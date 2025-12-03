Datta jayanti 2025 Marathi Wishes: 'दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा'... दत्त जयंतीनिमित्त नातेवाईक अन् मित्रपरिवाराला द्या भक्तीमयी शुभेच्छा, वाचा एकापेक्षा एक खास संदेश

Datta Jayanti 2025 devotional wishes for family: दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा’… या गजरात वातावरण दत्तमय होऊन जाते. दत्त जयंती हा भक्तांसाठी विशेष दिवस मानला जातो. भगवान दत्तात्रेयांच्या कृपेची अनुभूती मिळवण्यासाठी या दिवशी दर्शन, नामस्मरण, जप, व्रत आणि सेवेत भक्त मोठ्या श्रद्धेने सहभागी होतात. नातेवाईक, मित्रपरिवार आणि जवळच्या व्यक्तींना भक्तीमयी शुभेच्छा देऊन या दिवसाचे पावित्र्य अधिक वाढवता येते. यंदा ४ डिसेंबरला दत्त जयंती साजरी केली जात आहे. हा दिवस अधिक खास बनवण्यासाठी पुढील भक्तीमय संदेश पाठवू शकता. .त्रिमुर्ती हा अवतार,दत्तरुपी साकार,त्रिभुवनी पसरे भक्तीचा सागर,होता साक्षात्कार घडतो चमत्कार,दत्त जयंतीच्या खुप खुप शुभेच्छा ...! .स्वामी तूच एक चलअचल,जिवीतांचा, शब्द भ्रमर शोधती,आसरा तवमनाचा दिगंबरा,दिगंबरा श्रीपदा वल्लभ दिगंबरा,दत्त जयंतीच्या खुप खुप शुभेच्छा ...! .Datta Jayanti 2025: उद्या दत्त जयंती, 'या' मंत्राचा जप केल्यास दत्तगुरूंची कायम राहील कृपादृष्टी.अवधुत चिंतन श्री गुरुदेव दत्ततुमच्या जीवनी सदैव राहो सुखसमृद्धी, सामर्थ्य ऐश्वर्य आणि शांतीदत्तगुरु चरणी मनापासून प्रार्थनादत्त जयंतीच्या खुप खुप शुभेच्छा ...!.दत्त दिगंबर दैवत माझे,हृदयी माझ्या नित् विराजे,दत्त जयंतीच्या खुप खुप शुभेच्छा ...!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.