Panchang : 14 मे 2026 पंचांग! शुभ मुहूर्त, राहुकाळ, चंद्रबळ आणि आजचे धार्मिक योग

Panchang : 14 मे 2026 च्या पंचांगानुसार शुभ मुहूर्त, राहुकाळ, चंद्रबळ आणि धार्मिक उपासनेसाठी महत्त्वाची माहिती जाणून घ्या.
गौरव देशपांडे
Updated on

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀️ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀️ सूर्योदय – ०६:०४

☀️ सूर्यास्त – १८:५६

🌞 चंद्रोदय – २८:२३

⭐ प्रात: संध्या – ०४:५२ ते ०६:०४

⭐ सायं संध्या – १८:५६ ते २०:०८

⭐ अपराण्हकाळ – १३:४७ ते १६:२१

⭐ प्रदोषकाळ – १८:५६ ते २१:०९

⭐ निशीथ काळ – ००:०७ ते ००:५२

⭐ राहु काळ – १४:०६ ते १५:४३

⭐ यमघंट काळ – ०६:०४ ते ०७:४०

