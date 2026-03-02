संस्कृती

Chandra Grahan Date and Time In India: उद्या भारतात वर्षातील पहिले चंद्रग्रहण दिसणार, जाणून घ्या सुतक वेळ अन् महत्त्व

Chandra Grahan 2026: वर्षातील पहिले चंद्रग्रहण 3 मार्च रोजी दुपारी 3:20 वाजता सुरू होईल आणि सायंकाळी 6:46 वाजता संपेल. या वर्षीचे पहिले चंद्रग्रहण 3 तास ​​27 मिनिटे चालेल. या चंद्रग्रहणाचा सुतक काळ सकाळी 6:20 वाजता सुरू होईल.
Chandra Grahan Date and Time In India:

Chandra Grahan Date and Time In India:

Sakal

Puja Bonkile
Updated on

first Chandra Grahan 2026 sutak timing details: वर्षातील पहिले चंद्रग्रहण उद्या 3 मार्च रोजी होणार आहे. हे खंडग्रास (आंशिक) चंद्रग्रहण असणार आहे. हे ग्रहण सिंह राशीत आणि पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्रात होईल. हे चंद्रग्रहण भारतात दिसेल. ग्रहणामुळे होलिका दहनाच्या विधीवरही परिणाम होईल. चंद्रग्रहण दुपारी सुरू होईल आणि संध्याकाळी संपेल. ग्रहणाच्या नऊ तास आधी देशात सुतक काळ सुरू होईल, ज्या दरम्यान शुभ कार्ये करण्यास मनाई आहे. तर, ग्रहणाची वेळ आणि सुतक काळ कधी सुरू होईल, महत्व काय हे सर्व सविस्तरपणे समजून घेऊया.

Loading content, please wait...
India
moon
culture
Lunar Eclipse
Astrology and lunar phases

Related Stories

No stories found.