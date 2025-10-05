Dhanteras 2025: धनत्रयोदशीला सोनं किंवा चांदी खरेदी करू शकत नसाल, तर 'हे' स्वस्त उपाय केल्यास होईल धनप्राप्ती अन् माता लक्ष्मी होईल प्रसन्न

धनत्रयोदशीला सोने-चांदी खरेदी करणे शुभ मानले जाते. पण जर तुम्ही या वस्तू खरेदी करू शकत नसला तर पुढील काही उपाय करू शकता. ज्यामुळे माता लक्ष्मी देखील प्रसन्न होते..Dhanteras 2025 budget remedies: हिंदू धर्मात वर्षभर अनेक सण साजरे केले जातात. त्यापैकी एक धनत्रयोदशी हा पाच दिवसांच्या दिवाळी सणाची सुरुवात आहे. याला धनतेरस असेही म्हणतात. हा सण दरवर्षी कार्तिक महिन्याच्या कृष्ण पक्षाच्या तेराव्या दिवशी साजरा केला जातो. हा दिवस कुटुंबात आनंद, समृद्धी आणि संपत्तीचे घेऊन येतो. धनत्रयोदशीला सोने-चांदी खरेदी करणे शुभ मानलं जातं, परंतु जर तुम्ही सोने-चांदी खरेदी करू शकत नसाल तर काळजी करू नका. ज्योतिषशास्त्रानुसार धनत्रयोदशीला पुढील उपाय करू शकता..पंचागानुसार धनत्रयोदशी यंदा १८ ऑक्टोबरला साजरी केली जाणार आहे. या दिवशी पुढील गोष्टी करू शकता. पितळपितळ हा भगवान धन्वंतरीचा धातू मानला जातो. असं मानलं जातं की पितळाची भांडी खरेदी केल्याने आरोग्य, सौभाग्य आणि घरात १३ पट संपत्ती येते..धणेधनत्रयोदशीला धणे खरेदी करणे आणि ते माता लक्ष्मीला अर्पण करणे शुभ मानलं जातं. धणे हे संपत्तीचे प्रतीक देखील मानलं जातं. पूजेनंतर हे धणे तुमच्या तिजोरीत किंवा तुमच्या पैशाच्या साठवणुकीच्या ठिकाणी ठेवल्याने समृद्धी येते..कौडी पिवळ्या कौडी माता लक्ष्मीशी संबंधित असल्याचं मानलं जातं. धनत्रयोदशीला कौडी खरेदी करा, त्यांना हळदीने रंगवा. दिवाळीच्या रात्री पूजा केल्यानंतर त्या तुमच्या तिजोरीत ठेवा. यामुळे तुमच्या घरात धनाचा सतत प्रवाह राहतो..गोमती चक्रही वस्तू खूप पवित्र आणि चमत्कारिक मानली जाते. धनतेरसला 11 गोमती चक्रे खरेदी करून, त्यांना लाल कापडात गुंडाळून तुमच्या तिजोरीत ठेवल्याने आर्थिक अडचणी कमी होण्यास आणि तुमची आर्थिक परिस्थिती मजबूत होण्यास मदत होते..झाडूधनत्रयोदशीला झाडू खरेदी करणं खूप शुभ मानलं जातं. झाडूला माता लक्ष्मीचे प्रतीक मानलं जातं. असं मानलं जातं की नवीन झाडू घरातील गरिबी दूर करते आणि सुख-समृद्धी आणते. हा झाडू घरी आणल्यानंतर, वापरण्यापूर्वी त्याची पूजा करा. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.