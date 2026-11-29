२०२६ वर्षाचा शेवटचा महिना ज्योतिषशास्त्राच्या दृष्टीने महत्त्वाचा ठरणार आहे. डिसेंबरमध्ये अनेक ग्रहांच्या स्थितीत बदल होणार असून, त्याचा परिणाम काही राशींवर विशेष होण्याची शक्यता आहे. १६ डिसेंबरला सूर्य धनु राशीत प्रवेश करणार आहे. तर १३ डिसेंबरपासून देवगुरू बृहस्पती सिंह राशीत वक्री होणार आहेत. या दोन्ही ग्रहांमध्ये पंचम-नवम स्थानांचा संबंध तयार होणार असून, त्याला ज्योतिषशास्त्रात नवपंचम राजयोग म्हटलं जातं. सूर्य हा आत्मविश्वास, मान-सन्मान आणि नेतृत्वाचा कारक मानला जातो, तर गुरूचा संबंध ज्ञान, शिक्षण, धन आणि भाग्याशी जोडला जातो. त्यामुळे या ग्रहस्थितीचा फायदा मेष, सिंह, धनु आणि वृश्चिक राशीच्या लोकांना मिळण्याचे संकेत आहेत..काय आहे नवपंचम राजयोग?वैदिक ज्योतिषानुसार, दोन ग्रह एकमेकांपासून पाचव्या आणि नवव्या स्थानावर असतील, तर त्यांच्यात नवपंचम संबंध तयार होतो. पाचवे स्थान बुद्धिमत्ता, शिक्षण, संतती आणि सर्जनशीलतेशी संबंधित आहे. तर नववे स्थान भाग्य, उच्च शिक्षण, धर्म आणि लांबच्या प्रवासाशी जोडलं जातं. सूर्य आणि गुरू यांच्यातील हा संबंध करिअर, शिक्षण आणि आर्थिक बाबतीत अनुकूल मानला जातो..Jupiter Transit 2025: गुरुंचा कर्क राशीत प्रवेश; या ४ राशींवर ४९ दिवसांत धन, यश आणि संधींचा वर्षाव!.मेष : मेष राशीच्या लोकांसाठी हा काळ शिक्षण आणि नोकरीच्या दृष्टीने चांगला ठरू शकतो. स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना यश मिळण्याची शक्यता आहे. उच्च शिक्षणासाठी प्रयत्न करणाऱ्यांना नवीन संधी मिळू शकतात. नोकरीत वरिष्ठांची साथ मिळेल. पदोन्नती किंवा नवीन जबाबदारी मिळण्याचे संकेत आहेत. व्यावसायिकांनाही विस्ताराच्या संधी मिळू शकतात..सिंह : सिंह राशीच्या लोकांचा आत्मविश्वास वाढू शकतो. कामाच्या ठिकाणी मेहनतीची दखल घेतली जाईल. सरकारी नोकरीसाठी प्रयत्न करणाऱ्यांना सकारात्मक बातमी मिळू शकते. व्यवसायात नवीन संपर्कांचा फायदा होईल. मुलांच्या शिक्षणाबाबतही समाधानकारक बातमी मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र, गुरू वक्री असल्याने जुन्या निर्णयांचा आढावा घेणं महत्त्वाचं ठरेल..धनु : धनु राशीच्या लोकांना भाग्याची साथ मिळू शकते. नोकरीत नवीन जबाबदारी, व्यवसायवाढ आणि परदेशाशी संबंधित कामांमध्ये संधी मिळण्याचे संकेत आहेत.वृश्चिक : वृश्चिक राशीच्या लोकांसाठी आर्थिक आणि करिअरच्या बाबतीत हा काळ अनुकूल ठरू शकतो. नोकरीत पद आणि प्रतिष्ठा वाढण्याची शक्यता आहे. व्यावसायिकांची आर्थिक स्थिती सुधारू शकते. कुटुंबातही तुमच्या मताला महत्त्व मिळेल..Jupiter Transit 2025: ९ जुलैला गुरू करतील मिथुन राशीत प्रवेश; जाणून घ्या तुमच्या राशीवर होणारा परिणाम.उपायसूर्य आणि गुरूची कृपा मिळवण्यासाठी रोज सकाळी तांब्याच्या भांड्यातून सूर्याला जल अर्पण करावे. 'ॐ घृणि सूर्याय नमः' या मंत्राचा जप करावा. गुरुवारी भगवान विष्णूची पूजा करून पिवळी फुले अर्पण करावीत. गरजू व्यक्तींना पिवळे धान्य, गूळ आणि कपड्यांचे दान करावे. तसेच शिक्षक, गुरुजन आणि आई-वडिलांचा आदर करावा, असं ज्योतिषशास्त्रात सांगितलं जातं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.