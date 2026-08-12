संस्कृती

१२ ऑगस्ट २०२६ पंचांग! अमावस्येला कोणते मुहूर्त शुभ? जाणून घ्या आजचे संपूर्ण पंचांग

Panchang : १२ ऑगस्ट २०२६ रोजीचे संपूर्ण पंचांग जाणून घ्या. अमावस्या तिथी, नक्षत्र, राहुकाळ, अमृत मुहूर्त, लाभ मुहूर्त, विजय मुहूर्त, चंद्रबळ आणि आजच्या धार्मिक महत्त्वाची माहिती येथे वाचा.
Panchang

Panchang

Sakal

गौरव देशपांडे
Updated on

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀️ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀️ सूर्योदय – ०६:१८

☀️ सूर्यास्त – १९:००

🌞 चंद्रोदय – चंद्रोदय नाही

⭐ प्रात: संध्या – ०५:०६ ते ०६:१८

⭐ सायं संध्या – १९:०० ते २०:१२

⭐ अपराण्हकाळ – १३:५५ ते १६:२७

⭐ प्रदोषकाळ – १९:०० ते २१:१५

⭐ निशीथ काळ – ००:१६ ते ०१:०१

⭐ राहु काळ – १२:३९ ते १४:१४

⭐ यमघंट काळ – ०७:५३ ते ०९:२८

Loading content, please wait...
horoscope
Panchang
Zodiac
Predictions
Zodiac Predictions
Marathi News Esakal
www.esakal.com