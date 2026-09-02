संस्कृती

आजचे पंचांग २ सप्टेंबर २०२६! राहुकाळ, मुहूर्त, तिथी आणि नक्षत्र जाणून घ्या

Panchang : सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांगानुसार २ सप्टेंबर २०२६चे सूर्योदय, सूर्यास्त, चंद्रोदय, तिथी, नक्षत्र, योग, राहुकाळ, विजय मुहूर्त, कार्यसिद्धी वेळा, चंद्रबळ आणि दिनविशेष जाणून घ्या.
panchang

panchang

Sakal

Aarti Badade
Updated on

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀️ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀️ सूर्योदय – ०६:२३

☀️ सूर्यास्त – १८:४५

🌞 चंद्रोदय – २२:१६

⭐ प्रात: संध्या – ०५:११ ते ०६:२३

⭐ सायं संध्या – १८:४५ ते १९:५७

⭐ अपराण्हकाळ – १३:४८ ते १६:१६

⭐ प्रदोषकाळ – १८:४५ ते २१:०४

⭐ निशीथ काळ – ००:१० ते ००:५७

⭐ राहु काळ – १२:३४ ते १४:०६

⭐ यमघंट काळ – ०७:५५ ते ०९:२८

Loading content, please wait...
horoscope
Life
body
wellness
Zodiac
Zodiac Predictions
zodiac sign predictions
Marathi News Esakal
www.esakal.com