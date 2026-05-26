Panchang 26 May 2026 : पंचांग! शुभ मुहूर्त, राहुकाळ, गंगावतरण आणि चंद्रबळ

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*☀️ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार☀️ सूर्योदय – ०६:०१☀️ सूर्यास्त – १९:०१🌞 चंद्रोदय – १५:००⭐ प्रात: संध्या – ०४:४९ ते ०६:०१⭐ सायं संध्या – १९:०१ ते २०:१३⭐ अपराण्हकाळ – १३:४९ ते १६:२५⭐ प्रदोषकाळ – १९:०१ ते २१:१३⭐ निशीथ काळ – ००:०९ ते ००:५३⭐ राहु काळ – १५:४६ ते १७:२३⭐ यमघंट काळ – ०९:१६ ते १०:५३.♦️ लाभदायक----लाभ मुहूर्त– १०:५३ ते १२:३१ 💰💵अमृत मुहूर्त– १२:३१ ते १४:०८ 💰💵👉विजय मुहूर्त— १४:४१ ते १५:३३⏳ कार्यसिद्धी वेळा – ०६:०१ ते ०७:४५ | १०:५३ ते १२:५७ | १५:३३ ते १५:४६ | १८:०९ ते १९:०१ | २१:१३ ते २३:२५⚠️ कार्यनाशक वेळा – ०७:४५ ते १०:२१ | १२:५७ ते १५:३३ | १६:२५ ते १८:०९ | १९:०१ ते २१:१३ | २३:२५ ते २४:००🌊 मुंबई बंदर भरती/ओहोटी – भरती: १५:०५ ते २१:०४ | ओहोटी: २१:०४ ते ०३:०० पुढील दिवस | भरती: ०३:०० पुढील दिवस ते ०९:२५ पुढील दिवस | ओहोटी: ०९:२५ पुढील दिवस ते १५:५५ पुढील दिवस🌞 ग्रहमुखात आहुती – शुक्र (शुभ) ०६:५१ नं. शनि (अशुभ)🌞 अग्निवास – पाताळी ०८:०७ पर्यंत नंतर पृथ्वीवर🕉️ शिववास – ०८:०७ पर्यंत सभेत असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी प्रतिकूल दिवस आहे त्यानंतर क्रीडेत असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी प्रतिकूल दिवस आहेशालिवाहन शक १९४८संवत्सर पराभवअयन – उत्तरायणऋतु – ग्रीष्ममास – अधिक ज्येष्ठपक्ष - शुक्ल पक्षतिथी – दशमी (०८:०७ नं.) एकादशीवार – मंगळवारनक्षत्र – उत्तराफाल्गुनी (०६:५१ नं.) हस्तयोग – सिद्धि (२८:५८ नं.) व्यतीपातकरण – गरज (०८:०७ नं.) वणीजचंद्र रास – कन्यासूर्य रास – वृषभगुरु रास – मिथुन.📌 दिनविशेष – भद्रा २०.१८ नं., दशहरासमाप्ती (‘ज्येष्ठे मलमासे सति मलमासे एव दशहरा कार्या, न तु शुद्ध मासे |’),गंगावतरण, गंगास्तोत्रपाठ, काशीक्षेत्री दशाश्वमेध तीर्थात स्नान, रवियोग(अहोरात्र)✅विशेष👉१ जून २०२६ रोजी देवगुरु बृहस्पती मिथुन राशीतून कर्क राशीत प्रवेश आहेत.याचे परिणाम कोणत्या राशींना सकारात्मक असणार आहेत, हे प्रस्तुत व्हिडिओमार्फत बघणार आहोत.आपापल्या जन्मनक्षत्रानुसार या गुरुपालटाचे फळ आपल्याला कसे मिळणार हे आवर्जून जाणून घ्या.पाहूया पंचांगकर्ते गौरव देशपांडे यांच्याकडून गुरुपालटाचे फळ कोणाला कसे मिळणार?https://youtu.be/F1a9N-OwAWQ?si=XwuSgwIdQTHcHh6I👉 शुभाशुभ दिवस - २०:१८ प. शुभ दिवस👉 श्राद्ध तिथी - एकादशी श्राद्ध👗 आजचे वस्त्र – लाल🛁 स्नान विशेष – तीळ किंवा आवळकाठी चूर्ण पाण्यात टाकून स्नान करावे.👉 उपासना – गणेश सहस्रनाम स्तोत्राचे पठण करावे आणि ‘अं अंगारकाय नमः’ या मंत्राचा जप करावा.👉 दान – सत्पात्री व्यक्तीस पोवळे, गहूं, मसुर, गूळ, सुवर्ण, तांबडे वस्त्र, तांबें दान करावे🚫 तिथीनुसार वर्ज्य – पडवळ, स्त्रीसंग🧭 दिशाशूल उपाय – दिशाशूल उत्तर दिशेस असल्यामुळे उत्तर दिशेस यात्रा करण्यापूर्वी गूळ खाऊन बाहेर पडावे.👉 चंद्रबळ – मेष , वृषभ , कर्क , सिंह , कन्या , वृश्चिक , धनु , मकर , मीन — या राशींना दिवसभर चंद्रबळ अनुकूल आहे