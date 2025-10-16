Dhantrayodashi 2025: धनत्रयोदशीला मिठाशी संबंधित 'या' गोष्टी करा, आर्थिक अडचणी दूर होतील

धनत्रयोदशीमध्ये आर्थिक समृद्धीसाठी मिठाशी संबंधित उपायांचा उल्लेख आहे. भगवान धन्वंतरींच्या पूजेसह सोन्या-चांदीचे दागिने खरेदी करणे शुभ मानले जाते. ज्योतिषशास्त्रानुसार, मिठाची देवाणघेवाण टाळावी आणि मीठ खरेदी करावी. यामुळे देवी लक्ष्मी प्रसन्न होते आणि आर्थिक अडचणी दूर होतात..Dhanteras 2025 sweet remedies for financial prosperity: यंदा धनत्रयोदशी 18 ऑक्टोबरला साजरी केली जाणार आहे. दरवर्षी कार्तिक महिन्यात धनत्रयोदशी मोठ्या आनंदात आणि उत्साहात साजरी केली जाते. या दिवशी माता लक्ष्मी आणि धन्वंतरीची पूजा केली जाते. तसेच या दिवशी शुभ मुहूर्तावर सोनं-चांदी खरेदी करतात. ज्योतिषशास्त्रात या दिवशी काही खास उपाय करण्यास सांगितले आहे. या उपयांमुळे आर्थिक अडचणी कमी होऊ शकतात. ज्योतिषशास्त्रानुसार मीठाचे पुढील उपाय केल्यास घरात सुख-समृद्धी लाभते. .मीठ ज्योतिषांच्या मते धनत्रयोदशीला मिठ कोणाला देऊ नका आणि घेऊ नका. धनत्रयोदशीला मीठ दान करू नका. तसेच आपल्या परिस्थितीनुसार अन्न आणि पैसे दान करावे. .सुख-समृद्धीजर तुम्हाला तुमचे सुख आणि सौभाग्य वाढवायचे असेल तर धनत्रयोदशीला मीठ नक्कीच खरेदी करा. या विधीमुळे धनाची माता लक्ष्मी प्रसन्न होते आणि तिचा आशीर्वाद कायम राहतो. .धनत्रोदशीला कोणत्या वस्तू खरेदी करणे शुभ आहे?.मीठाचे पाणीजर तुम्हाला वास्तुदोषांपासून मुक्ती मिळवायची असेल, तर धनत्रयोदशीला तुमच्या घराच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर मीठाचे पाणी शिंपडा. हा उपाय दुःख आणि दारिद्र्य दूर करण्यास देखील मदत करतो..घर पुसावेजर तुम्हाला वास्तुदोषांपासून मुक्ती मिळवायची असेल, तर धनत्रयोदशीला मीठ मिसळलेल्या पाण्याने घर पुसून टाका. हा उपाय वास्तुदोष दूर करतो आणि तुमच्या घरात सुख आणि समृद्धी आणतो..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.