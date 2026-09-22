Numerology: लहान मुलांचा हट्टीपणा अन् जन्म तारीख; 'या' ३ मूलांकांची मुले असतात प्रचंड हट्टी! पाहा काय सांगते अंकशास्त्र...

Child's Stubborn Nature & Birth Date: प्रत्येक पालकाची आपल्या मुलांच्या संगोपनाबाबत एकच तक्रार असते, ती म्हणजे 'माझे मूल खूप हट्टी आहे, ते ऐकतच नाही!' पण, अंकशास्त्रानुसार (Numerology) मुलांच्या या अति-हट्टी स्वभावामागे त्यांची जन्म तारीख म्हणजेच त्यांचा 'मूलांक' कारणीभूत असू शकतो. कोणत्याही महिन्याच्या विशिष्ट तारखेला जन्मलेल्या मुलांवर विशिष्ट ग्रहांचा प्रभाव असतो. हा ग्रहप्रभाव मुलांचे व्यक्तिमत्त्व, विचारसरणी, कामाची पद्धत आणि त्यांचा स्वभाव ठरवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतो.अंकशास्त्रानुसार १, ३ आणि ९ या मूलांकांची मुले स्वभावाने प्रचंड जिद्दी आणि स्वतःचे म्हणणे खरे करणारी असतात. या मुलांचा हट्टीपणा नेमका कसा असतो आणि त्यामागे कोणते ग्रह काम करतात, याविषयी सविस्तर माहिती खालीलप्रमाणे आहे- .मूलांक १ग्रहांचा राजा 'सूर्य' यांचा प्रभाव: ज्या मुलांचा जन्म कोणत्याही महिन्याच्या १, १०, १९ किंवा २८ तारखेला झाला आहे, त्यांचा मूलांक १ असतो. या मुलांवर सूर्य ग्रहाचा विशेष प्रभाव असतो.स्वभाव वैशिष्ट्ये: ही मुले जन्मतःच नेतृत्वगुण (Leadership) घेऊन जन्माला येतात. त्यांना कोणाच्याही दबावाखाली काम करायला आवडत नाही.हट्टीपणाचे स्वरूप: या मुलांमध्ये आत्मसन्मान आणि अहंकार (Ego) जास्त असतो. ते आपली गोष्ट मनासारखी करून घेण्यासाठी प्रचंड हट्ट करतात. पालकांनी दिलेला सल्ला अनेकदा दुर्लक्षित करून स्वतःच्या मर्जीने निर्णय घेणे त्यांना आवडते.सकारात्मक बाजू: जर यांच्या हट्टीपणाला योग्य दिशा मिळाली, तर ही मुले करिअरमध्ये मोठे यश संपादन करतात आणि जिद्दीच्या जोरावर उच्च पदावर पोहोचतात..Numerology: बुध ग्रहाचा प्रभाव अन् तल्लख बुद्धी! तर्कशक्तीत असतात पटाईत; 'या' मूलांकाच्या लोकांमध्ये असते प्रचंड Curiosity.... .मूलांक ३देवगुरू 'बृहस्पती' यांचा प्रभाव: कोणत्याही महिन्याच्या ३, १२, २१ किंवा ३० तारखेला जन्मलेल्या मुलांचा मूलांक ३ असतो. या मुलांवर गुरू ग्रहाची कृपा असते.स्वभाव वैशिष्ट्ये: ही मुले कुशाग्र बुद्धिमत्तेची आणि खूप कष्टाळू असतात. नवीन गोष्टी शिकण्याची त्यांची आवड त्यांना इतरांपेक्षा वेगळे बनवते.हट्टीपणाचे स्वरूप: गुरूच्या प्रभावामुळे या मुलांमध्ये ज्ञान आणि तर्क करण्याची क्षमता जास्त असते. त्यामुळे ते पालकांसमोर स्वतःचे म्हणणे योग्य सिद्ध करण्यासाठी विविध तर्क मांडतात आणि आपला हट्ट पूर्ण करून घेतात.सकारात्मक बाजू: एकदा का या मुलांनी एखाद्या ध्येयाचा पाठपुरावा करायचे ठरवले, की ते ध्येय पूर्ण केल्याशिवाय शांत बसत नाहीत..मूलांक ९सेनापती 'मंगळ' ग्रहाचा प्रभाव: महिना तारीख ९, १८ किंवा २७ असणाऱ्या मुलांचा मूलांक ९ असतो. या मुलांचा स्वामी ग्रह मंगळ आहे.स्वभाव वैशिष्ट्ये: मंगळ ग्रहाच्या प्रभावामुळे ही मुले अत्यंत ऊर्जेने भरलेली (Energetic) आणि आक्रमक स्वभावाची असतात.हट्टीपणाचे स्वरूप: तिन्ही मूलांकांपैकी मूलांक ९ ची मुले सर्वात जास्त जिद्दी मानली जातात. ही मुले लवकर रागावतात आणि विचार न करता निर्णय घेतात. स्वतःची चूक असो वा नसो, सहजासहजी कोणाचीही माफी मागणे किंवा झुकणे यांच्या स्वभावात नसते. पालकांच्या समोरही ते आपले म्हणणे मागे घेत नाहीत.सकारात्मक बाजू: या मुलांमधील प्रचंड ऊर्जा योग्य कामात लावल्यास ते क्रीडा (Sports) किंवा धाडसी क्षेत्रात उत्तम नाव कमावतात. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..September Astrology: करिअर की प्रेम? सप्टेंबरमध्ये जन्मलेल्या लोकांच्या वाट्याला नक्की काय येते? पाहा ज्योतिषशास्त्र काय सांगते!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.