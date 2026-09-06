संस्कृती

६ सप्टेंबर २०२६ रविवारचे पंचांग! दशमी, आर्द्रा नक्षत्र आणि ‘या’ राशींना चंद्रबळ अनुकूल

panchang : ६ सप्टेंबर २०२६ रविवारचे सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे दैनिक पंचांग जाणून घ्या. तिथी, नक्षत्र, योग, करण, राहुकाळ, यमघंट, लाभ-अमृत मुहूर्त, भद्रा, दिनविशेष आणि चंद्रबळाची माहिती पाहा.
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panchang

Sakal

Aarti Badade
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*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀️ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀️ सूर्योदय – ०६:२३

☀️ सूर्यास्त – १८:४१

🌞 चंद्रोदय – २६:१५

⭐ प्रात: संध्या – ०५:११ ते ०६:२३

⭐ सायं संध्या – १८:४१ ते १९:५३

⭐ अपराण्हकाळ – १३:४५ ते १६:१३

⭐ प्रदोषकाळ – १८:४१ ते २१:०१

⭐ निशीथ काळ – ००:०८ ते ००:५५

⭐ राहु काळ – १७:०८ ते १८:४१

⭐ यमघंट काळ – १२:३२ ते १४:०४

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