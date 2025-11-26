संस्कृती

Margashirsha Guruvar Puja: मार्गशीर्ष महिन्यातील पहिल्या गुरुवारी पूजा कशी करावी? जाणून घ्या संपूर्ण माहिती एका क्लिकमध्ये

Significance of The First Thursday in Margashirsha: मार्गशीर्ष महिना सुरू झाला आहे आणि २७ नोव्हेंबरला पहिला गुरुवार येत आहे. या दिवशी व्रत करणार असाल, तर पूजेचे साहित्य आणि विधी येथे जाणून घ्या
Significance of The First Thursday in Margashirsha

Significance of The First Thursday in Margashirsha

Monika Shinde
Margashirsha Pooja Vidhi: हिंदू पंचांगानुसार मार्गशीर्ष महिना अत्यंत पवित्र मानला जातो. माता महालक्ष्मीची विशेष कृपा मिळवण्यासाठी या महिन्यातील प्रत्येक गुरुवारीव्रत केले जाते. पहिल्या गुरुवारी केलेले पूजन संपूर्ण महिण्यासाठी शुभत्व आणते. अशी भाविकांची श्रद्धा आहे.

Margashirsha
