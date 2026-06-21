संस्कृती

पचांग 21 जून 2026! भानुसप्तमी, त्रिपुष्कर योग आणि आजचे शुभ मुहूर्त

Panchang : 21 जून 2026 च्या भानुसप्तमी विशेष पंचांगातून जाणून घ्या शुभ मुहूर्त, चंद्रबळ, राहुकाळ आणि दिवसाचे महत्त्व.
पचांग 21 जून 2026! भानुसप्तमी, त्रिपुष्कर योग आणि आजचे शुभ मुहूर्त
Aarti Badade
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*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀️ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀️ सूर्योदय – ०६:०२

☀️ सूर्यास्त – १९:०८

🌞 चंद्रोदय – १२:०५

⭐ प्रात: संध्या – ०४:५० ते ०६:०२

⭐ सायं संध्या – १९:०८ ते २०:२०

⭐ अपराण्हकाळ – १३:५३ ते १६:३०

⭐ प्रदोषकाळ – १९:०८ ते २१:१८

⭐ निशीथ काळ – ००:१३ ते ००:५६

⭐ राहु काळ – १७:२९ ते १९:०८

⭐ यमघंट काळ – १२:३५ ते १४:१३

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