Chandra Grahan Horoscope 2026: कुंभ राशीत राहु-चंद्राची युती; चंद्रग्रहणामुळे 'या' राशींच्या आर्थिक अडचणी वाढणार? करिअर-आरोग्यावरही परिणाम...

Chandra Grahan 2026 Rashifal: २०२६ मधील शेवटचे चंद्रग्रहण २८ ऑगस्ट रोजी श्रावण पौर्णिमेच्या (रक्षाबंधन) पवित्र दिवशी लागणार आहे. भारतीय वेळेनुसार हे चंद्रग्रहण सकाळी ८:०४ वाजता सुरू होईल आणि सकाळी ११:२२ वाजता संपेल. एकूण ३ तास १८ मिनिटे चालणारे हे खंडग्रास (आंशिक) चंद्रग्रहण जरी भारतात अदृश्य असले, तरी ज्योतिषशास्त्रीय दृष्टिकोनातून ग्रहांच्या विशेष स्थितीमुळे सर्व १२ राशींवर, विशेषतः ५ प्रमुख राशींवर याचा खोल आणि नकारात्मक प्रभाव पडण्याची शक्यता आहे. .ग्रहस्थिती आणि ज्योतिषीय योगहे चंद्रग्रहण कुंभ राशीत आणि शतभिषा नक्षत्रात लागत आहे. ग्रहमालेतील या युतीमुळे मोठे फेरबदल पाहायला मिळतील-राहु-चंद्राची युती: ग्रहण काळात चंद्र कुंभ राशीत गोचर करेल, जिथे आधीपासूनच छायाग्रह 'राहु' विराजमान आहे. राहु चंद्राला ग्रासणार असल्यामुळे मानसिक आणि आर्थिक अस्थिरता वाढू शकते..SHRAVAN 2026 : “श्रावणात भोलेनाथांची विशेष कृपा! ‘या’ राशींच्या आयुष्यात होणार मोठा चमत्कार”.सूर्य-केतुची युती: सूर्य आणि केतु हे सिंह राशीत एकत्र गोचर करत आहेत. सिंह राशी ही कुंभ राशीच्या अगदी समोरासमोर (सप्तम भावात) असल्याने चंद्रावर केतुचीही पूर्ण दृष्टी राहील.ग्रहांचा पीडित योग: सूर्य, चंद्र, राहु आणि केतु या चार प्रमुख ग्रहांच्या या समोरासमोरील स्थितीमुळे ऑगस्टचा शेवटचा आठवडा आणि पूर्ण सप्टेंबर महिना 'या' ५ राशींसाठी संघर्षाचा ठरू शकतो..कर्क राशीकर्क राशीचा स्वामी चंद्र स्वतः राहु-केतुमुळे पीडित होणार आहे.प्रभाव: सप्टेंबर महिन्यात अनपेक्षित आणि नको असणारे खर्च वाढतील.काळजी: घाईघाईत घेतलेला चुकीचा निर्णय मोठे आर्थिक नुकसान करू शकतो. आरोग्याची विशेष काळजी घ्या आणि मन शांत ठेवण्याचा प्रयत्न करा..सिंह राशीसिंह राशीत केतुची उपस्थिती आणि राहुची दृष्टी असल्यामुळे हा काळ आव्हानात्मक राहील.प्रभाव: वाहन चालवताना अपघात किंवा दुखापत होण्याची शक्यता आहे. वैवाहिक जीवनात जोडीदाराच्या आरोग्यावरून किंवा मतभेदांमुळे तणाव निर्माण होऊ शकतो.काळजी: कायदेशीर बाबी आणि प्रॉपर्टीच्या व्यवहारात निष्काळजीपणा टाळा..मकर राशीमकर राशीच्या दुसऱ्या भावात हे ग्रहण होणार आहे.प्रभाव: जवळच्या नातेवाईकांमुळे मानसिक तणाव आणि आर्थिक अडचणी निर्माण होऊ शकतात. खर्च वाढेल, पण गुरुच्या दृष्टीमुळे परिस्थिती नियंत्रणात राहील.काळजी: भावनांच्या भरात निर्णय न घेता व्यावहारिक विचार करा. ऐकीव गोष्टींवर किंवा गैरसमजांवर विश्वास ठेवणे टाळा.कुंभ राशीहे ग्रहण कुंभ राशीतच होत असल्याने या राशीवर सर्वाधिक परिणाम दिसेल.प्रभाव: सप्टेंबर महिन्यात आरोग्यामध्ये चढ-उतार पाहायला मिळतील. सासरच्या मंडळींशी वाद होण्याची शक्यता आहे. कामात उत्साह कमी जाणवेल.काळजी: मोठा आर्थिक निर्णय किंवा गुंतवणूक करणे टाळा. साचलेला पैसा अचानक खर्च करावा लागू शकतो..Numerology: क्षणात राग, क्षणात प्रेम!\n'या' मूलांकांच्या मुलींचे 'मूड स्विंग्स' सांभाळणे असते कठीण! जन्मतारखेवरून ओळखा स्वभाव!.मीन राशीमीन राशीवर आधीच साडेसाती सुरू असून १२ व्या भावात चंद्रग्रहण लागत आहे.प्रभाव: संसर्ग किंवा आरोग्याच्या इतर समस्या उद्भवू शकतात. शत्रू आणि विरोधकांपासून सावध राहा; काही जवळच्या लोकांचे खरे चेहरे समोर आल्याने मानसिक त्रास होऊ शकतो.काळजी: हातात आलेली आर्थिक संधी निसटणार नाही याची दक्षता घ्या. घर किंवा मालमत्तेवर अचानक खर्च करावा लागू शकतो. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.