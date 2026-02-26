Daily Puja Tips: रोज देवपूजेत कोणते साहित्य पुन्हा वापरावे, कोणते टाळावे? जाणून घ्या नियम

Devghar puja tips in marathi: भारतीय संस्कृतीत रोजची देवपूजा ही केवळ धार्मिक कार्य नसून ती श्रद्धा, शिस्त आणि सकारात्मक उर्जेचा स्रोत मानली जाते. अनेक घरांमध्ये सकाळ-संध्याकाळ नियमित पूजा केली जाते. पण पूजेत वापरले जाणारे साहित्य पुन्हा वापरावे की नाही, याबाबत अनेकांच्या मनात संभ्रम असतो. फुले, अक्षता, तुळस, दिव्यातील तेल, कापूर, नैवेद्य किंवा पाणी – यापैकी नेमके कोणते साहित्य दुसऱ्या दिवशी वापरणे योग्य आहे आणि कोणते टाळावे, हे जाणून घेऊया. धार्मिक शास्त्रांनुसार काही वस्तू शुद्ध करून पुन्हा वापरता येतात, तर काही वस्तू एकदाच वापरणे श्रेयस्कर मानले जाते. चुकीच्या पद्धतीने साहित्य वापरल्यास पूजेची पवित्रता बाधित होऊ शकते, असे मानले जाते. त्यामुळे घरच्या देवघरात नियमपूर्वक आणि शास्त्रशुद्ध पद्धतीने पूजा व्हावी, यासाठी योग्य माहिती असणे गरजेचे आहे. .जर तुम्ही पूजेसाठी चांदी, पितळ किंवा तांब्याची भांडी वापरत असाल तर ती पुन्हा वापरता येतात. त्याचप्रमाणे मूर्ती, घंटा, शंख, मंत्र मणी, शंख आणि आसन यासारख्या टिकाऊ वस्तू देखील पुन्हा वापरता येतात..नैवेद्य, पाणी, फुले, माळा, चंदनाचा लेप, कुंकू, अगरबत्ती, नारळ, अखंड तांदळाचे दाणे आणि पेटलेल्या दिव्यातून उरलेले तेल किंवा तूप यासारख्या वस्तू पुन्हा कधीही पूजेमध्ये वापरू नयेत. त्यांचा पुनर्वापर केल्याने त्यांची शुद्धता आणि पावित्र्य नष्ट होते..Holi 2026 Morning Rituals: होळीच्या दिवशा सकाळी करा ‘हे’ खास उपाय, वर्षभर घरात नांदेल सुख-समृद्धी.तुम्ही देवाला अर्पण केलेल्या तुळशीच्या पानांचा पूजेदरम्यान पुन्हा वापर करू शकता. जर काही कारणास्तव तुळशीची पाने उपलब्ध नसतील, तर तुम्ही ती पुन्हा पूजेमध्ये वापरू शकता. कारण तुळशी कधीही अशुद्ध किंवा शिळी होत नाही. ती स्वतःला शुद्ध करणारी मानली जाते..देवाला अर्पण केल्यानंतर बेलपत्र धुऊन पुन्हा वापरता येते. असे करण्यात काहीही नुकसान नाही. तसेच ते तुटलेले, फाटलेले किंवा डागलेले नसावे. शिवपुराणानुसार, बेलपत्र सहा महिने शिळे होत नाही..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.