Kendra Yog 2025: दसऱ्याला तयार होतोय एक शक्तीशाली गुरू-बुध योग, 'या' राशींसाठी ठरेल लाभदायी

दसऱ्याच्या दिवशी गुरु-बुध युतीमुळे केंद्र योग निर्माण होणार आहे.ज्यामुळे तीन राशींना विशेष लाभ होईल. यंदा दसरा २ ऑक्टोबरला साजरा केला जाणार आहे. .Dasara astrology: यंदा विजयादशमी सण हा 2 ऑक्टोबर म्हणजेच गुरुवारी साजरा केला जाणार आहे. दरवर्षी दसरा हा आश्विन महिन्याच्या शुभ पंधरवड्याच्या दहाव्या दिवशी साजरा केला जातो. या वर्षी दसरा खूप खास मानला जातो, कारण या दिवशी गुरु आणि बुध यांच्या युतीमुळे केंद्र योग निर्माण होत आहे. उद्या पहाटे 2:27 वाजता बुध आणि गुरु एकमेकांपासून 90 अंशांवर स्थित असतील, ज्यामुळे केंद्र दृष्टी योग निर्माण होईल. .ज्योतिषशास्त्रानुसार केंद्र दृष्टी योग म्हणजे जेव्हा दोन ग्रह 90 अंशांच्या अंतरावर असतात. जेव्हा ते शक्तिशाली आणि विरुद्ध स्वभावाचे असतात तेव्हा एक कोनीय युती असते. या युतीमुळे लोकांना विशेष फायदा होतो. तर, बुध-गुरू युतीमुळे कोणत्या तीन राशींना फायदा होईल हे जाणून घेऊया. .धनु या राशीसाठी गुरु आणि बुध यांची युती उत्तम असणार आहे. यामुळे आत्मविश्वास वाढेल. लोक तुमचे नेतृत्व ओळखतील. प्रेमसंबंध आणि वैवाहिक जीवनात सकारात्मक बदल घडतील. स्पर्धात्मक परीक्षांमध्ये विद्यार्थ्यांना चांगले निकाल मिळतील. नवीन नोकरी शोधणाऱ्यांसाठी हा शुभ काळ आहे. तसेच आरोग्यही चांगले राहील..Vijayadashami 2025: दसऱ्याच्या दिवशी राशीनुसार करा 'या' वस्तूंचे दान, बदलेल नशीब.मेषयंदा दसऱ्याला मेष राशीच्या लोकांना गुरु आणि बुध यांच्या युतीमुळे कारकिर्दीत नवीन मार्ग खुले होतील. व्यवसायात असलेल्यांना शहाणपणाच्या निर्णयांचा फायदा होईल. विद्यार्थ्यांसाठी हा काळ विशेषतः चांगला आहे, कारण एकाग्रता आणि समज दोन्ही वाढतील. पूर्वी रखडलेली कामे पुढे जातील आणि नशीब तुम्हाला साथ देईल..कर्ककर्क राशीच्या लोकांना आर्थिक आणि नातेसंबंधांवर दिसून येतील. गुंतवणुकीसाठी हा चांगला काळ आहे. जर तुम्ही विचारपूर्वक पावले उचलली तर तुम्हाला फायदा होईल. कौटुंबिक बाबी देखील दूर होतील. आर्थिक अडचणी कमी होतील. जुने कर्ज फेडल्याने दिलासा मिळेल. कौटुंबिक जीवन देखील चांगले राहील, परंतु घाईघाईने निर्णय घेणे टाळा..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.