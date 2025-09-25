Clock Vastu Shastra : घड्याळ फक्त वेळच नाही, नशीबही बदलू शकतं! 'हे' वास्तु नियम तुम्हाला माहित आहेत का?

वास्तुशास्त्रानुसार, घरात घड्याळ योग्य दिशेला ठेवणे का गरजेचे असते?कोणत्या दिशेला घड्याळ ठेवणे शुभ मानले जाते? तर कोणत्या दिशेला टाळावे. ही सर्व माहिती जाणून घ्या. .clock Vastu Tips : खूप लोकांना त्यांच्या घरात विविध प्रकारची घड्याळे लावायला आवडते. घडयाळ फक्त वेळच सांगत नाहीत तर घराचे सौंदर्य देखील वाढवते. वास्तुशास्त्रात घड्याळांशी संबंधित वास्तु नियम देखील सांगितले आहेत, ज्यांचे पालन केल्याने तुमच्या आयुष्यात सकारात्मकता येते.काय आहेत हे नियम जाणून घेऊ. .वास्तुशास्त्रात घड्याळाशी संबंधित नियम सांगितले आहेत. जर तुम्ही काळजी घेतली तर वास्तुदोष राहणार नाही. असे मानले जाते की तुमच्या घरात वास्तु तत्वांचे पालन केल्याने सकारात्मता वाढते, ज्यामुळे शांती आणि आनंदाचे वातावरण निर्माण होत असते.घड्याळांशी संबंधित सर्व काही वास्तु टिप्स तुम्हाला यात समजणार आहेत. या टिप्समध्ये तुमच्या घरात किती घड्याळे असणे चांगले आहे व ते कोणत्या दिशेला भिंतीवर लावणे शुभ आहे हे जाणून घेऊ..घड्याळ किती असावे?वास्तुशास्त्र असे मानते की एका घरात एकापेक्षा जास्त घड्याळे ठेवता येतात, परंतु त्यासाठी वास्तु नियमांचे पालन केले पाहिजे जेणेकरून तुम्हाला वास्तुदोषांचा सामना करावा लागू नये. म्हणून, तुम्ही काही महत्त्वाचे वास्तु नियम निश्चितपणे लक्षात ठेवले पाहिजे. प्रत्येक खोलीत एक घड्याळ ठेवावे जास्त नसावे..योग्य दिशा कोणती? तुम्ही तुमच्या घराच्या उत्तर दिशेला घड्याळ ठेवावे. वास्तुशास्त्रात ही दिशा अतिशय शुभ मानली जाते. त्यांमुळे प्रगती आणि संपत्तीच्या अडचणी येत नाहीत. पूर्व आणि पश्चिम दिशेला घड्याळ ठेवणे देखील शुभ मानले जाते. परंतु तुमच्या घराच्या दक्षिण दिशेला घड्याळ ठेवणे टाळा, कारण यामुळे नकारात्मकतेचा प्रभाव वाढू शकतो..या गोष्टी नक्की लक्षात ठेवावास्तुशास्त्रात असे म्हटले आहे की घरात कधीही तुटलेले, बंद पडलेले घड्याळ ठेवू नये. यामुळे दुर्दैव, संकट, नाकारात्मकता वाढू शकते. असे घड्याळ असल्यास लगेच टाकून द्या किंवा नीट करा..Vastu Tips: श्रीमंत लोक घरातल्या उत्तर दिशेला ठेवतात 'या' चार गोष्टी; गरीबी राहाते कोसो दूर.याव्यतिरिक्त, चुकीची वेळ दाखवणारे घड्याळ असणे देखील अशुभ मानले जाते. यामुळे ताण वाढू शकतो. मुख्य दरवाजासमोर घड्याळ ठेवणे देखील अशुभ मानले जाते. त्याचबरोबर आकार हा गोल घड्याळ असणे सर्वोत्तम पर्याय मानला जातो..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.