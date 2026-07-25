Chaturmas 2026 Dos & Don'ts: आजपासून चातुर्मासाला सुरुवात; या काळात काय करावं, काय टाळावं? जाणून घ्या नियम आणि धार्मिक महत्त्व

What to Do and What to Avoid During Chaturmas: हिंदू धर्मात सर्व एकादशींपैकी सर्वात महत्त्वाची एकादशी म्हणजे आषाढी एकादशी. याच एकादशीला देवशयनी एकादशी असंही म्हटलं जातं. या दिवसापासून चातुर्मासही सुरु होतो. हा चातुर्मास म्हणजे चार महिन्यांचा कालावधी जो कार्तिक शुक्ल एकादशी म्हणजेच देवउठणी एकादशी पर्यंत चालतो. द्रिक पंचांगानुसार यावर्षी 25 जुलै 2026 पासून चातुर्मासाला सुरुवात होत आहे. .धार्मिक मान्यतेनुसार, या चार महिन्यांत भगवान विष्णू योगनिद्रेत जातात. त्यामुळे लग्नसोहळा, गृहप्रवेश यांसारखे शुभकार्य या काळात टाळले जातात. मात्र हा काळ भगवान विष्णूंची उपासना करण्यासाठी, जप, तप, आत्मचिंतन आणि संयम पाळण्यासाठी अत्यंत शुभ मानला जातो..Chaturmas 2026: चातुर्मास कधीपासून ?जाणून घ्या श्रावण ते भाद्रपद महिन्याचे धार्मिक महत्त्व आणि नियम.चातुर्मासात काय करावे?शक्य असल्यास दिवसातून एकदाच जेवण करावं.सात्विक आहार घ्यावा.कांदा, लसूण, मांसाहार आणि मद्यपान टाळावं.फळं आणि पाण्याचं अधिक सेवन करावं.जप, ध्यान, नामस्मरण आणि धार्मिक ग्रंथांचं वाचन करावं..चातुर्मासात काय करू नये?लग्नसोहळा, साखरपुडा यांसारखे मांगलिक कार्य टाळावेत.गृहप्रवेश किंवा नवीन घराचं भूमिपूजन करू नये.मुलांचं मुंडन किंवा उपनयन (जनेऊ) संस्कार पुढे ढकलावेत.नवीन व्यवसाय किंवा मोठ्या शुभ कामाची सुरुवात टाळावी..Guru Purnima 2026: 28 की 29 जुलै? यंदा गुरुपौर्णिमा नेमकी कधी? उदयतिथीनुसार जाणून घ्या योग्य तारीख, तिथी आणि धार्मिक महत्त्व.विशेष पुण्य मिळवण्यासाठी हे उपाय करागुरु पौर्णिमेला गुरुंची पूजा करा.श्रावण महिन्यात भगवान शंकराची भक्ती करा.भाद्रपदात श्रीकृष्णाचे नामस्मरण आणि पूजा करा.आश्विनमध्ये पितृपूजन आणि देवीची आराधना करा.कार्तिक महिन्यात भगवान विष्णू आणि तुळशीची पूजा करा..श्रावण महिना २०२६: कधी सुरू होणार? \nयंदा ४ की ५ श्रावणी सोमवार? \nजाणून घ्या संपूर्ण माहिती आणि पूजा विधी.चातुर्मास हा फक्त धार्मिक विधी करण्याचा काळ नाही, तर मन शांत ठेवण्याचा, चांगले विचार करण्याचा आणि देवभक्तीत मन रमवण्याचा काळ आहे. या काळात श्रद्धेनं पूजा, जप आणि प्रार्थना केल्याने मनाला समाधान मिळतं आणि जीवनात सकारात्मक बदल घडवायला मदत होते.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.