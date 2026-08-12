१२ ऑगस्ट २०२६ पंचांग! अमावस्येला कोणते मुहूर्त शुभ? जाणून घ्या आजचे संपूर्ण पंचांग

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*☀️ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार☀️ सूर्योदय – ०६:१८☀️ सूर्यास्त – १९:००🌞 चंद्रोदय – चंद्रोदय नाही⭐ प्रात: संध्या – ०५:०६ ते ०६:१८⭐ सायं संध्या – १९:०० ते २०:१२⭐ अपराण्हकाळ – १३:५५ ते १६:२७⭐ प्रदोषकाळ – १९:०० ते २१:१५⭐ निशीथ काळ – ००:१६ ते ०१:०१⭐ राहु काळ – १२:३९ ते १४:१४⭐ यमघंट काळ – ०७:५३ ते ०९:२८.♦️ लाभदायक----लाभ मुहूर्त– ०६:१८ ते ०७:५३ 💰💵अमृत मुहूर्त– ०७:५३ ते ०९:२८ 💰💵👉विजय मुहूर्त— १४:४६ ते १५:३६⏳ कार्यसिद्धी वेळा – ०९:२८ ते १२:१३ | १४:४६ ते १८:०९ | १९:०० ते २२:०१⚠️ कार्यनाशक वेळा – ०६:१८ ते ०८:५० | १२:१३ ते १४:४६ | १८:०९ ते १९:०० | २२:०१ ते २४:००🌊 मुंबई बंदर भरती/ओहोटी – भरती: ०५:४० ते १२:२१ | ओहोटी: १२:२१ ते १८:५७ | भरती: १८:५७ ते २४:४८ | ओहोटी: २४:४८ ते १३-०८-२०२६ ०६:४३🌞 ग्रहमुखात आहुती – केतु (अशुभ) ०७:४६ नं. सूर्य (अशुभ)🌞 अग्निवास – पृथ्वीवर २३:३२ पर्यंत नंतर पाताळी🕉️ शिववास – २३:३२ पर्यंत गौरीसन्निध असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी शुभ दिवस आहे त्यानंतर श्मशानात असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी प्रतिकूल दिवस आहेशालिवाहन शक १९४८संवत्सर पराभवअयन – दक्षिणायनऋतु – वर्षामास – आषाढपक्ष - कृष्ण पक्षतिथी – अमावस्या (२३:३२ नं.) प्रतिपदावार – बुधवारनक्षत्र – पुष्य (०७:४६ नं.) आश्लेषायोग – व्यतीपात (१५:२९ नं.) वरीयानकरण – चतुष्पाद (१२:२९ नं.) नागचंद्र रास – कर्कसूर्य रास – कर्कगुरु रास – कर्क.📌 दिनविशेष – दर्श-स्नानदानासाठी अमावास्या, दीपपूजन अमावास्या, ठाणवीपूजन, श्रीकेतु जयंती, सर्वेषाम् अन्वाधानं, वैश्वदेव: पिण्डपितृयज्ञ:🪐 शनीचे मीन राशीत वक्री भ्रमण: साडेसाती आणि तुमचे भविष्य! 🪐🛑 विशेष👉 दि. २६ जुलै ते १० डिसेंबर २०२६ या कालावधीत शनी महाराज मीन राशीमध्ये वक्री आहेत. शनीविषयी जनमानसात आदरयुक्त भीती असल्यामुळे या काळात नक्की काय घडणार? आपल्या आयुष्यावर याचे काय पडसाद उमटणार? याविषयी सर्वांच्याच मनात उत्सुकता आणि संभ्रम आहे.विशेषतः कुंभ, मीन आणि मेष या साडेसाती सुरू असलेल्या राशींवर या वक्री भ्रमणाचा कसा आणि काय परिणाम होणार?या विशेष व्हिडिओमध्ये पाहा:✅ शनी वक्री होतो म्हणजे नक्की काय? (शास्त्रीय व खगोलीय स्पष्टीकरण)✅ विविध नक्षत्रांच्या जातकांना मिळणारी फळे✅ सर्व १२ राशींवर वक्री शनीचा होणारा प्रभाव✅ शनी पीडा परिहार उपाय: शनीच्या कृपेसाठी कोणी कोणती उपासना व साधना करावी?👇 संपूर्ण व्हिडिओ पाहण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा: 👇https://youtube.com/watch?v=CK0BrCpgJ_0&si=uEMpCcqqcl39kP1F👉 शुभाशुभ दिवस - अशुभ दिवस👉 श्राद्ध तिथी - अमावस्या श्राद्ध👗 आजचे वस्त्र – हिरवे🛁 स्नान विशेष – गहूला वनस्पतीचे चूर्ण पाण्यात टाकून स्नान करावे.👉 उपासना – ‘बुं बुधाय नमः’ या मंत्राचा जप करावा.👉 दान – सत्पात्री व्यक्तीस निळे वस्त्र, सुवर्ण, कांस्यपात्र, मूग, फुले दान करावे🚫 तिथीनुसार वर्ज्य – स्त्रीसंग, परान्न भोजन🧭 दिशाशूल उपाय – दिशाशूल उत्तर दिशेस असल्यामुळे उत्तर दिशेस यात्रा करण्यापूर्वी तीळ भक्षण करून बाहेर पडावे.👉 चंद्रबळ – वृषभ , कर्क , कन्या , तुळ , मकर , कुंभ — या राशींना दिवसभर चंद्रबळ अनुकूल आहे