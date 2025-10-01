संस्कृती

Kendra Yog 2025: दसऱ्याला तयार होतोय एक शक्तीशाली गुरू-बुध योग, 'या' राशींसाठी ठरेल लाभदायी

Kendra Yog 2025 on Dasara for Taurus Leo Scorpio benefits: यंदा दसऱ्याला गुरु-बुध युतीमुळे तीन राशींना मिळणार विशेष लाभ होणार आहे.
दसऱ्याच्या दिवशी गुरु-बुध युतीमुळे केंद्र योग निर्माण होणार आहे.

ज्यामुळे तीन राशींना विशेष लाभ होईल.

यंदा दसरा २ ऑक्टोबरला साजरा केला जाणार आहे.

Dasara astrology: यंदा विजयादशमी सण हा 2 ऑक्टोबर म्हणजेच गुरुवारी साजरा केला जाणार आहे. दरवर्षी दसरा हा आश्विन महिन्याच्या शुभ पंधरवड्याच्या दहाव्या दिवशी साजरा केला जातो. या वर्षी दसरा खूप खास मानला जातो, कारण या दिवशी गुरु आणि बुध यांच्या युतीमुळे केंद्र योग निर्माण होत आहे. उद्या पहाटे 2:27 वाजता बुध आणि गुरु एकमेकांपासून 90 अंशांवर स्थित असतील, ज्यामुळे केंद्र दृष्टी योग निर्माण होईल. 

