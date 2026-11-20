नोव्हेंबर महिना आता संपत आला असून, लवकरच २०२६ चा शेवटचा महिना म्हणजेच डिसेंबर सुरू होणार आहे. ज्योतिषशास्त्राच्या दृष्टीने हा महिना महत्त्वाचा मानला जात आहे. कारण डिसेंबरमध्ये काही प्रमुख ग्रहांच्या स्थितीत बदल होणार आहेत. ५ डिसेंबरला राहू-केतू राशी परिवर्तन करतील, तर ११ डिसेंबरला शनी मार्गी होणार आहेत. या ग्रहांच्या बदलांचा परिणाम सर्व राशींवर होईल, असं ज्योतिषशास्त्रात सांगितलं जातं. .विशेष म्हणजे मेष, वृषभ, सिंह, कन्या, वृश्चिक आणि मीन या सहा राशींसाठी डिसेंबर महिना अनुकूल ठरण्याची शक्यता आहे. नोकरीत प्रगती, व्यवसायात नवीन संधी आणि आर्थिक बाबतीत दिलासा मिळू शकतो..मेष राशी : या राशीच्या लोकांना कामाच्या ठिकाणी चांगली बातमी मिळू शकते. नोकरी बदलण्याचा विचार करत असाल, तर एखादी नवीन संधी चालून येण्याची शक्यता आहे. वरिष्ठांशी संबंध सुधारतील. व्यवसायात नवीन लोकांशी संपर्क वाढून कामाचा विस्तार होऊ शकतो.वृषभ राशी : वृषभ राशीच्या लोकांना नशिबाची साथ मिळू शकते. बऱ्याच दिवसांपासून रखडलेलं काम पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. नोकरीच्या शोधात असलेल्यांना चांगली बातमी मिळू शकते. परदेशाशी संबंधित कामांमधूनही फायदा होण्याचे संकेत आहेत..Moon Venus Conjunction Sky Event: चंद्रकोरीसोबत तेजस्वी शुक्राची दुर्मीळ युती; निरभ्र आकाशात नयनरम्य खगोलीय नजारा.सिंह राशी : सिंह राशीच्या लोकांसाठी करिअरमध्ये पुढे जाण्याची संधी निर्माण होऊ शकते. कामाच्या ठिकाणी जबाबदारी वाढेल. व्यवसायात नवीन काम सुरू करण्याचा विचार प्रत्यक्षात येऊ शकतो. आर्थिक स्थितीत सुधारणा होण्याची शक्यता असून, जुनी रखडलेली कामं मार्गी लागू शकतात.कन्या राशी : कन्या राशीच्या लोकांना आर्थिक बाबतीत दिलासा मिळू शकतो. उत्पन्नाचे नवीन मार्ग खुले होण्याची शक्यता आहे. नोकरीतील मेहनतीचं फळ मिळेल. व्यवसायातही लाभ होऊ शकतो. विद्यार्थ्यांसाठी हा काळ अनुकूल ठरू शकतो..Venus Transit Astrology : शुक्राचे 'चित्रा' नक्षत्रात आगमन; मेषसह 4 राशींच्या आयुष्यात होणार धनवर्षाव, करिअरमध्येही मोठी प्रगती.वृश्चिक राशी : या राशीच्या लोकांसाठी परिस्थिती अनुकूल राहण्याची शक्यता आहे. नोकरीत बढतीची संधी मिळू शकते. व्यवसायात चांगली डील निश्चित होण्याचे संकेत आहेत. कुटुंबात आनंदाचं वातावरण राहील. जुन्या गुंतवणुकीतूनही फायदा होऊ शकतो..मीन राशी : मीन राशीच्या लोकांसाठी आर्थिक परिस्थिती सुधारण्याचे संकेत आहेत. उत्पन्नाचे नवीन स्रोत निर्माण होऊ शकतात. नोकरीत वरिष्ठांची मदत मिळेल. व्यवसाय विस्ताराच्या योजना यशस्वी होण्याची शक्यता आहे. बऱ्याच काळापासून अडकलेले पैसेही परत मिळू शकतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.