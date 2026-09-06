६ सप्टेंबर २०२६ रविवारचे पंचांग! दशमी, आर्द्रा नक्षत्र आणि ‘या’ राशींना चंद्रबळ अनुकूल

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*☀️ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार☀️ सूर्योदय – ०६:२३☀️ सूर्यास्त – १८:४१🌞 चंद्रोदय – २६:१५⭐ प्रात: संध्या – ०५:११ ते ०६:२३⭐ सायं संध्या – १८:४१ ते १९:५३⭐ अपराण्हकाळ – १३:४५ ते १६:१३⭐ प्रदोषकाळ – १८:४१ ते २१:०१⭐ निशीथ काळ – ००:०८ ते ००:५५⭐ राहु काळ – १७:०८ ते १८:४१⭐ यमघंट काळ – १२:३२ ते १४:०४.♦️ लाभदायक----लाभ मुहूर्त– ०९:२७ ते १०:५९ 💰💵अमृत मुहूर्त– १०:५९ ते १२:३२ 💰💵👉विजय मुहूर्त— १४:३५ ते १५:२४⏳ कार्यसिद्धी वेळा – ०६:२३ ते ०७:१२ | ०८:०१ ते ११:१८ | २०:१४ ते २१:४८ | २३:२२ ते २४:००⚠️ कार्यनाशक वेळा – ०७:१२ ते ०८:०१ | ११:१८ ते १७:५१ | १८:४१ ते २०:१४ | २१:४८ ते २३:२२🌊 मुंबई बंदर भरती/ओहोटी – भरती: ०१:१३ ते ०८:१० | ओहोटी: ०८:१० ते १५:०५ | भरती: १५:०५ ते २०:४१ | ओहोटी: २०:४१ ते २६:१९🌞 ग्रहमुखात आहुती – राहु (अशुभ)🌞 अग्निवास – पृथ्वीवर (दिवसभर)🕉️ शिववास – १८:१९ पर्यंत क्रीडेत असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी प्रतिकूल दिवस आहे त्यानंतर कैलासावर असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी शुभ दिवस आहेशालिवाहन शक १९४८संवत्सर पराभवअयन – दक्षिणायनऋतु – वर्षामास – श्रावणपक्ष - कृष्ण पक्षतिथी – दशमी (१८:१९ नं.) एकादशीवार – रविवारनक्षत्र – आर्द्रा (१८:४६ नं.) पुनर्वसूयोग – सिद्धि (०८:४१ नं.) व्यतीपातकरण – वणीज (०७:३२ नं.) भद्राचंद्र रास – मिथुनसूर्य रास – सिंहगुरु रास – कर्क.📌 दिनविशेष – भद्रा ०७.३२ ते १८.१९, गभस्तिसूर्याचे मौनपूर्वक पूजन, श्रीकृष्णसरस्वती पुण्यतिथि (कोल्हापूर)🛑विशेष -👉काळ मोजण्याविषयी प्राचीन काळापासून भारतात संशोधन झाले आहे. केवळ महिने आणि वर्षांचेच नव्हे तर युगांची गणती करण्याइतके व्यापक; तर निमिष, पळे इतक्या सूक्ष्म पातळीवर वेळेचा विचार भारतातील ऋषीमुनींनी करून ठेवलेला आढळतो. ही सनातन हिंदू कालगणना नक्की कशी काम करते? त्यामागची गणिते कोणती? याविषयी सविस्तर माहिती सांगणारा हा व्हिडिओ आम्ही घेऊन आलो आहोत. धर्मकर्म, यज्ञ, व्रत, श्राद्ध, संस्कार आणि सामाजिक जीवनात मुहूर्त पाहण्यापासून विविध कारणांनी कालगणना आपल्या आयुष्यात सुरु असते. जाणून घेऊ या विशेष माहिती पंचांगकर्ते आणि खगोल अभ्यासक श्री. गौरव देशपांडे यांच्याकडून.https://youtube.com/watch?v=2B-xIVU4nd0&si=HvYxddbBDB3t-bsT👉 शुभाशुभ दिवस - सकाळी ०७:३२ प. शुभ दिवस👉 श्राद्ध तिथी - दशमी श्राद्ध👗 आजचे वस्त्र – केशरी🛁 स्नान विशेष – मंजिष्ठ, केशर किंवा रक्तचंदन पाण्यात टाकून स्नान करावे.👉 उपासना – ‘श्री सूर्याय नमः’ या मंत्राचा जप करावा.👉 दान – सत्पात्री व्यक्तीस माणिक, गहूं, तांबडे वस्त्र, गूळ, सुवर्ण, तांबें, रक्तचंदन, कमळ दान करावे🚫 तिथीनुसार वर्ज्य – पडवळ, स्त्रीसंग🧭 दिशाशूल उपाय – दिशाशूल पश्चिम दिशेस असल्यामुळे पश्चिम दिशेस यात्रा करण्यापूर्वी गाईचे तूप भक्षण करून बाहेर पडावे.👉 चंद्रबळ – मेष , मिथुन , सिंह , कन्या , धनु , मकर — या राशींना दिवसभर चंद्रबळ अनुकूल आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.