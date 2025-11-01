संस्कृती

Dev Uthani Ekadashi 2025: देवउठणी एकादशीला 'या' वस्तू दान केल्यास भगवान विष्णूची कृपादृष्टी तुमच्यावर कायम राहील

simple remedies for Dev Uthani Ekadashi 2025: हिंदू धर्मात देवउठणी एकादशीला खास महत्व आहे. या दिवशी भगवान विष्णू चार महिन्यांच्या झोपेतून जागे होतात. यामुळे चातुर्मास संपतो. या दिवशी दान करणे शुभ मानले जाते. यामुळे आर्थिक समस्या दूर होतात.
पुजा बोनकिले
Dev Uthani Ekadashi 2025: कार्तिक महिन्यातील शुक्ल पक्षातील एकादशी तिथीला देवउठणी एकादशी म्हणतात. या एकादशीला हिंदू धर्मात खास महत्त्व आहे. या दिवशी भगवान विष्णू क्षीरसागरात चार महिने झोपल्यानंतर जागे होतात. यामुळे चातुर्मास संपतो. म्हणून, जर तुम्ही देवुथनी एकादशीला काही ज्योतिषीय उपाय आणि दानांसह पूजाविधी केल्या तर आयुष्यातील अनेक समस्या दूर होतात. हे उपाय कोणते याबद्दल जाणून घेऊया.

