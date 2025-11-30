Datta Jayanti 2025: यंदा दत्त जयंतीला जुळून येतोय शुभ योग! जाणून घ्या तारीख, तिथी अन् पूजाविधी

Datta Jayanti 2025: २१ नोव्हेंबरला मार्गशीर्ष महिना सुरु झाला आहे. हा महिना श्रावण महिन्यासारखाच अत्यन्त पवित्र आणि शुभ मानला जातो. या महिन्याच्या पौर्णिमेला देखील खास महत्त्व आहे. दरवर्षी मार्गशीर्ष महिन्यात येणारी ही पौर्णिमा दत्त जयंती म्हणून साजरी केली जाते. महाराष्ट्रात सगळीकडेच हा सोहळा मोठ्या उत्साहात आणि भक्तिभावाने साजरा केला जातो. .यंदाच्या दत्त जयंतीला मात्र विशेष महत्त्व आहे, कारण या दिवशी विशेष योग्य जुळून आला आहे. हिंदू धर्मात आठवड्यातील प्रत्येक वार एका एका देवाला अर्पण केला आहे. त्यादिवशी प्रत्येक देवाची पूजा-अर्चा आणि आराधना केली जाते. गुरूवार हा दिवस दत्तगुरू आणि दत्तावतारांचे पूजन, नामस्मरण, उपासना यांसाठी समर्पित मानला जातो. त्यामुळे गुरूवारी दत्त जयंती येणे हा योग अनन्य साधारण आणि अतिशय शुभ पुण्य फलदायी मानला गेला आहे.चला तर मग जाणून घेऊया यावर्षीची दत्त जयंतीची तारीख आणि पूजा विधी आणि शुभ मुहूर्त..दत्त जयंती २०२५यावर्षी मार्गशीर्ष महिन्यातील पौर्णिमा गुरुवारी म्हणजेच ४ डिसेंबरला येणार आहे त्यामुळे त्यादिवशी हा सोहळा साजरा केला जाईल. दत्त गुरूंचा जन्म संध्याकाळीही परदोष काळात झाला आहे. त्यामुळे दत्त जयंतीचा कार्यक्रम दत्ताचा पाळणा संध्याकाळी हलवून साजरा केला जाईल..दत्तजयंती तिथीमार्गशीर्ष पौर्णिमा प्रारंभ ४ डिसेंबर : सकाळी ८:३८मार्गशीर्ष पौर्णिमा समाप्ती ५ डिसेंबर : सकाळी ४:४४उदय तिथीनुसार मार्गशीर्ष पौर्णिमा ४ डिसेंबरला येणार असल्याने दत्तजयंतीचा उत्सव गुरुवार, ४ डिसेंबर रोजी साजरा केला जाईल..दत्त जयंती पूजा विधी- दत्तजयंतीच्या दिवशी पहाटे उठून स्नान करावे. त्यानंतर दत्ताच्या प्रतिमा किंवा छायाचित्र यांची पूजा करावी. - पूजेदरम्यान मूर्तीचा अभिषेक करून अष्टगंध लावावा आणि हार-फुले अर्पण करावीत. - धूप, अगरबत्ती व शुद्ध गाईच्या तुपाचा दिवा प्रज्वलित करावा. -त्यानंतर दत्ताचे नामस्मरण करावे. दत्त बावनी, गुरुचरित्रातील १६ व १८ अध्याय वाचावेत. तसेच गुरुलीलामृत व स्वामी चरित्र सारामृत हे दत्त संप्रदायातील ग्रंथ वाचावेत. पूजा पूर्ण झाल्यावर आरती करून प्रसाद वाटावा. - नैवेद्यासाठी दत्त गुरुंना पुरणपोळी अर्पण करावी किंवा पिवळी मिठाई व फळे अर्पण करू शकता..दत्त जयंती पारायणदत्तजयंतीच्या निमित्ताने अनेक भक्त गुरुचरित्राचे पारायण करतात. हे पारायण साधारणपणे दत्तजयंतीच्या सात दिवस आधी सुरू होते आणि पौर्णिमेला, म्हणजेच दत्तजयंतीच्या दिवशी संपते. या काळात भाविक नियमांचे पालन करून सात दिवसांचे पारायण पूर्ण करतात. पारायणाच्या समाप्तीच्या दिवशी घरात विवाहित जोडप्याला आमंत्रित करून त्यांना भोजन देतात. तसेच गाईला नैवेद्य अर्पण करतात आणि ब्राह्मणाला भोजनासह दक्षिणा देतात. याशिवाय, दत्त मंदिरात जाऊन त्या दिवशी अन्नदानही करता येते. अशा रीतीने दत्तजयंतीचे पारायण पार पाडले जाते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.