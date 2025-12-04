Datta jayanti 2025: दत्त महाराजांचा कसा झाला जन्म? जाणून घ्या पौराणिक कथा

How Lord Dattatreya was born according to mythology: आज सर्वत्र दत्त जयंतीचा उत्सव पाहायला मिळत आहे. दत्त मंदिरात भक्तांची अलोट गर्दी पाहायला मिळत आहे. भगवान दत्ताला कलयुगाचे देव आणि त्रिदेव यांचे अवतार मानले जाते. मार्गशीर्ष पौर्णिमेला हा दिवस साजरा केला जातो. या शुभ दिवशी त्यांच्या जन्माबद्दल काही खास गोष्टी जाणून घेऊया. .भगवान दत्तात्रेय यांना श्री गुरुदेवदत्त या नावानेही ओळखले जाते. असे मानले जाते की ब्रम्हा, विष्णु आणि महेश या तिन्ही देवांच्या विचारांना एकत्र आणण्यासाठीच भगवान दत्तात्रेयांचा जन्म झाला. यामुळे त्यांना त्रिदेव मानले जाते. भगवान दत्त गुरुंनी अनेकांना आपले गरु बनवले होते. त्यानी 24 जणांकडून ज्ञान प्राप्त केले. यामध्ये पृथ्वी, पाणी, अग्नी, वायू, समुद्र, चंद्र, आकाश आणि सूर्य यासारख्या आठ नैसर्गिक घटकांचा समावेश होता. तसेच त्यांनी अनेक प्राणी आणि पक्ष्यांनाही आपले गुरु मानले होते. मासा, कावळा, हरीण यासारख्या 12 जीव त्यांचे गुरु होते. त्यांनी लहान मुलाला, कन्येला देखील आपले गुरु मानले होते. गुरुदत्ताच्या मते आपल्याला ज्या कोणाकडून ज्ञान मिळाले ते विविकाने स्वाकारले पाहिजे. ज्याच्याकडून आपल्याला ज्ञान मिळते त्याला गुरु मानायला हवे..Datta Jayanti 2025: आज दत्त जयंती, 'या' मंत्राचा जप केल्यास दत्तगुरूंची कायम राहील कृपादृष्टी.मान्यतेनुसार महर्षी अत्रि आणि त्यांची पत्नी सती अनुसूया यांना भगवान विष्णूंना आपला पुत्र म्हणून मिळवण्याची खुप इच्छा होती. ही इच्छा पूर्ण करण्यासाठी एकदा भगवान विष्णूना महर्षि अत्रि आणि सती अनुसूया यांना दर्शन दिले. त्यांच्या समोर प्रकट होऊन भगवान विष्णू म्हणाले की, मी स्वतला तुम्हाला सोपावले आहे. दत्त म्हणजे देणे दान करणे. त्यामुळे भगवान विष्णू यांच्याकडून त्रिगुण रुपात साक्षात ब्रम्हा विष्णू आणि महेश हे अनुसुया मातेच्या पोटी जन्मले. याच देण्याच्या भावनेतून आणि अत्रि व अनुसूया यांचे ज्येष्ठ पुत्र असल्यामुळे दत्त आणि आत्रेया या नावंचे एकत्रीकरण होऊन दत्तात्रेय नाव पडले. भगवान दत्तत्रेयांना तीन डोकी आणि सहा हात आहेत. त्यांच्यात ब्रम्हा, विष्णू आणि महेश या तिन्ही देवांचे संयुक्त स्वरुप आहे. .Datta jayanti 2025 Marathi Wishes: 'दिगंबरा दिगंबरा ...' दत्त जयंतीनिमित्त नातेवाईक अन् मित्रपरिवाराला द्या भक्तीमयी शुभेच्छा, वाचा एकापेक्षा एक खास संदेश.दत्त जंतीचे महत्वधार्मिक मान्यतेनुसार भगवान दत्तात्रेयांचा जन्म मार्गषीर्ष महिन्यातील पौर्णिमेला झाला. अस मानले जाते की त्यांची मनोभावे पूजा केल्याने गुरुचरित्राने पारायण केल्याने व्यक्तीच्या सर्व मनोकामना पूर्ण होतात. तसेच या दिवशी गाई आणि कुत्र्याला खायला दिणे शुभ मानले जाते. तसेच अन्नदान किंवा महाप्रसाद दिल्याने गुरुदत्त प्रसन्न होतात. जर कोणाला पितृदोष असेल तर दत्तात्रेयांच्या मंत्रांचा जप करावा. असं केल्याने पितृदोष कमी होतो अशी मान्यता आहे. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.