Clock Vastu Shastra : घड्याळ फक्त वेळच नाही, नशीबही बदलू शकतं! 'हे' वास्तु नियम तुम्हाला माहित आहेत का?

Vastu Shastra : घरात घड्याळ कुठे आणि कसे लावावे? वास्तुशास्त्रानुसार, घड्याळाशी संबंधित नियम आणि योग्य दिशा जाणून घ्या ज्यामुळे तुमच्या घरात सकारात्मकता आणि समृद्धी येईल.
Aarti Badade
Updated on
  1. वास्तुशास्त्रानुसार, घरात घड्याळ योग्य दिशेला ठेवणे का गरजेचे असते?

  2. कोणत्या दिशेला घड्याळ ठेवणे शुभ मानले जाते? तर कोणत्या दिशेला टाळावे.

  3. ही सर्व माहिती जाणून घ्या.

clock Vastu Tips : खूप लोकांना त्यांच्या घरात विविध प्रकारची घड्याळे लावायला आवडते. घडयाळ फक्त वेळच सांगत नाहीत तर घराचे सौंदर्य देखील वाढवते. वास्तुशास्त्रात घड्याळांशी संबंधित वास्तु नियम देखील सांगितले आहेत, ज्यांचे पालन केल्याने तुमच्या आयुष्यात सकारात्मकता येते.काय आहेत हे नियम जाणून घेऊ.

