पचांग 21 जून 2026! भानुसप्तमी, त्रिपुष्कर योग आणि आजचे शुभ मुहूर्त

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*☀️ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार☀️ सूर्योदय – ०६:०२☀️ सूर्यास्त – १९:०८🌞 चंद्रोदय – १२:०५⭐ प्रात: संध्या – ०४:५० ते ०६:०२⭐ सायं संध्या – १९:०८ ते २०:२०⭐ अपराण्हकाळ – १३:५३ ते १६:३०⭐ प्रदोषकाळ – १९:०८ ते २१:१८⭐ निशीथ काळ – ००:१३ ते ००:५६⭐ राहु काळ – १७:२९ ते १९:०८⭐ यमघंट काळ – १२:३५ ते १४:१३.♦️ लाभदायक----लाभ मुहूर्त– ०९:१८ ते १०:५६ 💰💵अमृत मुहूर्त– १०:५६ ते १२:३५ 💰💵👉विजय मुहूर्त— १४:४६ ते १५:३८⏳ कार्यसिद्धी वेळा – ०७:४६ ते ११:१६ | १४:१३ ते १६:३० | १९:०८ ते २०:३५ | २३:२९ ते २४:००⚠️ कार्यनाशक वेळा – ०६:०२ ते ०७:४६ | ११:१६ ते १३:५३ | १६:३० ते १९:०८ | २०:३५ ते २३:२९🌊 मुंबई बंदर भरती/ओहोटी – भरती: १२:०९ ते १८:२० | ओहोटी: १८:२० ते २४:२७ | भरती: २४:२७ ते ३०:४१ | ओहोटी: ३०:४१ ते ३७:०१🌞 ग्रहमुखात आहुती – शुक्र (शुभ)🌞 अग्निवास – आकाशात २०:१८ पर्यंत नंतर पाताळी🕉️ शिववास – २०:१८ पर्यंत भोजनात असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी प्रतिकूल दिवस आहे त्यानंतर श्मशानात असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी प्रतिकूल दिवस आहेशालिवाहन शक १९४८संवत्सर पराभवअयन – उत्तरायणऋतु – ग्रीष्ममास – ज्येष्ठपक्ष - शुक्ल पक्षतिथी – सप्तमी (२०:१८ नं.) अष्टमीवार – रविवारनक्षत्र – पूर्वाफाल्गुनी (१४:१० नं.) उत्तराफाल्गुनीयोग – सिद्धि (१५:३८ नं.) व्यतीपातकरण – गरज (०८:३८ नं.) वणीजचंद्र रास – सिंह (२०:१३ नं. कन्या)सूर्य रास – मिथुनगुरु रास – कर्क.📌 दिनविशेष – भद्रा २०.१८ नं.,भानुसप्तमी(सूर्यग्रहणासमान पुण्यदायक), द्वादशसप्तमीव्रत, सर्वार्थसिद्धियोग १४.१० नं., त्रिपुष्करयोग १४.१० ते २०.१८✅विशेष👉भारतासारख्या कृषिप्रधान देशामध्ये पाऊस वेळेवर येणे हा जणू जीवन-मरणाचा प्रश्न असतो. पाऊस उशीरा आला किंवा सरासरीपेक्षा कमी किंवा जास्त आला तर होणारे नुकसान अपरिमित असते. अशा पावसाचा अंदाज लावणे वेधशाळेप्रमाणेच जनसामान्यांनाही आवश्यक होऊन बसते.प्राचीन काळापासून आपल्याकडे ऋषीमुनींनी, अभ्यासकांनी विविध पद्धतींनी पाऊस येण्याचा अंदाज कसा लावावा याविषयी सखोल अभ्यास केलेला आहे. आपली निरीक्षणे नोंदवली आहेत. प्रस्तुत व्हिडिओमधून पाहू या अशीच काही निसर्गसूचक लक्षणे, प्राण्यांच्या सवयी ज्यातून पावसाचा अचूक अंदाज लावणे शक्य होते.https://youtube.com/watch?v=O31AZw8B7RQ&si=gwhs9dXK5aRlby1H👉 शुभाशुभ दिवस - सकाळी १५:३८ प. शुभ दिवस👉 श्राद्ध तिथी - सप्तमी श्राद्ध👗 आजचे वस्त्र – केशरी🛁 स्नान विशेष – मंजिष्ठ, केशर किंवा रक्तचंदन पाण्यात टाकून स्नान करावे.👉 उपासना – आदित्य हृदय स्तोत्राचे पठण करावे आणि ‘श्री सूर्याय नमः’ या मंत्राचा जप करावा.👉 दान – सत्पात्री व्यक्तीस माणिक, गहूं, तांबडे वस्त्र, गूळ, सुवर्ण, तांबें, रक्तचंदन, कमळ दान करावे🚫 तिथीनुसार वर्ज्य – आवळा, कडुलिंब🧭 दिशाशूल उपाय – दिशाशूल पश्चिम दिशेस असल्यामुळे पश्चिम दिशेस यात्रा करण्यापूर्वी गाईचे तूप भक्षण करून बाहेर पडावे.👉 चंद्रबळ – मेष , मिथुन , कर्क , सिंह , तुळ , वृश्चिक , धनु , कुंभ , मीन — या राशींना २०:१३ पर्यंत चंद्रबळ अनुकूल आहे.👉 चंद्रबळ (पुढे) – मेष , वृषभ , कर्क , सिंह , कन्या , वृश्चिक , धनु , मकर , मीन — या राशींना २०:१३ नंतर चंद्रबळ अनुकूल आहे