वस्तूंना स्पर्श करू नये म्हणून मंदिराचे दरवाजे देखील बंद केले जातात. या काळात स्वयंपाक करणे किंवा खाणे देखील टाळावे. पूजा, हवन, यज्ञ किंवा नवीन प्रकल्पांची सुरुवात टाळावी. गर्भवती महिला, वृद्ध आणि मुलांना या काळात विशेष काळजी घेण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.चंद्रग्रहण कुठे दिसेल?हे चंद्रग्रहण भारतातील बहुतेक भागात दिसणार आहे. जरी त्याची दृश्यमानता सर्वत्र सारखी नसेल. देशाच्या काही दुर्गम पश्चिम भागांना वगळता बहुतेक भागात ते दिसेल. ईशान्य भारत आणि अंदमान आणि निकोबार बेटांमधील काही भाग वगळता, चंद्रोदयाच्या वेळी हे ग्रहण दिसेल. ते पूर्व आशिया, ऑस्ट्रेलिया, पॅसिफिक महासागर प्रदेश आणि अमेरिकेत देखील दिसेल.चंद्रग्रहण थेट डोळ्यांनी पाहावं का?चंद्रग्रहण थेट डोळ्यांनी पाहू शकता असे वैज्ञानिकांचे मत आहे. त्यासाठी विशेष चष्मा किंवा फिल्टर ग्लासेसची आवश्यकता नाही. शास्त्रज्ञांचा असा विश्वास आहे की थेट डोळ्यांनी चंद्रग्रहण पाहिल्याने रेटिनाला कोणतेही नुकसान होत नाही..आंशिक चंद्रग्रहण म्हणजे काय?जेव्हा चंद्राचा फक्त एक भाग पृथ्वीच्या सावलीत प्रवेश करतो, ज्याला अंब्रा म्हणतात, तेव्हा त्याला आंशिक चंद्रग्रहण म्हणतात. या काळात, उर्वरित चंद्र प्रकाशित राहतो. याचा अर्थ चंद्र पूर्णपणे गडद दिसत नाही. त्याऐवजी, त्याचा फक्त एक भाग अस्पष्ट किंवा मंद दिसतो. चंद्रग्रहणाचे महत्त्व काय आहे?ज्योतिषशास्त्रात चंद्र हा सूर्यानंतर सर्वात महत्त्वाचा ग्रह मानला जातो आणि त्याच्या विचाराशिवाय ज्योतिषीय गणना अपूर्ण मानली जाते. वैज्ञानिकदृष्ट्या चंद्र पृथ्वीच्या पाण्यावर आणि गुरुत्वाकर्षणावर प्रभाव पाडतो आणि पृथ्वीच्या सर्वात जवळचा ग्रह असल्याने त्याचा थेट परिणाम होतो. चंद्राच्या घटना पृथ्वीवर आणि मानवी भावनांवर देखील परिणाम करतात, ज्यामुळे ग्रहणांना विशेष मानले जाते. .ग्रहणादरम्यान कोणती काळजी घ्यावी?हे ग्रहण भारतात दिसणार असल्याने सुतक काळापासून ग्रहण संपेपर्यंत खाणे, पूजा करणे आणि इतर शुभ कार्ये करु नका. या काळात मंदिरांमध्ये नियमित पूजा देखील थांबवण्यात येईल. गर्भवती महिलांनी विशेष काळजी घ्यावी लागेल आणि वृद्ध आणि मुलांची काळजी घेण्याकडे देखील लक्ष दिले पाहिजे. चंद्रग्रहणाचा सुतक काळ सुरू होण्यापूर्वी अन्न आणि पेयांमध्ये तुळशीची पाने टाकावी ज्यामुळे ग्रहणाचा नकारात्मक परिणाम होणार नाही. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.