Panchang : 14 मे 2026 पंचांग! शुभ मुहूर्त, राहुकाळ, चंद्रबळ आणि आजचे धार्मिक योग

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*☀️ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार☀️ सूर्योदय – ०६:०४☀️ सूर्यास्त – १८:५६🌞 चंद्रोदय – २८:२३⭐ प्रात: संध्या – ०४:५२ ते ०६:०४⭐ सायं संध्या – १८:५६ ते २०:०८⭐ अपराण्हकाळ – १३:४७ ते १६:२१⭐ प्रदोषकाळ – १८:५६ ते २१:०९⭐ निशीथ काळ – ००:०७ ते ००:५२⭐ राहु काळ – १४:०६ ते १५:४३⭐ यमघंट काळ – ०६:०४ ते ०७:४०.♦️ लाभदायक----लाभ मुहूर्त– १२:३० ते १४:०६ 💰💵अमृत मुहूर्त– १४:०६ ते १५:४३ 💰💵👉विजय मुहूर्त— १४:३८ ते १५:३०⏳ कार्यसिद्धी वेळा – ०७:४० ते ०८:३८ | १०:२१ ते १२:०४ | १२:५५ ते १४:०६ | १५:४३ ते १८:५६ | २०:२५ ते २२:३८⚠️ कार्यनाशक वेळा – ०८:३८ ते १०:२१ | १२:०४ ते १२:५५ | १८:५६ ते २०:२५ | २२:३८ ते २४:००🌊 मुंबई बंदर भरती/ओहोटी – भरती: ०३:४५ ते १०:०७ | ओहोटी: १०:०७ ते १६:३४ | भरती: १६:३४ ते २२:३२ | ओहोटी: २२:३२ ते ०४:२७ पुढील दिवस🌞 ग्रहमुखात आहुती – केतु (अशुभ)🌞 अग्निवास – आकाशात ०७:२० पर्यंत नंतर पाताळी🕉️ शिववास – ०७:२० पर्यंत नंदीवर असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी शुभ दिवस आहे त्यानंतर भोजनात असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी प्रतिकूल दिवस आहेशालिवाहन शक १९४८संवत्सर पराभवअयन – उत्तरायणऋतु – वसंतमास – वैशाखपक्ष - कृष्ण पक्षतिथी – द्वादशी (०७:२० नं.) त्रयोदशीवार – गुरुवारनक्षत्र – रेवती (१९:१३ नं.) अश्विनीयोग – प्रीति (१४:३२ नं.) आयुष्मानकरण – तैतिल (०७:२० नं.) गरजचंद्र रास – मीन (१९:१३ नं. मेष)सूर्य रास – मेष (२९:४३ नं.वृषभ)गुरु रास – मिथुन.📌 दिनविशेष – भद्रा २९.३१ नं., एकादशी पारणा स. ०७.२० प., प्रदोष, रवि वृषभेत २९.४३, मु.३०, समसंज्ञक, सौर ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ, गोपाळस्वामी पुण्यतिथी (नृसिंहवाडी), पंचक समाप्ति १९.१३, सर्वार्थसिद्धियोग(अहोरात्र)✅विशेष 👉 "अधिक ज्येष्ठ महिना मासिक राशिभविष्य--"भविष्यात येणाऱ्या शुभ संकेतांचा आणि संकटांचा अंदाज आल्यास आपल्या कामांचे आणि प्रयत्नांचे नियोजन करणे सुकर होते. या दृष्टीने मासिक राशिभविष्य या मालिकेतील नवा व्हिडिओ घेऊन आलो आहोत.१७ मे २०२६ ते १५ जून २०२६ या काळामध्ये जो महिना येत आहे, तो 'अधिक' ज्येष्ठ महिना कोणत्या राशीला कोणती फळे देणार आहे, कोणत्या राशीच्या व्यक्तींनी विशिष्ट उपासना केल्याने या फळांची तीव्रता कमी होऊ शकेल याविषयी सांगत आहेत पंचांगकर्ते आणि खगोल अभ्यासरक श्री. गौरव देशपांडे खालील युट्यूब लिंकवर-https://youtu.be/OsFCmJdIyEU?si=nhGax84cUejI6xXv👉 शुभाशुभ दिवस - अशुभ दिवस👉 श्राद्ध तिथी - त्रयोदशी श्राद्ध👗 आजचे वस्त्र – पिवळे🛁 स्नान विशेष – हळद, बेलफळ चूर्ण किंवा आवळकाठी चूर्ण पाण्यात टाकून स्नान करावे.👉 उपासना – दत्त कवच स्तोत्राचे पठण आणि 'बृं बृहस्पतये नमः' या मंत्राचा जप करावा.👉 दान – सत्पात्री व्यक्तीस हळद, साखर, पिवळे धान्य, पिवळे वस्त्र, लवण, सुवर्ण दान करावे🚫 तिथीनुसार वर्ज्य – मसूर🧭 दिशाशूल उपाय – दिशाशूल दक्षिण दिशेस असल्यामुळे दक्षिण दिशेस यात्रा करण्यापूर्वी दहि भक्षण करून बाहेर पडावे.👉 चंद्रबळ – वृषभ , मिथुन , कन्या , तुळ , मकर , मीन — या राशींना १९:१३ पर्यंत चंद्रबळ अनुकूल आहे.👉 चंद्रबळ (पुढे) – मेष , मिथुन , कर्क , तुळ , वृश्चिक , कुंभ — या राशींना १९:१३ नंतर चंद्रबळ अनुकूल आहे.