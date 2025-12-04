संस्कृती

Datta jayanti 2025: दत्त महाराजांचा कसा झाला जन्म? जाणून घ्या पौराणिक कथा

Datta jayanti Story 2025: आज दत्त जयंती साजरी केली जात आहे. दत्त महाराजांना त्रिगुण अवतार म्हटले जाते. आज दत्त जयंतीनिमित्त जाणून घेऊया दत्त महाराजांच्या जन्माची गोष्ट काय आहे.
How Lord Dattatreya was born according to mythology: आज सर्वत्र दत्त जयंतीचा उत्सव पाहायला मिळत आहे. दत्त मंदिरात भक्तांची अलोट गर्दी पाहायला मिळत आहे. भगवान दत्ताला कलयुगाचे देव आणि त्रिदेव यांचे अवतार मानले जाते. मार्गशीर्ष पौर्णिमेला हा दिवस साजरा केला जातो. या शुभ दिवशी त्यांच्या जन्माबद्दल काही खास गोष्टी जाणून घेऊया.

