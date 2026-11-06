धनत्रयोदशीला चंद्र-शुक्राची युती; ५ राशींचं नशीब चमकणार, धनलाभासह नोकरीतही मोठी संधी

यंदा ६ नोव्हेंबर २०२६ रोजी धनत्रयोदशीचा सण साजरा केला जात आहे. या दिवशी कन्या राशीत चंद्र आणि शुक्राची युती होत आहे. ज्योतिषीय मान्यतेनुसार, चंद्राला मन, सुख आणि भावनांचा कारक मानलं जातं, तर शुक्र हा धन, ऐश्वर्य आणि भौतिक सुखांचा कारक आहे. त्यामुळे या दोन्ही ग्रहांच्या युतीचा काही राशींना फायदा होण्याची शक्यता आहे. विशेषतः वृषभ, कन्या, वृश्चिक, धनु आणि मकर या पाच राशींसाठी हा काळ अनुकूल ठरू शकतो. आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासोबतच नोकरी आणि व्यवसायातही नवीन संधी मिळण्याचे संकेत आहेत..वृषभ राशी : वृषभ राशीच्या पाचव्या भावात ही युती होत आहे. त्यामुळे जुन्या प्रयत्नांना यश मिळू शकतं. नोकरी करणाऱ्यांना आपली क्षमता दाखवण्याची संधी मिळेल. आर्थिक बाबतीत दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. कुटुंबातील नातेसंबंध सुधारतील आणि प्रेम जीवनातही आनंद मिळू शकतो..कन्या राशी : कन्या राशीतच चंद्र आणि शुक्राची युती होत असल्याने या राशीच्या लोकांसाठी हा काळ विशेष ठरू शकतो. तुमच्या कामाची पद्धत आणि व्यक्तिमत्त्वामुळे इतरांवर प्रभाव पडेल. वरिष्ठांचं सहकार्य मिळेल. व्यावसायिकांना नवीन संपर्कांचा फायदा होऊ शकतो. कपडे, दागिने आणि चैनीच्या वस्तूंची खरेदी करण्याचे योग आहेत..शनीचं नक्षत्र परिवर्तन! ५ राशींचं नशीब पालटणार! पुढील १११ दिवसांत धनलाभ, नोकरीत प्रमोशनचे योग.वृश्चिक राशी : वृश्चिक राशीच्या अकराव्या भावात ही युती होत आहे. त्यामुळे उत्पन्न वाढण्याच्या संधी मिळू शकतात. व्यावसायिकांना चांगला नफा मिळण्याची शक्यता आहे. वाहन आणि धातू क्षेत्राशी संबंधित लोकांना फायदा होऊ शकतो. मित्र आणि जुन्या ओळखींच्या माध्यमातून महत्त्वाची कामं मार्गी लागतील..धनु राशी : धनु राशीच्या दहाव्या भावात चंद्र-शुक्राची युती होत आहे. त्यामुळे कामाच्या ठिकाणी तुमच्या मेहनतीचं कौतुक होऊ शकतं. वरिष्ठ आणि सहकाऱ्यांची साथ मिळेल. रखडलेली कामं पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. व्यावसायिकांनाही नवीन संधी मिळू शकतात..दिवाळीपूर्वी शुक्राचं राशीपरिवर्तन! नऊ राशींचं नशीब चमकणार, धनलाभासह प्रगतीचे योग.मकर राशी : मकर राशीच्या नवव्या भावात ही युती होत आहे. त्यामुळे नोकरी आणि व्यवसायात पुढे जाण्याच्या संधी मिळू शकतात. नवीन जबाबदारी मिळण्याची शक्यता आहे. आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा होऊ शकते. कुटुंबीय आणि मित्रांच्या सहकार्यामुळे रखडलेल्या योजना पूर्ण करण्यास मदत मिळेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.