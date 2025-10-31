Dev Diwali 2025: यंदा देव दिवाळी ४ की ५ नोव्हेंबरला? जाणून घ्या तारीख, वेळ अन् शुभ मुहूर्त एकाच क्लिकवर

प्रत्येक वर्षी मुख्य दिवाळी संपल्यानंतर, कार्तिक महिन्यात देव दिवाळी साजरी केली जाते, ज्याला देव दीपावली असेही म्हणतात. कार्तिक महिन्यातील पौर्णिमेला ही दिवाळी साजरी होते. या दिवशी भगवान शंकराची पूजा केली जाते आणि गंगेच्या घाटावर दीपदान केले जाते, ज्यामुळे संपूर्ण वातावरण उजळते. काशीतील प्रत्येक घाट लाखो दिव्यांनी सजवला जातो, म्हणूनच याला देव दीपावली म्हणतात. मात्र, यंदा देव दिवाळी नेमकी ४ नोव्हेंबरला आहे की ५ नोव्हेंबरला, याबद्दल अनेकांना शंका आहे. चला तर मग याबद्दल जाणून घेऊया..पौराणिक कथेनुसार, भगवान शंकरांनी त्रिपुरासुराचा वध करून देवांना मुक्त केले, तेव्हा देवांनी आनंदाने काशीमध्ये दिवे लावून दिवाळी साजरी केली. त्यामुळे शिवभक्तांसाठी देव दिवाळीला विशेष महत्त्व आहे..कार्तिक पौर्णिमा तिथीया वर्षी कार्तिक पौर्णिमा ४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी रात्री १०:३६ वाजता सुरू होईल आणि ५ नोव्हेंबर संध्याकाळी ६:४८ वाजेपर्यंत राहील.मात्र ४ नोव्हेंबरच्या दिवशी सूर्यास्ताच्या वेळी चतुर्दशी तिथी असेल. त्यामुळे उदयातिथीप्रमाणे ५ नोव्हेंबरलाच पौर्णिमा धरली जाते, म्हणजेच हाच दिवस देव दिवाळी साजरी करण्यासाठी योग्य आहे..देव दिवाळीची तारीख आणि वेळ५ नोव्हेंबर २०२५ (बुधवार) रोजी उदयातिथीच्या नियमांनुसार कार्तिक पौर्णिमा असेल. त्या दिवशी सूर्यास्त संध्याकाळी ५:३३ वाजता होईल. सूर्यास्तानंतरचा प्रदोषकाळ हा देव दीपावलीच्या पूजनासाठी सर्वात शुभ मानला जातो.शुभ मुहूर्तदेव दीपावलीसाठी शुभ वेळ संध्याकाळी ५:१५ ते ७:५० अशी आहे. यातील सूर्यास्तानंतर म्हणजेच ५:३३ नंतरचा काळ प्रदोषकाळातला असल्याने दीपदान आणि पूजन याच वेळी करणं उत्तम ठरेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.