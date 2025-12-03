Datta Jayanti 2025: उद्या दत्त जयंती, 'या' मंत्राचा जप केल्यास दत्तगुरूंची कायम राहील कृपादृष्टी

Powerful Mantra to chant on Datta Jayanti: दत्त भक्तांसाठी वर्षातील सर्वात पवित्र आणि उत्साहाचा दिवस म्हणजे दत्त जयंती होय. दत्तात्रेय भगवानांच्या अवतारदिनाच्या निमित्ताने दरवर्षी मार्गशीर्ष पौर्णिमेला लाखो भक्त मंदिरांमध्ये आणि घरी विशेष पूजा-अर्चा करतात. या वर्षीची दत्त जयंती अधिक शुभ मानली जात असून, उद्याचा दिवस दत्त भक्तांसाठी अत्यंत मंगलकारी मानला जातो. या दिवशी दत्तगुरूंच्या चरणी मनोभावे प्रार्थना केली जाते. तसेच मंत्रजपामुळे मानसिक शांती, अडथळे दूर होणे, संरक्षण, आणि जीवनातील अडचणींमधून मार्गदर्शन मिळते असेही मानले जाते. गुरुदत्ताची कृपा मिळवण्यासाठी या दिवशी ब्रह्ममुहूर्तात उठून स्नान, पूजा, दीपदान आणि मंत्रजप केल्यास जीवन अधिक शुभ, शांत आणि समृद्ध होते. उद्याची दत्त जयंती साजरी केली जात असून कोणत्या मंत्रांचा जप करावा हे जाणून घेऊया. .मंत्र1. “ॐ दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा”2. “ॐ श्री गुरुदेव दत्त” दत्त जयंतीला दत्तगुरुंचा मंत्रजप करण्यासाठी तुम्ही वरील दोन मंत्रांचा जप करु शकता. दत्त जयंतीला सकाळी किंवा संध्याकाळी स्नान करुन स्वच्छ कपडे परिधान करुन जप करावा. असं मानले जाते की दत्त महाराजांची कायम कृपादृष्टी राहते. .Datta Jayanti 2025 Upay: यंदा दत्त जयंतीला करा 'हे' सोपे उपाय, श्री दत्तांची कृपा राहील अखंड.मंत्र जप करतांना पुढील गोष्टी ठेवा लक्षातसकाळी ब्रम्हा मुहूर्तावर उठावे. स्नान करुन स्वच्छ कपडे घालावे.सात्विक आहार किंवा उपवास करावा. उजव्या हातात फुले आणि अक्षता घेऊन पूजा करावी. तसेच या दिवशी गुरुचरित्र पारायण करावे. श्री गुरुदेव दत्त मंत्राचा किमान ११ माळा जप पूर्ण श्रद्धने करावा..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.