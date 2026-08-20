Chandra Grahan Horoscope 2026: कुंभ राशीत राहु-चंद्राची युती; चंद्रग्रहणामुळे 'या' राशींच्या आर्थिक अडचणी वाढणार? करिअर-आरोग्यावरही परिणाम...

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Rahu-Moon Conjunction in Aquarius: How Chandra Grahan Affects Your Zodiac Sign

Rahu-Moon Conjunction in Aquarius: How Chandra Grahan Affects Your Zodiac Sign

esakal 

सकाळ डिजिटल टीम
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Chandra Grahan 2026 Rashifal: २०२६ मधील शेवटचे चंद्रग्रहण २८ ऑगस्ट रोजी श्रावण पौर्णिमेच्या (रक्षाबंधन) पवित्र दिवशी लागणार आहे. भारतीय वेळेनुसार हे चंद्रग्रहण सकाळी ८:०४ वाजता सुरू होईल आणि सकाळी ११:२२ वाजता संपेल. एकूण ३ तास १८ मिनिटे चालणारे हे खंडग्रास (आंशिक) चंद्रग्रहण जरी भारतात अदृश्य असले, तरी ज्योतिषशास्त्रीय दृष्टिकोनातून ग्रहांच्या विशेष स्थितीमुळे सर्व १२ राशींवर, विशेषतः ५ प्रमुख राशींवर याचा खोल आणि नकारात्मक प्रभाव पडण्याची शक्यता आहे.

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