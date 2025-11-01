Dev Uthani Ekadashi 2025: देवउठणी एकादशीला 'या' वस्तू दान केल्यास भगवान विष्णूची कृपादृष्टी तुमच्यावर कायम राहील

Dev Uthani Ekadashi 2025: कार्तिक महिन्यातील शुक्ल पक्षातील एकादशी तिथीला देवउठणी एकादशी म्हणतात. या एकादशीला हिंदू धर्मात खास महत्त्व आहे. या दिवशी भगवान विष्णू क्षीरसागरात चार महिने झोपल्यानंतर जागे होतात. यामुळे चातुर्मास संपतो. म्हणून, जर तुम्ही देवुथनी एकादशीला काही ज्योतिषीय उपाय आणि दानांसह पूजाविधी केल्या तर आयुष्यातील अनेक समस्या दूर होतात. हे उपाय कोणते याबद्दल जाणून घेऊया. .पिंपळाच्या झाडांजवळ पाच तुपाचे दिवे लावादेवउठणी एकादशीला प्रबोधिनी एकादशी असेही म्हणतात. या दिवशी, प्रदोष काळाच्या संध्याकाळी, तुळशी आणि पिंपळाच्या झाडांजवळ पाच तुपाचे दिवे लावावेत. तसेच, "ॐ नमो भगवते नारायणाय" मंत्राचा जप करताना झाडाला सात किंवा 21 वेळा प्रदक्षिणा घाला. या प्रथेमुळे महत्त्वाच्या कामांमधील अडथळे दूर होण्यास मदत होऊ शकते आणि अडखळणारे प्रकल्पही सुरू होऊ शकतात. .तुळशीची पूजाया खास एकादशीला तुळशीची पूजा करावी. झाडाच्या देठाभोवती लाल पवित्र धागा बांधावा. त्यानंतर, तिथे बसून भक्तीभावाने तुळशीची पूजा करावी. तसेच, तुळशीच्या झाडाला बांगड्या, सिंदूर, बिंदी, चुनरी आणि अंगठ्या अर्पण करा. दुसऱ्या दिवशी सकाळी, तुळशीच्या झाडाजवळून तुमच्या लग्नाच्या वस्तू घ्या आणि त्या गरजू विवाहित महिलेला दान करा आणि तिचा आशीर्वाद घ्या. .कच्चे दूध अर्पण कराजर तुम्हाला घरात किंवा व्यवसायात आर्थिक समस्या येत असतील तर तुम्ही देवउठणी एकादशीला एक सोपा उपाय करून पाहू शकता. तुळशीच्या झाडाला कच्चे दूध अर्पण करा आणि भांड्यासमोर तुपाचा दिवा लावावा. असं मानलं जातं माता लक्ष्मी तुळशीच्या झाडात वास करते. म्हणून, देवउठणी एकादशीला हा उपाय केल्याने माता लक्ष्मीची कृपादृष्टी कायम तुमच्यावर राहील. .लोकरीचे कपडे दान कराउबदार आणि लोकरीचे कपडे दान करावे. देवउठणी एकादशीला विधी केल्यानंतर तुम्ही गरीब किंवा गरजू लोकांना थंडीत उपयुक्त असे उबदार कपडे दान करू शकता. यामुळे समस्या दूर होतील..गरजुंना दान करणेया एकादशीला गरजू किंवा गरीब लोकांना गहू, बार्ली, बाजरी, तांदूळ इत्यादी सात वेगवेगळ्या प्रकारचे धान्य दान करू शकता. असं मानलं जातं की गरजू व्यक्तीला धान्य दान केल्याने घरात कधीही अन्न आणि पैशाची कमतरता भासणार नाही. तसेच सर्व समस्या दूर होतील. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.