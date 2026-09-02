आजचे पंचांग २ सप्टेंबर २०२६! राहुकाळ, मुहूर्त, तिथी आणि नक्षत्र जाणून घ्या

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*☀️ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार☀️ सूर्योदय – ०६:२३☀️ सूर्यास्त – १८:४५🌞 चंद्रोदय – २२:१६⭐ प्रात: संध्या – ०५:११ ते ०६:२३⭐ सायं संध्या – १८:४५ ते १९:५७⭐ अपराण्हकाळ – १३:४८ ते १६:१६⭐ प्रदोषकाळ – १८:४५ ते २१:०४⭐ निशीथ काळ – ००:१० ते ००:५७⭐ राहु काळ – १२:३४ ते १४:०६⭐ यमघंट काळ – ०७:५५ ते ०९:२८ .♦️ लाभदायक----लाभ मुहूर्त– ०६:२३ ते ०७:५५ 💰💵अमृत मुहूर्त– ०७:५५ ते ०९:२८ 💰💵👉विजय मुहूर्त— १४:३७ ते १५:२७⏳ कार्यसिद्धी वेळा – ०९:२८ ते ०९:४० | १२:०९ ते १२:३४ | १४:०६ ते १४:३७ | १६:१६ ते १७:५५ | २०:१८ ते २२:३७⚠️ कार्यनाशक वेळा – ०६:२३ ते ०८:०१ | ०९:४० ते १२:०९ | १४:३७ ते १६:१६ | १७:५५ ते २०:१८ | २२:३७ ते २४:००🌊 मुंबई बंदर भरती/ओहोटी – भरती: २२:२० ते २९:०६ | ओहोटी: २९:०६ ते ०३-०९-२०२६ ११:५६ | भरती: ०३-०९-२०२६ ११:५६ ते ०३-०९-२०२६ १७:३५ | ओहोटी: ०३-०९-२०२६ १७:३५ ते ०३-०९-२०२६ २३:१२🌞 ग्रहमुखात आहुती – गुरु (शुभ)🌞 अग्निवास – पाताळी २७:४६ पर्यंत नंतर पृथ्वीवर🕉️ शिववास – २७:४६ पर्यंत भोजनात असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी प्रतिकूल दिवस आहे त्यानंतर श्मशानात असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी प्रतिकूल दिवस आहेशालिवाहन शक १९४८संवत्सर पराभवअयन – दक्षिणायनऋतु – वर्षामास – श्रावणपक्ष - कृष्ण पक्षतिथी – षष्ठी (२७:४६ नं.) सप्तमीवार – बुधवारनक्षत्र – भरणी (२५:०५ नं.) कृत्तिकायोग – ध्रुव (२०:३७ नं.) व्याघातकरण – गरज (१६:४५ नं.) वणीजचंद्र रास – मेषसूर्य रास – सिंहगुरु रास – कर्क.📌 दिनविशेष – भद्रा २७.४६ नं., बुधबृहस्पतीपूजन, चंद्रषष्ठीव्रत (चंद्रोदयव्यापिनि), सर्वार्थसिद्धियोग २५.०५ नं.🛑विशेष -👉काळ मोजण्याविषयी प्राचीन काळापासून भारतात संशोधन झाले आहे. केवळ महिने आणि वर्षांचेच नव्हे तर युगांची गणती करण्याइतके व्यापक; तर निमिष, पळे इतक्या सूक्ष्म पातळीवर वेळेचा विचार भारतातील ऋषीमुनींनी करून ठेवलेला आढळतो. ही सनातन हिंदू कालगणना नक्की कशी काम करते? त्यामागची गणिते कोणती? याविषयी सविस्तर माहिती सांगणारा हा व्हिडिओ आम्ही घेऊन आलो आहोत.धर्मकर्म, यज्ञ, व्रत, श्राद्ध, संस्कार आणि सामाजिक जीवनात मुहूर्त पाहण्यापासून विविध कारणांनी कालगणना आपल्या आयुष्यात सुरु असते. जाणून घेऊ या विशेष माहिती पंचांगकर्ते आणि खगोल अभ्यासक श्री. गौरव देशपांडे यांच्याकडून.https://youtube.com/watch?v=2B-xIVU4nd0&si=HvYxddbBDB3t-bsT👉 शुभाशुभ दिवस - शुभ दिवस👉 श्राद्ध तिथी - षष्ठी श्राद्ध👗 आजचे वस्त्र – हिरवे🛁 स्नान विशेष – गहूला वनस्पतीचे चूर्ण पाण्यात टाकून स्नान करावे.👉 उपासना – विष्णू सहस्त्रनाम स्तोत्राचे पठण करावे आणि ‘बुं बुधाय नमः’ या मंत्राचा जप करावा.👉 दान – सत्पात्री व्यक्तीस निळे वस्त्र, सुवर्ण, कांस्यपात्र, मूग, फुले दान करावे🚫 तिथीनुसार वर्ज्य – तैलाभ्यंग🧭 दिशाशूल उपाय – दिशाशूल उत्तर दिशेस असल्यामुळे उत्तर दिशेस यात्रा करण्यापूर्वी तीळ भक्षण करून बाहेर पडावे.👉 चंद्रबळ – मेष , मिथुन , कर्क , तुळ , वृश्चिक , कुंभ — या राशींना दिवसभर चंद्रबळ अनुकूल आहे