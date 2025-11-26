Margashirsha Guruvar Puja: मार्गशीर्ष महिन्यातील पहिल्या गुरुवारी पूजा कशी करावी? जाणून घ्या संपूर्ण माहिती एका क्लिकमध्ये

Margashirsha Pooja Vidhi: हिंदू पंचांगानुसार मार्गशीर्ष महिना अत्यंत पवित्र मानला जातो. माता महालक्ष्मीची विशेष कृपा मिळवण्यासाठी या महिन्यातील प्रत्येक गुरुवारीव्रत केले जाते. पहिल्या गुरुवारी केलेले पूजन संपूर्ण महिण्यासाठी शुभत्व आणते. अशी भाविकांची श्रद्धा आहे..जर तुम्ही हे व्रत पहिल्यांदाच करणार असाल, तर पुढी पूजाविधी आणि साहित्य लक्षात ठेवा आणि स्टेप बाय स्टेपनी पूजा करामार्गशीर्ष महिन्यातील गुरुवार २०२५पहिला गुरुवार २७ नोव्हेंबर २०२५दुसरा गुरुवार ०४ डिसेंबर २०२५तिसरा गुरुवार ११ डिसेंबर २०२५चौथा गुरुवार १८ डिसेंबर २०२५.Christmas Markets: जगभरातील ख्रिसमस मार्केट्स जे फक्त उजळत नाहीत...कथाही सांगतात! जाणून घ्या बजेट फ्रिडली फेस्टिव्ह डेस्टिनेशन .मार्गशीर्ष गुरुवारचे महत्त्वमार्गशीर्ष महिन्यातील गुरुवारांना "लक्ष्मीचे गुरुवार" असेही म्हणतात. या दिवशी देवीची उपासना केल्याने घरात धन-धान्याची वाढ होते, सुख- शांती आणि समृद्धी वाढ होते आणि आर्थिक अडचणी देखील दूर करतात. या महिन्यात चार किंवा ५ गुरुवार केले जाते आणि शेवटच्या गुरुवारी व्रताचे उद्यापन केले जाते..पूजेसाठी लागणारे साहित्य- पूजेसाठी आवश्यक वस्तू- कलश व स्वच्छ पाणी- तांदूळ, अक्षता- हळद-कुंकू, गुलाल- आंब्याची पाने- श्रीफळ / नारळ- चौरंग / पाट, आसन- दिवा (तेल/तूप), अगरबत्ती- देवीची प्रतिमा किंवा मूर्ती- रांगोळी- फुले (कमळ, गुलाब), हारनैवेद्य- पुरणपोळी / शिरा / लाडू- लाह्या आणि फुटाणे (प्रसाद)- फळं (केळी, सफरचंद इ)इतर साहित्य- सुपारी, विड्याची पाने- अत्तर- वस्त्र (वस्त्रमाळ/ओटीचे कपडे)- व्रत कथा पुस्तक.School Students: आनंदाची बातमी! शालेय विद्यार्थ्यांच्या अडचणी टाळण्यासाठी एसटी हेल्पलाइन लवकरच सुरू; परिवहन मंत्रींची घोषणा.गुरुवारीची पूजा कशी करावी?पूजास्थळाची तयारी- घर स्वच्छ करा.- देवघरात सुंदर रांगोळी काढा.- चौरंग/पाट ठेवून त्यावर स्वच्छ कपडा घाला.- देवीची स्थापना- महालक्ष्मीची प्रतिमा किंवा मूर्ती चौरंगावर ठेवा.- बाजूला कलश स्थापन करा.- कलशात स्वच्छ पाणी भरून आंब्याची पाने व श्रीफळ ठेवा.पूजेची सुरुवात- दिवा लावा आणि शुद्धिकरणासाठी पाण्याचे थेंब शिंपडा.- देवीला हळद-कुंकू, फुले, हार अर्पण करा.- वस्त्रमाळ व अत्तर अर्पण करा..कथा वाचन- “महालक्ष्मी व्रत कथा” किंवा “लक्ष्मी स्तोत्र” वाचा.- लक्ष्मी अष्टक, श्रीसूक्त किंवा कणकधारा स्तोत्र पठण केल्यास अधिक शुभ.आरती आणि नैवेद्य- नैवेद्य म्हणून पुरणपोळी, शिरा किंवा फळे अर्पण करा.- प्रसादासाठी लाह्या आणि फुटाणे अर्पण करा.- आरती करून सर्वांनी प्रसाद घ्यावा.व्रत पाळणे- गुरुवार उपवास शक्य असल्यास करा.- पिवळ्या किंवा गुलाबी रंगाचे वस्त्र परिधान करणे शुभ मानले जाते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.