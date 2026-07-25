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Chaturmas 2026 Dos & Don'ts: आजपासून चातुर्मासाला सुरुवात; या काळात काय करावं, काय टाळावं? जाणून घ्या नियम आणि धार्मिक महत्त्व

Chaturmas 2026 Guide: आजपासून सुरू होणाऱ्या चातुर्मासात कोणते नियम पाळावेत, काय करावे आणि काय टाळावे, तसेच त्याचे धार्मिक महत्त्व जाणून घ्या.
Chaturmas 2026 Begins Today: Dos and Don'ts, Rules, Rituals & Religious Significance Explained

Chaturmas 2026 Begins Today: Dos and Don'ts, Rules, Rituals & Religious Significance Explained

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

What to Do and What to Avoid During Chaturmas: हिंदू धर्मात सर्व एकादशींपैकी सर्वात महत्त्वाची एकादशी म्हणजे आषाढी एकादशी. याच एकादशीला देवशयनी एकादशी असंही म्हटलं जातं. या दिवसापासून चातुर्मासही सुरु होतो. हा चातुर्मास म्हणजे चार महिन्यांचा कालावधी जो कार्तिक शुक्ल एकादशी म्हणजेच देवउठणी एकादशी पर्यंत चालतो. द्रिक पंचांगानुसार यावर्षी 25 जुलै 2026 पासून चातुर्मासाला सुरुवात होत आहे.

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