Dev Diwali 2025: देव दिवाळीच्या रात्री 'या' शहरांत दिसणार खास सुपरमून; जाणून घ्या वेळ आणि महत्त्व

Dev Diwali Night and Supermoon Phenomenon: यावर्षीतील सर्वात मोठा सुपरमून हा बुधवारी ५ नोव्हेंबरला कार्तिक पौर्णिमेच्या संध्याकाळी आकाशात पाहायला मिळणार आहे..हा चंद्र सामान्य पौर्णिमेच्या चंद्रापेक्षा सुमारे ८ टक्के अधिक मोठा आणि १६ टक्के अधिक तेजस्वी असणार आहे. चला, तर पाहूया कोणत्या शहरात कधी सुपरमून पाहायला मिळेल.या वर्षी ५ नोव्हेंबरला देव दिवाळीचा उत्सव साजरा होणार आहे. या दिवशी रात्री आकाशात एक दुर्मिळआणि आकर्षक खगोलीय दृश्य पाहायला मिळणार आहे.Public Health Department Jobs 2025: सार्वजनिक आरोग्य विभागात मेगा भरती जाहीर, जाणून घ्या पगार किती मिळेल! .सर्वात मोठा सुपरमूनदेव दिवाळीच्या दिवशी रात्री हा सुपरमून सर्वांत मोठा आणि तेजस्वी चंद्र दिसणार आहे. आणि पुढच्या महिन्यात म्हणजे ४ डिसेंबरलाही हा सुपरमून पाहायला मिळणार आहे. मात्र तो इतका मोठा नसेल. आणि पुन्हा पुढच्या वर्षी २४ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत सुपरमून पाहायला मिळणार नाही..नोव्हेंबर २०२५ सुपरमून वेळदिल्लीच्या वेळेनुसार, ५ नोव्हेंबरच्या रात्री ७:३० नंतर पूर्व दिशेला चंद्र स्पष्टपणे दिसेल. मात्र, प्रत्येक शहरात चंद्रोदयाची वेळ थोडी वेगळी असेल. .WCD Recruitment 2025: महिला व बाल विकास विभागात विविध पदांसाठी भरती जाहीर; जाणून घ्या निवड प्रक्रिया.दिल्ली: ५:११ संध्याकाळीनोएडा: ५:०९ संध्याकाळीवाराणसी: ४:५५ संध्याकाळीमुंबई: ५:४६ संध्याकाळीलखनौ: ५:०० संध्याकाळीजयपूर: ५:२० संध्याकाळीपटना ४:४३ संध्याकाळीकानपूर: ५:०१ संध्याकाळीलुधियाना: ५:१२ संध्याकाळीअहमदाबाद: ५:४१ संध्याकाळीचेन्नई: ५:२५ संध्याकाळीभोपाळ: ५:१७ संध्याकाळीचंदीगड: ५:०९ संध्याकाळी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.